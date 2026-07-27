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Jogo do Bicho: Justiça nega prisão domiciliar a Rhiad Abdulahad

Decisão foi publicada no Diário da Justiça desta segunda-feira (27). 

Alison Silva

Alison Silva

27/07/2026 - 15h45
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A Justiça negou o pedido de prisão domiciliar ao advogado Rhiad Abdulahad, preso durante a 4ª fase da Operação Successione, em novembro de 2025, por envolvimento com o jogo do bicho. A decisão foi publicada no Diário da Justiça desta segunda-feira (27). 

Em maio, a defesa pediu à Justiça a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob justificativa da defesa de que Rhiad teria um filho de 2 anos, portador de síndrome de down, sendo assim, imprescindivel sua presença aos cuidados especiais do filho.

A prisão preventiva do requerente foi decretada em 25 de novembro de 2025, por requisição do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Segundo o Gaeco, após a primeira fase da operação, Rhiad Abdulahad teria assumido a posição de articulação da organização criminosa voltada a exploração do jogo do bicho e lavagem de dinheiro, sucedendo seu pai, José Eduardo Abdulahad, em funções que o Ministério Público qualifica como de gerência. 

Denúncia foi oferecida no dia 10 de dezembro e foi recebida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Campo Grande em 19 de dezembro de 2025, quando ele virou réu.

O Correio do Estado apurou que a cela de Rhiad é uma das mais luxuosas do Presídio Militar, onde está preso preventivamente, com status de prisão especial por ser advogado.

Desde o recebimento da denúncia, a defesa já formulou ao menos três requisitos distintos de revogação da prisão preventiva, todos indeferidos pela 4ª Vara.

A defesa argumenta que a acusação se baseou unicamente em interceptações telemáticas e declarações de terceiros e que nos autos não consta qualquer ato material e individualizado praticado por Rhiad que ultrapasse o exercício da advocacia.

Ainda segundo a defesa, os pedidos anteriores requeriam a revogação da prisão preventiva, enquanto este novo pleiteia a substituição da modalidade de custódia da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Para consubstanciar o pedido, foram anexados laudos médicos da criança.

Em um deles, médica pediatra da criança atesta que a presença ativa do pai no processo terapêutico do menor "é imprescindível para seu desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e socioemocional, e que a ausência prolongada do genitor configura fator de risco capaz de acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento global da criança".

Laudo técnico e solicitação de internação também foi anexado, onde cirurgião crânio-maxilo-facial e otorrinolaringologista indica a realização de cirurgia que exige sedação e internação da criança, demandando a presença e consentimento paterno para a realização e acompanhamento no pós-operatório.

4ª fase da Operação Successione

A quarta fase da Operação Successione teve como alvo familiares e empresários próximos ao ex-deputado Roberto Razuk Filho (Neno), do PL, foragido desde o início do mês, atualmente na lista vermelha da Interpol.

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão simultaneamente em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

A investigação aponta que o grupo estaria envolvido em uma lista de crimes variados, como  roubos, corrupção, lavagem de dinheiro e, principalmente, uma tentativa de monopolizar a exploração ilegal de jogos de azar, o dito “jogo do bicho”, em Mato Grosso do Sul. 

Segundo apurações do Gaeco, a organização criminosa, liderada pelo ex-deputado estadual, o plano da quadrilha era expandir a jogatina para Goiás e a reorganização do clã após a Operação Successione, que teve início em 2023. 

Mesmo com o desdobramento da Operação, o grupo não cessou as atividades, intensificando a sua atuação de forma “violenta e estruturada”. 

Lista dos investigados e presos na quarta fase da Successione: 

  • Roberto Razuk,
  • Rafael Godoy Razuk,
  • Jorge Razuk Neto,
  • Sérgio Donizete Baltazar,
  • Flávio Henrique Espíndola Figueiredo,
  • Jonathan Gimenez Grande (Cabeça),
  • Samuel Ozório Júnior,
  • Odair da Silva Machado (Gaúcho),
  • Gerson Chahuan Tobji,
  • Marco Aurélio Horta,
  • Anderson Lima Gonçalves,
  • Paulo Roberto Franco Ferreira,
  • Anderson Alberto Gauna,
  • Willian Ribeiro de Oliveira,
  • Marcelo Tadeu Cabral,
  • Franklin Gandra Belga,
  • Jean Cardoso Cavalini,
  • Paulo do Carmo Sgrinholi,
  • Willian Augusto Lopes Sgrinholi,
  • Rhiad Abdulahad.

Colaborou Glaucea Vaccari 

ELEIÇÕES 2026

Nelsinho aposta que crescimento de Caiado vai fortalecer sua campanha à reeleição

Senador avalia que candidatura presidencial do PSD pode ampliar a força da legenda e impulsionar seu projeto eleitoral em Mato Grosso do Sul

27/07/2026 10h45

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O senador Nelsinho Trad, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante a convenção que homologou a candidatura do partido à Presidência da República

O senador Nelsinho Trad, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante a convenção que homologou a candidatura do partido à Presidência da República Divulgação

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O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) acredita que o crescimento da candidatura do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), à Presidência da República poderá fortalecer sua campanha à reeleição em Mato Grosso do Sul.

Na avaliação do parlamentar, à medida que Caiado se consolidar nacionalmente como uma alternativa à polarização entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os candidatos do PSD nos estados também poderão ser beneficiados.

“Certamente, pois defendo um legado de propostas, projetos e ideias, e isso o Caiado tem de sobra. Ele está preparado para assumir. Não precisará aprender, pois já sabe”, afirmou Nelsinho ao Correio do Estado.

O senador destacou que o discurso apresentado por Caiado durante a convenção nacional do PSD, realizada no domingo (26), em São Paulo, foi marcado pela apresentação de propostas concretas para diferentes áreas da administração pública.

Conforme Nelsinho, o candidato presidencial chamou atenção ao abordar medidas para a segurança pública, o combate ao feminicídio, a modernização da saúde e da educação e o uso da inteligência artificial em setores essenciais.

“Foi a primeira vez que vi um candidato apresentar propostas. O discurso dele foi em cima de segurança pública. A proposta contra o feminicídio é muito forte. Ele também falou de educação digital, saúde digital, telemedicina e uso da inteligência artificial na segurança, na educação, na saúde e na assistência”, declarou.

Nelsinho também ressaltou a abordagem de Caiado sobre a exploração de terras raras e minerais críticos, tema considerado estratégico para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. “Foi a primeira vez que ouvi um candidato falar de terras raras e minerais críticos”, disse.

Para Nelsinho, Caiado poderá ampliar seu espaço na disputa presidencial caso a candidatura de Flávio Bolsonaro apresente dificuldades ao longo da campanha. “Se a candidatura do Flávio ficar abalada, o Caiado será a opção. Pode ter certeza”, avaliou.

A candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência foi oficializada durante a convenção nacional do PSD. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, foi confirmado como candidato a vice-presidente.

Durante o evento, Kassab também reafirmou o apoio à reeleição de Nelsinho Trad e à candidatura do governador Eduardo Riedel (PP) a um novo mandato em Mato Grosso do Sul.

“Nelsinho Trad é um dos melhores senadores do Brasil e candidato à reeleição. Por isso, em Mato Grosso do Sul, apoiamos a candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e do Nelsinho ao Senado. O nosso palanque lá será com Trad senador, Caiado presidente e Riedel governador”, declarou Kassab.

Nelsinho disputará uma das duas vagas ao Senado em uma eleição que também deverá reunir nomes como o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), a senadora Soraya Thronicke (PSB), o deputado federal Vander Loubet (PT), Beto do Movimento (PSOL) e Daniel Júnior (Agir).

ELEIÇÕES 2026

Convenções começam e desenham cenário eleitoral deste ano

Convenção nacional do PL e do PT aconteceram no último sábado (25) e domingo (26)

27/07/2026 08h45

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Fotos: Divulgação

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A temporada de convenções visando às eleições deste ano já começou.

Do lado direito do espectro político, o governador Eduardo Riedel (PP), ainda pré-candidato à reeleição, prestigiou a convenção que homologou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Do lado esquerdo, Fábio Trad (PT) foi oficializado ontem como candidato a governador de Mato Grosso do Sul e deve ser o principal adversário de Eduardo Riedel.

O governador Eduardo Riedel e o senador Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação

DIREITA

Riedel e Azambuja prestigiam convenção de Flávio em SP

O governador Eduardo Riedel (PP), pré-candidato à reeleição, e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), pré-candidato ao Senado, participaram, no sábado, em São Paulo (SP), da convenção nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Entre os presentes também estavam o presidente da Argentina, Javier Milei, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Ao comentar sobre sua participação na convenção, Riedel afirmou que o encontro representa um momento importante para o cenário político nacional.

“Estamos aqui para acompanhar esse momento histórico de definição da candidatura de Flávio Bolsonaro para a Presidência do Brasil”, disse.

Presidente estadual do PL, Azambuja classificou a convenção como o início da caminhada eleitoral de Flávio.

“Essa convenção é o pontapé inicial de uma grande caminhada que levará Flávio à Presidência. Precisamos enfrentar os grandes desafios e colocar o País no eixo do desenvolvimento, acabando com a gastança desenfreada do atual governo”, afirmou.

Quem não participou da convenção foi a senadora Tereza Cristina (PP), apontada nos bastidores como uma das principais cotadas para compor a chapa presidencial de Flávio como candidata a vice-presidente.

Essa foi a segunda vez em menos de um mês que a ex-ministra evitou um ato público ao lado do senador.

A ausência dela é interpretada como um reflexo da posição de neutralidade adotada nacionalmente pela Federação União Progressista, que ainda não definiu qual candidatura apoiará na disputa presidencial.

Fábio Trad candidato a governador de MS pelo PT e sua vice Dona Gilda - Foto: Divulgação

ESQUERDA

Fábio Trad e Dona Gilda têm candidaturas homologadas

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) homologou, durante convenção realizada ontem, as candidaturas do ex-deputado federal Fábio Trad (PT) a governador e de Dona Gilda (PT) a vice-governadora.

O encontro também confirmou as chapas proporcionais e a composição da disputa ao Senado, com a meta de ampliar a representação da federação na Assembleia Legislativa e manter as duas cadeiras na Câmara dos Deputados.

Além da chapa majoritária ao governo, a convenção oficializou as candidaturas da senadora Soraya Thronicke (PSB), que disputará a reeleição, e do deputado federal Vander Loubet (PT) ao Senado.

Em seu discurso, Fábio Trad afirmou que, se eleito, pretende formar um secretariado com 70% de mulheres nos cargos de primeiro escalão.

“Todos vão ter direito a sentar à mesa e governar comigo e Dona Gilda o destino de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Já Vander Loubet defendeu a ampliação dos investimentos públicos em educação e meio ambiente e afirmou que o desenvolvimento do Estado deve ir além do agronegócio exportador. “A militância deve trabalhar pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno”, conclamou.

Soraya Thronicke voltou a fazer críticas ao bolsonarismo e afirmou que pretende enfrentar o que classificou como radicalização.

A chapa para deputado federal será liderada pela deputada Camila Jara (PT) e pelo vereador Marquinhos Trad (PV). Também integram a nominata Ana Saravy (PV), Elias Ishy (PT), Eliel Kaiowá (PT), Giselle Marques (PT), Roberto Mateus (PCdoB), Sandro do Vander (PT) e Thalita (PCdoB).

Na disputa por vagas na Assembleia Legislativa, a federação aposta na reeleição dos deputados Pedro Kemp (PT), Gleice Jane (PT) e Zeca do PT, além de candidaturas como a da vereadora Luiza Ribeiro (PT) e do ex-candidato ao Senado Tiago Botelho (PT).

Os demais são Sandra Maria, Luso Queiroz, Aaron Salles Torres, Adão Salemaq, Adriane Quilombola, Ana Domingues, Cassiano do Gás, Clarineu Nogueira, Dr. Jorge Laurício, Eduardo Borges, entre outros.

Para o Senado, Soraya Thronicke terá como suplentes o empresário Bruno Migues e a ex-prefeita de Itaquiraí Professora Sandra, enquanto Vander Loubet terá como suplentes a vereadora de Três Lagoas Maria Diogo e Professora Maju, de Dourados.

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