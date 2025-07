MS: Fábio Trad põe um pé no PT e decide se enfrenta Riedel em agosto

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O ex-deputado federal Fábio Trad, atualmente sem partido, pavimentou na manhã desta sexta-feira (18) sua ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Trad é cotado como um dos possíveis adversários do atual governador Eduardo Riedel (PSDB), na disputa pelo governo do Estado em 2026.

O Correio do Estado apurou que a ficha de filiação de Trad ao PT já foi assinada na manhã desta sexta-feira, durante encontro com o deputado federral Vander Loubet (PT), presidente estadual da legenda, e do deputado estadual Pedro Kemp (PT).

A formalização da filiação, contudo, deve ocorrer somente no mês que vem. Por enquanto, a informação oficial é de que Fábrio Trad define o seu futuro no PT.

E sobre futuro dentro do PT há várias possibilidades em aberto. Nos bastidores, o que se diz é que Fábio Trad poderá jogar em quase todas as posições em 2026.

Além da alternativa ao governo do Estado, o ex-deputado federal também é opção para disputar a Câmara dos Deputados e até mesmo o senado pelo Partido dos Trabalhadores.

"Estou grato pelo gesto do Vander e do Kemp. Antes, porém, gostaria de dialogar com eles e o diretório nacional para avaliarmos o quadro político e ver se posso me encaixar no contexto para contribuir com a reeleição do presidente Lula e fortalecer o Estado Democrático de Direito", afirmou Fábio Trad.

Vander Loubet também comentou o encontro com o Fábio Trad. "Em agosto com a Direção Nacional e com o núcleo forte do Governo Federal vamos apresentar o Fábio, confirmar sua filiação e discutir os projetos futuros com serenidade e planejamento", adiantou Vander Loubet.

Família

A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.

A atuação política da família começou à esquerda, com o advogado e ex-deputado federal Nelson Trad, como um das personalidades de Mato Grosso do Sul que enfrentou a ditadura militar na década de 1970.

Na década de 1990, Nelson Trad, então no PTB, fica mais à direita.

Fábio Trad já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).

Em Mato Grosso do Sul, Fábio Trad já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.

Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022 Fábio Trad não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.

Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.

O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.

Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.

