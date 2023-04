Para Gerson, reunião de deputados com Riedel reforça parceria de Executivo com Legislativo

VETADO POR COMISSÃO

Kemp disse que poderá pedir apoio da ministra Marina Silva caso Assembleia não retome projeto que foi vetado pela CCJR

O projeto que proíbe plantio de soja no Pantanal sul-mato-grossense e que foi vetado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) voltou a gerar discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na sessão desta terça-feira (18).

No plenário, várias pessoas que fazem parte do Instituto SOS Pantanal, que atua na conservação do bioma, acompanharam o debate. Munidos de cartazes que diziam “O Pantanal não é lugar de soja”, “Pantanal é lugar de onça pintada”, entre outros, eles foram à Casa protestar contra a não tramitação da proposta.

O deputado estadual Pedro Kemp (PT), que apresentou a proposta de autoria do ex-deputado Amarildo Cruz (PT), usou a tribuna para se manifestar contra o parecer da CCJR e afirmar que é importante retomar a discussão.

O parlamentar apresentou uma indicação, para que seja encaminhado ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPMS) e ao diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Estado (Imasul), requerimento solicitando medidas urgentes no sentido de apurar responsabilidades referentes a possíveis desmatamentos e cultivo de soja em áreas do Pantanal.

“Já é realidade que propriedades privadas estão burlando a legislaçao de proteção ambiental e executam a expansão da monocultura em áreas protegidas”, disse Kemp.

Ele citou lei federal, conhecida como Código Florestal, que proíbe desmatar e modificar as condições da topografia do solo para plantações e afirma que a legislação está sendo descumprida no Estado.

“Além da modificação na topografia do solo e retirada da vegetação nativa, os pesquisadores apontam uso de produtos químicos na monocultura da soja e estão alertando que esses produtos são extremamente nocivos à biodiversidade do Paatanal”, alegou Kemp.

“Nesse sentido, aguardamos medidas urgentes do órgão do Executivo responsável pela fiscalização e proteção do meio ambiente, bem como requeremos do Ministério Público a abertura de procedimento para investigar a responsabilidade por esse crime ambiental”, disse.

A discussão, no entanto, foi originada quando o deputado questionou o parecer da CCJR pela não tramitação do projeto.

“Eu apresentei um projeto de lei elaborado pelo saudoso deputado Amarildo Cruz, no sentido de proibir a expansão da monocultura da soja na região do pantanal, infelizmente o projeto foi rejeitado por unanimidade na CCJR desta casa, a principal alegação de que feria o princípio constitucional da livre iniciativa, nós não podemos concordar com esse parecer da CCJR”, disse Kemp.

O parlamentar fez um apelo para que os deputados retomem o debate e não enterrem a discussão pelo fato do parecer ter sido rejeitado pela comissão.

O relator da CCJR, Pedro Pedrossian Neto, pediu um aparte e explicou que a proposta foi rejeitada devido a violar aspectos jurídicos, legais e constitucionais, e não pelo conteúdo.

“É uma discussão importante proteger o Pantanal, mas tem que se fazer uma discussão sobre a forma. Aquilo que discutimos na CCJR não diz respeito ao mérito do projeto. É importante esclarecer isso em homenagem ao voto unânime de cada um dos membros da comissão que rejeitaram o projeto porque violava alguns aspectos jurídicos, legais e constitucionais”, disse Pedrossian Neto.

“Ninguém, ao se posicionar, versou com relação ao mérito e podemos fazer essa discussão, se for o disciplinamento vamos fazer, se podemos avançar com o Imasul sobre zoneamento vamos fazer, não é proibido nem tabu, mas com relação à constitucionalidade alguns princípios foram feridos”, acrescentou.

Segundo o relator da CCJR, entre os princípios feridos está a hierarquia entre as leis, o vício de iniciativa, por ser uma matéria que o Executivo deveria mandar à Assembleia, e o princípio da livre iniciativa, pois já há legislação federal sobre o tema.

"Temos que chamar outros atores para esta Mesa, para que possamos discutir e sair com um encaminhamento sobre o Pantanal, mas lembrando que o voto unânime da CCJR foi no sentido da ilegalidade e inconformidade da forma como o projeto estava sendo colocado, sem analisar o mérito", reforço Pedrossian Neto.

Kemp retomou a palavra dizendo discordar que o projeto apresentado ferisse constitucionalidade e legalidade.

O petista afirmou ainda que, caso a Assembleia não retome as discussões e arquive a proposta, ele irá recorrer ao Ministério do Meio Ambiente, diretamente à ministra Marina Silva.

"Discordo que estamos ferindo hierarquia das leis, vamos legislar em conformidade com a legislação maior, o MS não pode se omitir. O parlamento do estado que tem dois terços do Pantanal está querendo deixar de lado a proteção do Pantanal, não quer discutir, aprofundar", disse.

"Vamos apresentar requerimento para a Marina Silva para que resolva em âmbito federal se Mato Grosso do Sul não quiser legislar sobre esse aspecto. E podemos pedir para o Congresso Nacional, para a bancada federal que apresente um projeto que possa proteger o Pantanal. Mas antes de apelar porque não nós aqui reunirmos entidades da sociedade civil, discutir com ONGs, ambientalistas, universidades, quem sabe a gente apresente uma proposta mais aprofundada que o Mato Grosso", acrescentou o parlamentar.

Neste momento, o presidente da Casa, Gerson Claro, afirmou que Kemp estaria fazendo um debate político em cima do tema, quando o que fez ele ter parecer contrário foi o embasamento jurídico.

"Quero defender o fundamento jurídico que decidiu pelo arquivamento, não vi nenhum deputado defendendo ou ser contra a preservação do Pantanal, todos defendem a preservação. Vossa excelência [Kemp] apresentou requerimento que fundamenta a decisão da CCJR, para cobrar do Ministério Público o cumprimento da lei, então se está havendo descumprimento de lei, é porque já existe lei", argumentou.

"Precisamos trabalhar com resultado efetivo, fazer discurso politico é bom para levantar o debate, mas precisamos trazer números, fundamento jurídico, se entender que está sendo descumprido, cobrar e sugerir mudanças da lei, ficarmos na manifestação me parece sofismo sem apresentar fundamentos para que a gente possa preservar o Pantanal", concluiu Claro.

Kemp novamente afirmou discordar da manifestação do colega e disse não estar fazendo discussão política, apenas discordando do parecer da comissão.

"O parecer da CCJR não é dogma sagrado que tem que ser acatado, tanto que o Mato Grosso regulamentou a matéria lá e proibiu soja. Discordo do parecer e queria encerrar dizendo que não vamos encerrar esse debate aqui, vamos aprofundar, todo mundo tem interesse em fazer essa discussão e proteger. Não existe discussão técnica pura, é política também".

A pedido de Gerson Claro para encerrar a fala, Kemp concluiu dizendo que irá apresentar um novo projeto sobre o tema.