Novo chefe da Abin de Lula é aprovado em comissão do Senado após atraso e pressão

Criado durante o primeiro governo Lula, o conselho tem como objetivo debater políticas públicas com a sociedade civil. A iniciativa foi extinta por decreto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019

O presidente Lula (PT) recriou nesta quinta-feira (4) o CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), o Conselhão, com 246 representantes que vão de empresários a ativistas, de artistas e intelectuais a representantes de cooperativas.

Com 246 nomes, o Conselhão deverá funcionar por meio de grupos de trabalho. Para esta nova versão, o governo incluiu a pauta “sustentável” ao antigo nome. Os conselheiros prestam serviço de forma voluntária, sem remuneração.

O objetivo é trazer diferentes perspectivas sociais ao debate. Por isso, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o grupo é composto pelas diferentes gamas de poder e focos de atuação.

A cerimônia de posse foi realizada no Palácio Itamaraty.

[O novo Conselhão] tem empresário, junto com trabalhador, junto com ativista. Talvez a pessoa que está sentada na sua mesa você já tenha visto uma entrevista com ela, um tuíte, agora pode conhecê-la. [...] Até o Adilson Monteiro Alves, ícone da Democracia Corintiana, sentado ao lado da empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras.”Alexandre Padilha, em sua fala.

DE BILIONÁRIOS A INFLUENCERS

A lista, divulgada nesta manhã pela Presidência, tem diferentes áreas de atuação, com representantes de todos os estados e do Distrito Federal. Veja alguns destaques:

Bilionários, executivos e empresários

- Abílio Diniz, multi-investidor

- Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels

- Cristina Junqueira, fundadora e CEO do Nubank

- Gilson Finkelsztain, presidente da B3

- Fábio Coelho, diretor-executivo do Google Brasil

- Jorge Moll, fundador da Rede D’Or

- Josué Gomes, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)

- Leila Pereira, presidente da Crefisa, da FAM (Faculdade das Américas) e do Palmeiras

- Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza

- Neca Setúbal, socióloga e herdeira do Itaú-Unibanco

- Pedro Godoy Bueno, CEO do Grupo Dasa

- Roberto Bischoff, presidente da Braskem

- Rubens Ometto, fundador da Raízen

Artistas e influencers

- Bela Gil, criadora de conteúdo

- Felipe Neto, criador de conteúdo

- Jorge Furtado, cineasta

- Nath Finanças, criadora de conteúdo financeiro

Ativistas

- Ayala Ferreira, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)

- Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua

- Preto Zezé, empresário e fundador da Cufa (Central Única das Favelas)

- René Silva, do Voz das Comunidades

- Pesquisadores e intelectuais

- Cláudia Costin, economista e educadora

- Lilia Schwarcz, escritora e historiadora

- Ludhmila Hajjar, médica cardiologista

- Nina da Hora, cientista da computação

- Sueli Carneiro, escritora e socióloga

- Tânia Bacelar, economista

