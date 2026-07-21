PF decide demitir Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo

ELEIÇÕES 2026

Evento vai homologar as candidaturas de Fábio Trad, Gilda Maria dos Santos e Vander Loubet, além de confirmar alianças da Federação Brasil da Esperança para as eleições de 2026

Da esquerda para a direita, Gilda Maria dos Santos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Vander Loubet e o ex-deputado federal Fábio Trad Divulgação

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul realiza no próximo domingo (26) sua Convenção Estadual para homologar os candidatos que disputarão as eleições de 2026. O encontro marcará a oficialização da chapa majoritária formada por Fábio Trad, candidato ao Governo do Estado, Gilda Maria dos Santos, candidata a vice-governadora, e Vander Loubet, candidato ao Senado Federal, além dos nomes que disputarão vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

De acordo com o deputado federal Vander Loubet, a convenção representa o início oficial da campanha eleitoral e simboliza a consolidação da unidade das forças políticas que integram o chamado campo democrático.

"Vamos homologar as candidaturas e selar a unidade política e programática, não apenas do PT, mas de todas as forças que compõem o campo democrático", afirmou.

Além da definição das candidaturas, o partido formalizará as alianças locais da Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB. A expectativa da legenda é ampliar o arco de apoio ao projeto eleitoral tanto no cenário nacional quanto em Mato Grosso do Sul.

Segundo Vander, as articulações políticas continuam avançando e poderão incluir outras legendas que apoiam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os partidos citados estão PSB, PDT, Psol e Rede, que já mantêm diálogo para ampliar a composição em diversos estados.

O parlamentar avalia ainda que o cenário político poderá atrair lideranças de partidos de perfil mais ao centro, fortalecendo o projeto político defendido pela legenda.

"Essas avaliações mostram tendências já consolidadas e apontam novas perspectivas, inclusive com o alinhamento de lideranças que hoje estão em partidos como MDB, PSD e Cidadania", afirmou.

Na avaliação de Vander Loubet, o eleitor deverá decidir seu voto com base nas propostas e no histórico das candidaturas.

"O voto será exercido com base na confiança e na certeza do projeto que cada candidatura representa para o Estado e para o país. Os eleitores terão condições de avaliar quem defende políticas voltadas à redução das desigualdades, à valorização do trabalhador e ao desenvolvimento do Brasil", declarou.

A convenção também definirá a chapa de candidatos que disputará as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa e as oito vagas de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados.