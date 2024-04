Instituto Paraná Pesquisas: 41% aprovam Adriane Lopes, 53,5% desaprovam a gestão da atual prefeita

Em pesquisa divulgada nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Paraná, 41% aprova a gestão da atual prefeita de Campo Grande. Os dados também revelaram que a maior média de aprovação está no público do Ensino Fundamental, com 44,3%, já aqueles com Ensino Superior contabilizam 59,9% de reprovação da gestão.

Aprovação da administração da Prefeita Adriane Lopes

A pesquisa também incluiu as categorias de Ótima (5,3%), Boa (18,6%), Regular (34,8%), Ruim (13,3%), Péssima (26,5%), Não sabem ou não opinaram (1,6%). No geral, quando questionados se aprovam ou desaprovam a gestão, 41% responderam positivamente, enquanto 53,5% disseram desaprovar.

Avaliação da gestão da Prefeita Adriane Lopes

Sobre a próxima eleição, a Pesquisa Espontânea - onde a pergunta é feita aos entrevistados sem dar nenhuma alternativa para resposta, mostrou que a atual prefeita Adriane Lopes (PP), aparece em primeiro lugar com 4%, seguido de André Puccinelli com 3,9%, e em terceiro o deputado federal Beto Pereira (PSDB) com 3,3%.

Já na Pesquisa Estimulada - aquela em que uma lista com os nomes dos candidatos é entregue aos entrevistados, Adriane não aparece em primeiro lugar. Diante dos 5 cenários apresentados, a atual prefeita aparece atrás de pré-candidatos como André Puccinelli, Rose Modesto e Capitão Contar.

No quadro de rejeição, onde os entrevistados foram questionados “Se as eleições para Prefeito de Campo Grande fossem hoje em qual/ quais desses candidatos o(a) Sr(a) NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM?” Adriane Lopes ficou em segundo lugar com 24,6%.

Para os resultados, a pesquisa contou com a opinião pública de 800 campo-grandenses, entre os dias 18 e 24 de abril, com o intuito de consultar a população sobre a situação eleitoral para o Executivo Municipal em 2024 e avaliar as administrações Municipal, Estadual e Federal.

De acordo com o Instituto, a amostra é representativa da população da área pesquisada e foi selecionada em duas etapas. Na primeira etapa realizou-se um sorteio probabilístico das localidades onde as entrevistas foram realizadas através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população residente nas localidades como base para essa seleção.

Na segunda etapa, a seleção dentro da localidade, foi feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal.

A amostra atinge um grau de confiança de 95%, para uma margem de erro estimada em aproximadamente 3,5% para resultados gerais. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º MS05358/2024 para o cargo de Prefeito.

