Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Lula sanciona lei antifacção sem vetos polêmicos, como proibição de voto e de auxílio-reclusão

O presidente vetou apenas dois pontos do projeto de lei

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/03/2026 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), optou por sancionar o projeto de lei de combate às facções criminosas sem vetar pontos polêmicos, como a proibição de que presos provisórios votem e de repasse do auxílio-reclusão para familiares de integrantes desses grupos. Lula vetou apenas dois pontos do projeto de lei, que ficou conhecido como "PL antifacção". Um deles foi vetado por, no entendimento do governo, permitir o enquadramento de pessoas na nova lei mesmo sem que elas integrem comprovadamente organizações criminosas.

"O dispositivo padece de inconstitucionalidade porque desvirtua a lógica estrutural do projeto de lei ao penalizar atos cometidos por pessoas alheias às organizações criminosas, cujas condutas já estão tipificadas no Código Penal, promovendo sobreposição normativa e insegurança jurídica", justificou o presidente.

O outro é o que destinaria recursos e produtos apreendidos do crime organizado para um fundo dos Estados e do Distrito Federal O governo entendeu que isso implicaria na perda de receita da União. "Na legislação vigente, a receita do perdimento pertence exclusivamente à União. A proposição contraria o interesse público na medida em que reduz receita da União em momento de potencial elevação da demanda por recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, destinados ao enfrentamento do crime organizado, bem como à expansão, modernização e qualificação do sistema prisional", alegou.

A proibição de que os presos provisórios votem e o auxílio-reclusão para os familiares de líderes de facções, temas com mais apelo eleitoral, foram deixados de lado, apesar de serem criticados pelo PT e outros partidos de esquerda.

Em seu discurso na sanção da nova lei de combate às facções criminosas, Lula mencionou esses dois dispositivos brevemente. No caso do cancelamento do título de eleitor, apenas mencionou o dispositivo, sem nenhum comentário. No caso do auxílio reclusão, opinou.

"Aqui é uma coisa tão importante quanto a própria lei. O cidadão que quiser cometer seus crimes, que ele saiba que seus filhos e sua esposa irão pagar pela irresponsabilidade dele. Eu acho que foi uma medida muito relevante. Ele tem que sentir que não está causando mal apenas à sociedade, mas à sua família", afirmou o presidente.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o Palácio do Planalto optou por não se envolver em alguns temas por causa da péssima repercussão que teria. Entendeu que seria melhor que os pontos fossem posteriormente questionados na Justiça e analisados pelo Judiciário.

A opção por não enfrentar temas espinhosos impostos pela direita segue a mesma lógica de pontos do discurso do presidente na cerimônia de sanção da lei antifacção. Como mostrou o Broadcast Político, o presidente alternou entre gestos punitivistas e garantistas.

Primeiro, ao falar sobre delações premiadas, falou que é preciso que as autoridades tenham "capacidade e coerência" porque "é preciso que a pessoa tenha provas concretas do que está delatando para a gente não tentar fazer justiça cometendo uma injustiça".

Logo em seguida, usou um argumento constantemente usado por políticos que encampam um discurso punitivista: a frequência com que pessoas presas são soltas poucos dias depois nas audiências de custódia.

Assine o Correio do Estado

emendas parlamentares

Projeto de deputado de MS para filme de Bolsonaro é investigado por emendas pix

Marcos Pollon e mais dois deputados terão que explicar verba destinada à produção de documentário sobre o ex-presidente; assessoria nega a denúncia

24/03/2026 17h15

Compartilhar
Deputado teria contribuído no montante de R$ 2,6 milhões para produção de documentário sobre Bolsonaro

Deputado teria contribuído no montante de R$ 2,6 milhões para produção de documentário sobre Bolsonaro Divulgação

Continue Lendo...

O deputado estadual Marcos Pollon (PL-MS) está na lista de deputados intimados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) a prestarem esclarecimentos sobre denúncias de que emendas parlamentares estariam sendo usadas para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. 

O projeto é de autoria do próprio deputado Pollon, proposto em 2023, que solicitava emendas para a realização do projeto “Heróis Nacionais - Filhos do Brasil que Não Se Rende”, com colaboração de Eduardo Bolsonaro, Mario Frias (PL), Hélio Lopes (PL), Júlio Cesar (Republicanos), Carla Zambelli (PL) , Delegado Ramagem (PL) e Bia Kicis (PL). 

A decisão atende a um pedido feito pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) que afirma que Kicis, Frias e Pollon teriam destinado, de forma irregular, verbas para o custeio do filme. 

Na denúncia, Tabata afirma que um montante de R$ 2,6 milhões teriam sido enviados à ONG Academia Nacional de Cultura (ANC) através de “emendas pix”. De acordo com o documento, os repasses não teriam ocorrido em linha reta, mas sim, por meio de outras empresas, “o que pode configurar uma violação às regras impostas por Dino no processo das emendas”. 

Conforme apurado pelo Correio do Estado, a ANC não é uma produtora audiovisual, mas, sim, uma associação de artistas e produtores culturais. Em seu site, afirmam que “A ANC foi criada para preparar artistas e produtores para um mundo em constante disrupção”. 

Segundo a assessoria de Pollon, o recurso referente à emenda não foi repassado para a associação até agora. 

“Essa é a justificativa que iremos dar para o ministro. Esse dinheiro não chegou, nem saiu dos cofres públicos. Então, essa denúncia não tem justificativa e é inexistente”, afirmou a assessoria. 

Segundo a equipe do parlamentar, a emenda está “devidamente destinada a uma associação regularmente qualificada, que apresenta todas as certidões exigidas pela legislação federal, estadual e municipal”. 

Outro caso

Fora a produção do documentário, Pollon também teria destinado R$ 180 mil a outro documentário intitulado “Genocidas”. Eduardo Bolsonaro destinou R$ 500 mil para a produção e Mário Frias também alocou pouco mais de R$ 180 mil, em um montante que resultou em R$ 860.896,27. 

Segundo o Portal da Transparência, o valor foi pago entre os dias 7 e 11 de fevereiro, com verba vinda do Ministério da Cultura. O documentário seria produzido por membros da Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro. 

A associação que recebeu as emendas foi a Passos da Liberdade, que afirma ser uma associação “diretamente envolvida em iniciativas culturais e documentais que destacam histórias de resiliência e transformação social”. 

No entanto, o canal no Youtube do grupo conta com apenas um vídeo, com o título “Acolhidos - Relatos da Operação Acolhida”, postado há um ano e com pouco mais de 120 visualizações. 

Quando convém

Os deputados filiados ao Partido Liberal (PL) já fizeram várias críticas à destinação de dinheiro público para o incentivo à cultura, através da Lei Rouanet. Também já atacaram a Lei Paulo Gustavo, criada para auxiliar o setor cultural durante o período da pandemia. 

O Ministério da Cultura chegou a ser extinto durante o governo Bolsonaro, dendo substituído por uma secretaria vinculada ao Ministério do Turismo. 

Recentemente, Eduardo e Marcio Frias criticaram o filme “Ainda Estou Aqui”, que veneu o Oscar de Melhor Filme Internacional, com afirmações de que o filme aborda uma “ditadura inexistente” e que seria uma “propaganda comunista”. 

As posições entram em contradição com a destinação de dinheiro público para filme e documentários produzidos por aliados. 
 

Disputa por imóvel

Bernal diz que atirou para "se defender" em imóvel leiloado

Discussão por disputa de imóvel termina com ex-prefeito matando fiscal tributário na região central de Campo Grande

24/03/2026 16h52

Compartilhar

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, justificou que matou a tiros fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini, na tarde desta terça-feira (24), “para se defender”.

O imóvel em questão, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados, como noticiou o Correio do Estado, foi adquirido pela vítima, Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, em um leilão.

Ao site Investiga MS, Bernal, que se apresentou à polícia após o crime, informou que reagiu a uma tentativa de agressão. Em conversa com a reportagem, afirmou que era a terceira vez que o imóvel teria sido invadido.

“Desta vez, fui avisado. Estavam arrombando a porta da sala. Quando me viram, tentaram me agredir e tive que me defender”, contou ao Investiga MS.

Entenda

Como apurou a reportagem, a vítima chegou ao imóvel pouco antes das 14h, acompanhada de um chaveiro, e houve um desentendimento, no qual o ex-prefeito se recusou a entregar a casa.

Nesse momento, ele efetuou disparos contra Roberto Carlos, que foi atingido por pelo menos três tiros. Na sequência, deixou o local e se apresentou em uma delegacia de polícia.

Imbróglio

O imóvel foi levado a leilão em junho de 2025 devido a uma dívida de pensão que ultrapassa R$ 112 mil, conforme determinação da 1ª Vara da Família e Sucessões de Palmas (TO), onde, à época, residia o filho do ex-prefeito.

De acordo com os autos do processo, quando ainda era prefeito, Bernal e o filho celebraram um acordo em ação que tramitou em Campo Grande. Ficou estabelecido que o valor de três salários mínimos seria descontado diretamente de seus subsídios, incluindo o 13º salário, e depositado na conta do filho.

Nesse ínterim, Bernal foi cassado em 2014 e não conseguiu cumprir a obrigação. Segundo consta na ação, endividado e sem pagar a pensão, mesmo após o filho conceder prazo para regularizar a situação financeira, ele não manteve contato, nem respondeu a ligações para resolver a pendência.

Diante disso, foi determinada a intimação para que Bernal efetuasse o pagamento do débito no prazo de três dias. Caso contrário, bens seriam penhorados até a quitação da dívida.

O pagamento não foi realizado, e o imóvel, que estava penhorado, acabou sendo leiloado.

EX-RADIALISTA

Radialista, Alcides Bernal foi vereador em Campo Grande durante dois mandatos em em 2010 elegeu-se para deputado estadual, com 20.910 votos, sendo o segundo mais bem votado. 

Em 2012 lançou campanha para prefeito de Campo Grande e acabou derrotando o então deputado federal Edson Girot, no segundo turno, com 62,55% dos votos válidos. Mas, em março de 2014 acabou sendo cassado pela câmara de vereadores, sendo o primeiro prefeito a sofrer a punição na história de Campo Grande. Seu vice, Gilmar Olarte, foi um dos principais articuladores da cassação e acabou herdando o cargo. 

Em maio daquele ano, um juiz de primeira instância suspendeu a cassação e concedeu liminar para a volta de Bernal ao cargo. Horas após a concessão, aliados marcharam rumo à prefeitura e a ocuparam o prédio. No entanto, a decisão foi revertida pelo Tribunal de Justiça horas depois, reempossando Gilmar Olarte no cargo.

Bernal somente conseguiu voltar ao cargo em 25 de agosto de 2015 e permanceceu no cargo até o fim do mandato. Ele chegou a se candidatar à reeleição, mas perdeu a disputa. 

NOTA DOS AUDITORES

O sindicato que representa os auditores emitiu nota lamentando o assassinato.

"É com profunda consternação e indignação que recebemos a notícia do assassinato do nosso colega Roberto. Ele era um servidor dedicado, pai de família e, acima de tudo, uma pessoa honrada. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. A perda deixa uma lacuna irreparável no seio da família e em toda a nossa categoria, que hoje se encontra enlutada."

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Distribuidora de combustíveis cobra do governo devolução milionária de ICMS
Mato Grosso do Sul

/ 18 horas

Distribuidora de combustíveis cobra do governo devolução milionária de ICMS

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio

3

MS tem cinco cidades entre as maiores produtoras de soja do Brasil
Agronegócio

/ 2 dias

MS tem cinco cidades entre as maiores produtoras de soja do Brasil

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3643, segunda-feira (23/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3643, segunda-feira (23/03): veja o rateio

5

Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos
RELIGIÃO

/ 1 dia

Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 3 dias

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 4 dias

O médico servidor e a aposentadoria especial
Seguro de Vida Resgatável
Provenzano

/ 5 dias

Seguro de Vida Resgatável

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 1 semana

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026