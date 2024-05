Juiz atende Gian Sandim suspende posse de Dr. Lívio em vaga de Claudinho Serra

CAMPO GRANDE

Cargo será ocupado pela diretora de administração da superintendência, Luciana de Sousa Barros

Publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (15), a exoneração da pré-candidata Rose Modesto do cargo de Superintendente do Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco).

No dia 11 de maio, Rose havia informado ao Correio do Estado, o pedido da troca de comando, que será ocupado pela atual diretora de administração da superintendência, Luciana de Sousa Barros.

“Não tem mais a possibilidade de não sair candidata à prefeita. A minha pré-candidatura está posta e a minha saída da Sudeco é definida”, afirmou na época.

A ex-titular da Sudeco repassou ao Correio do Estado uma cópia do e-mail do responsável pelo trâmite no Ministério da Integração Regional, solicitando a documentação à atual diretora de administração, Luciana Barros.

No e-mail, Sidney de Almeida Alves explica que, “tendo em vista a sua indicação para o cargo de superintendente, CCE 1.17, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, segue formulários para preenchimento e assinatura”.

Ainda no e-mail, o técnico do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional chega a pedir currículo atualizado, cópia do RG ou CNH e documentação comprobatória referente à experiência profissional de Luciana, bem como os cargos em comissão ou funções comissionadas já ocupadas por ela.

A exoneração foi assinada pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa dos Santos. Agora, Rose deverá se dedicar à pré-candidatura para prefeita do município de Campo Grande, pelo partido União Brasil.

Histórico

Os primeiros passos de Rose Modesto na carreira política foram dados entre 2008 e 2014, quando foi eleita vereadora por dois mandatos em Campo Grande e, posteriormente, vice-governadora durante o mandato de Reinaldo Azambuja no período de 2015 a 2018, ambos pelo PSDB.

Em 2016, Rose tentou o cargo de prefeita na Capital, mas foi derrotada no segundo turno por Marquinhos Trad.

Já na primeira experiência eleitoral, em 2008, Rose foi conduzida pelos eleitores para a Câmara de Vereadores. De acordo com informações de seu site oficial , durante seis anos de atuação no legislativo municipal, Rose apresentou 132 Projetos de Lei nas áreas de educação, assistência social e proteção à mulher.

Em 2018, foi eleita deputada federal, sendo a parlamentar mais votada do estado. No ano de 2022, mudou para o partido União Brasil.