Política

Política

Lula conversa com Trump e pede mudanças em Conselho da Paz

Ainda sem aceitar convite, brasileiro pediu assento para a Palestina

Agência Brasil

26/01/2026 - 16h10
O presidente Lula conversou por telefone, na manhã desta segunda-feira (26), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na conversa, Lula sugeriu que Trump incluísse um assento para a Palestina no Conselho da Paz, colegiado idealizado, criado e presidido pelo estadunidense. Além disso, Lula sugeriu que o conselho se limitasse a discutir as questões relacionadas à Faixa de Gaza.

O teor da conversa entre os presidentes foi divulgado pelo Palácio do Planalto, em nota. Segundo o Planalto, o presidente brasileiro também reforçou a importância de uma reforma abrangente na Organização das Nações Unidas (ONU), ampliando o número de membros permanentes do Conselho de Segurança.

Lula foi um dos líderes convidados a ocupar um assento no conselho, mas ainda não respondeu ao convite. Na semana passada, em um evento em Salvador, ele chegou a criticar a proposta de criação do Conselho da Paz. Para o presidente brasileiro, Trump quer criar uma nova ONU para ser o dono.

Venezuela

Na conversa, os dois presidentes também trataram de questões relacionadas à Venezuela. Lula reiterou o que já vem falando sobre o assunto: a importância de manter a paz no continente.

Além disso, Lula voltou a propor um fortalecimento na cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado.

“Lula manifestou interesse em estreitar a parceria na repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas, bem como no congelamento de ativos de grupos criminosos e no intercâmbio de dados sobre transações financeiras. A proposta foi bem recebida pelo presidente norte-americano”, afirmou o Planalto.

Economia

Ainda de acordo com o Planalto, Lula e Trump também conversaram sobre o estreitamento da relação entre Brasil e EUA, e como isso se reflete positivamente na economia. 

“O presidente Trump afirmou que o crescimento econômico dos Estados Unidos e do Brasil é positivo para a região como um todo. Ambos saudaram o bom relacionamento construído nos últimos meses, que resultou no levantamento de parte significativa das tarifas aplicadas a produtos brasileiros”.

Os dois se encontraram pessoalmente pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em setembro. Foi um rápido encontro e cumprimento, mas o norte-americano afirmou ter tido uma "química excelente" com Lula.

Ambos se encontraram novamente em outubro, na 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia. Dessa vez, puderam sentar e conversar em uma reunião classificada como "muito positiva" pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira. No mês seguinte ao encontro, os Estados Unidos retiraram a sobretaxa de 40% sobre vários produtos brasileiros.

Visita aos EUA

Durante a conversa, que durou 50 minutos, ficou combinada uma visita de Lula aos Estados Unidos. Não foi definida uma data, mas a visita deve ocorrer após a viagem do presidente brasileiro à Índia e à Coreia do Sul, em fevereiro.

Política

Caminhada em apoio a Bolsonaro tem baixa adesão em Campo Grande

O ato convocado em apoio ao deputado federal Nikolas Ferreira teve baixa adesão neste domingo (25), na concentração realizada na Praça do Rádio Clube

25/01/2026 10h30

Crédito: P.G. / Correio do Estado

A convocação em apoio ao ato puxado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que mobilizou a direita, não teve a mesma adesão neste domingo (25), na concentração iniciada às 9h, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande.

Na Cidade Morena, a Caminhada por Justiça e Liberdade seguiu pela Avenida Afonso Pena até a sede do Ministério Público Federal (MPF). Instantes antes de o carro de som se posicionar, o movimento de apoiadores, que costumava encher a via, seguiu de forma tímida.

Parte dos participantes permaneceu na praça, enquanto outros acompanharam o carro de som. Um terceiro grupo seguiu em veículos, o que gerou incômodo entre alguns presentes, que chegaram a argumentar que o ato deveria ser percorrido a pé.

Enrolados em bandeiras de Israel e dos Estados Unidos, os apoiadores foram escoltados pela Polícia Militar e por uma equipe da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Como ocorre em outras localidades do país, a reivindicação girou em torno da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro e contra providências adotadas pelo Poder Judiciário.

Em conversa com o Correio do Estado, o vereador André Salineiro (PL) afirmou que, pelo fato de muitas pessoas não terem conseguido ir a Brasília, houve a solicitação de um ato em Campo Grande, assim como em outras capitais do país.

“Isso aqui é uma vontade do povo, então a gente vai caminhar com respeito às instituições, sim, porém com coragem para dizer que o povo não abre mão da sua liberdade, não abre mão da sua Constituição e não abre mão do seu direito de se posicionar”, disse Salineiro.

Após cantar o Hino Nacional, o grupo fez um breve ensaio do coro que puxou o ato. Entre os apoiadores do ex-presidente, o corretor de imóveis Luiz Carlos Pereira, de 62 anos, contou que participa da mobilização, marcada pelo que chamou de “despertar do povo brasileiro”, a partir do chamado de Nikolas Ferreira.

“O chamado é ‘Acorda Brasil’. Então, é chamar o povo para despertar e para que cada um possa servir de exemplo para os outros. Essa comodidade de ficar em casa enquanto a gente vê o país caindo no caos e se depredando cada vez mais por causa desses políticos e desse Supremo Tribunal Federal, que só defende bandido e liberta traficantes, tem que mudar. É para isso que nós estamos aqui”, afirmou Luiz.

Outro apoiador, Rogério, de 72 anos, que atua na área da agropecuária, demonstrou animação com a jornada puxada por Nikolas Ferreira, com a concentração hoje, em Brasília, na Praça Cruzeiro a partir das 11h (horário de Mato Grosso do Sul).

“Em prol da justiça, apoiando todas as pautas que eles estão reivindicando, esperando um Brasil melhor. Espero que, durante a caminhada, incorporem mais apoiadores, como aconteceu na caminhada dos 240 quilômetros, que nem o Nikolas esperava e que se tornou hoje uma grande esperança de mudança”, disse Rogério.

 

 

 

Política

Direita de MS tenta colar imagem em Nikolas Ferreira

Parlamentares que estiveram na caminhada se reúnem neste domingo (25), na Praça do Cruzeiro, em Brasília, com apoiadores do ex-presidente

25/01/2026 10h00

Reprodução Redes Sociais

Com a repercussão alcançada nos seis dias da caminhada convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), políticos sul-mato-grossenses que disputam eleição e reeleição aderiram ao movimento, que chegou neste sábado (24) a Brasília (DF).

A denominada “Caminhada pela Liberdade”, em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos demais presos pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, teve início, na segunda-feira (19), em Paracatu (MG).

O encerramento, neste domingo (25), com a concentração dos manifestantes apoiadores do ex-presidente, - que está preso na Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de estado -, será na Praça do Cruzeiro, em Brasília, a partir das 11h (horário de Mato Grosso do Sul) e deve contar com a presença de Carlos Bolsonaro que também se juntou a caminhada.

Nas redes sociais, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, não confirmou presença, entretanto, compartilhou uma mensagem nos stories do Instagram, em que afirma que "Deus tem algo muito grande para nossa nação através da vida dele [Nikolas Ferreira]".


Caminhada

Como adiantou o Correio do Estado, participam da caminhada parlamentares de todo o país. Representando Mato Grosso do Sul estão o deputado estadual João Henrique Catan (PL), os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS) e Rodolfo Nogueira (PL-MS), além do ex-deputado estadual Capitão Contar, pré-candidato do Partido Liberal ao Senado.

O ato da caminhada puxada pelo deputado mineiro trouxe fôlego aos políticos de MS, que tentam encampar o eleitorado conservador no Estado.


Percurso

Momentos antes de pisar na capital do país, no início da manhã deste sábado, em Luziânia (GO), Contar gravou um vídeo tranquilizando os seguidores, classificou o movimento como positivo e se referiu ao deputado Nikolas Ferreira como um “fenômeno”.

“O Nikolas é um fenômeno, escrevam. Esse menino tem um futuro muito grande e importante para o nosso país”, disse Contar. “Ele está muito debilitado, com os pés e as pernas desgastados, mas o que move esse menino com certeza é algo lá de cima e o amor das pessoas aqui embaixo”, afirmou em uma das paradas, quando restavam cerca de 40 quilômetros para chegar ao Distrito Federal.

O fato de Nikolas Ferreira ter conseguido mobilizar a direita, em um possível reordenamento de liderança, aproximou os políticos do Estado que tentam capitalizar votos junto ao eleitorado.


Caminhando ao lado do parlamentar, o deputado Rodolfo Nogueira, conhecido como Gordinho do Bolsonaro, compartilhou um vídeo em que recebeu o convite para “ir para cima” neste domingo.

Em busca da reeleição para a Câmara dos Deputados, Rodolfo Nogueira não perdeu a oportunidade e enalteceu a iniciativa do parlamentar de Minas Gerais, classificando o ato como aquele que “devolveu a esperança ao país”.

“Sexto dia de caminhada, e é esse o movimento quando Deus começa a despertar uma nação”, pontuou Rodolfo.

Pollon e João Henrique Catan, ambos pré-candidatos ao governo do Estado, mobilizaram a base por meio das redes sociais, somaram com apoiadores em diferentes frentes do trecho. 

