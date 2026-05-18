Isolado no interior de MS, Contar perde espaço para Nelsinho na briga pelo Senado

O governador Eduardo Riedel (PP) no aniversário de Jardim sendo observado por Nelsinho Trad (PSD) - Álvaro Rezende/Secom-MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As feiras agropecuárias realizadas pelas cidades do interior de Mato Grosso do Sul têm servido como um verdadeiro termômetro das articulações políticas para as eleições deste ano visando às duas vagas ao Senado.

Mais do que vitrines do agronegócio, os eventos passaram a revelar os movimentos de aproximação, distanciamento e composição do grupo político que acompanha o governador Eduardo Riedel (PP) na disputa pela reeleição.

A agenda realizada em Jardim reforçou um cenário que vem se repetindo em diferentes municípios do Estado: a ausência de espaço político para o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), pré-candidato ao Senado e adversário de Riedel no segundo turno das eleições estaduais de 2022.

Apesar de estarem presentes nos mesmos eventos e integrarem, em tese, o mesmo campo político, ligado à direita sul-mato-grossense, os dois seguem evitando aparições conjuntas e não têm dividido o mesmo palanque.

A distância entre ambos ficou novamente evidente durante evento em Jardim. Enquanto Riedel concentrou sua agenda ao lado de prefeitos, parlamentares aliados e integrantes da base governista, Capitão Contar nem compareceu ao evento.

Com isso, quem está aproveitando para aparecer nas fotos institucionais, discursos compartilhados ou gestos públicos de aproximação com o governador é o senador Nelsinho Trad (PSD), candidato à reeleição.

No entanto, o movimento de Jardim já virou rotina nas feiras agropecuárias promovidas pelas demais cidades do interior.

Mesmo intensificando sua presença em exposições, cavalgadas e eventos do setor rural, Capitão Contar não consegue ocupar espaço próximo ao governador.

Pelas aparições registradas nas redes sociais, fica cada vez mais claro que, embora estejam no mesmo ambiente e defendam pautas semelhantes em alguns setores do campo conservador, ambos mantêm viva a rivalidade política iniciada na disputa de 2022.

Nos bastidores, lideranças políticas já interpretam esses sinais como indicativos do desenho do futuro palanque de Riedel para a corrida ao Senado.

A leitura predominante é de que a composição principal deverá reunir o governador, o ex-governador e presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, também pré-candidato a senador, e o senador Nelsinho Trad.

Em Jardim, Nelsinho Trad acabou sendo o principal nome político a ocupar espaço ao lado do governador.

Único senador presente no evento, ele aproveitou o discurso para reforçar sua sintonia com a atual gestão estadual e chegou a se definir como “o senador municipalista”, utilizando justamente uma das marcas mais associadas ao governo de Riedel.

A fala foi vista como um gesto claro de alinhamento político e institucional com o Palácio Guaicurus.

O protagonismo de Nelsinho em agendas do interior também é interpretado como um sinal de fortalecimento da parceria entre PSD e o grupo político de Riedel.

O senador tem ampliado sua circulação entre prefeitos e lideranças municipais, consolidando uma estratégia de aproximação com bases regionais enquanto o cenário deste ano começa a ganhar definição.

Ao mesmo tempo, o isolamento de Capitão Contar nas agendas oficiais reforça a percepção de que o governador evita dividir protagonismo com o ex-adversário.

Embora o PL faça parte da base ampliada da direita no Estado e mantenha interlocução com setores do governo, Riedel tem demonstrado cautela, para não abrir espaço excessivo a um nome que ainda carrega forte identidade eleitoral própria no eleitorado bolsonarista.

Assine o Correio do Estado