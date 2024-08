PP bate o martelo e Dr. Luiz Ovando é o candidato a vice-prefeito de Adriane

Em menos de quatro horas, o anúncio feito pela cúpula do PP no fim da manhã de ontem do nome do deputado federal Dr. Luiz Ovando como o candidato a vice-prefeito da chapa encabeçada pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, foi do céu ao inferno depois que a mídia informou que o parlamentar progressista teria cometido uma irregularidade eleitoral.

No entanto, no início da noite de ontem, o partido bateu o martelo pela manutenção do Dr. Luiz Ovando depois que o setor jurídico da legenda foi consultado sobre a possibilidade de o nome dele ser impugnado pela Justiça Eleitoral e deu o aval para o registro da candidatura.

O imbróglio sobre a manutenção ou não do deputado federal aconteceu depois que a imprensa divulgou que ele teria descumprindo o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, dia 30 de junho, vedando emissoras de rádio e de televisão transmitam programas apresentados ou comentado por pré-candidatos (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 1º e Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 43, § 2º).

Como não sabia que seria o escolhido pelo partido para ser o candidato a vice-prefeito de Adriane Lopes, ele exibiu, no dia 17 de julho, ou seja, 18 dias depois do último dia permitido, mais uma edição do seu programa “Tribuna da Saúde”, produzido pelo próprio parlamentar e que vai ao ar após o Jornal da Educativa, da TV Educativa de Mato Grosso do Sul.

Na teoria, caso o nome do Dr. Luiz Ovando fosse registrado como o candidato a vice-prefeito na chapa, ele poderá ter a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral e gerar multa para a emissora.

A legislação destaca que o descumprimento da regra pode acarretar o cancelamento do registro da candidatura, bem como a aplicação de multa à emissora, caso a beneficiária ou o beneficiário seja escolhido em convenção.

A inobservância da regra também sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00 a R$ 106.410,00, duplicada em caso de reincidência”.

Porém, o coordenador da campanha eleitoral da prefeita Adriane Lopes, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ednei Marcelo Miglioli, informou ao Correio do Estado que o nome do Dr. Luiz Ovando estava mantido como candidato a vice-prefeito de Adriane Lopes. “Essa questão é jurídica e o nosso departamento jurídico vai resolver. Recebemos o aval dos nossos advogados e estamos tranquilos quanto a isso”, afirmou.

PESQUISAS

Após muito mistério, a cúpula do PP anunciou o nome do deputado federal Dr. Luiz Ovando para ser o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pela prefeita Adriane Lopes, que tentará a reeleição no próximo dia 6 de outubro.

Ao Correio do Estado, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) revelou que pesquisas qualitativas apontaram o nome do Dr. Luiz Ovando era o mais indicado para a vaga de candidato a vice-prefeito. “Trata-se de um médico experiente, um político preparado e um cidadão conservador muito conceituado”, ressaltou.

A prefeita Adriane Lopes também expressou entusiasmo com a indicação do Dr. Luiz Ovando na chapa. “Recebo com grande entusiasmo o deputado Luiz Ovando em nosso time. Ele representa a verdadeira direita de Campo Grande, comprometido com nossos valores fundamentais: liberdade, patriotismo e fortalecimento da família. Juntos, fortaleceremos nossa campanha e continuaremos a trabalhar com seriedade e responsabilidade pelo desenvolvimento de nossa cidade”, pontuou.

Por sua vez, o Dr. Luiz Ovando disse que atendeu ao convite da prefeita Adriane Lopes e da estimada amiga, a senadora Tereza Cristina. “Aceitei o honroso desafio de me tornar candidato a vice-prefeito desta magnífica cidade que me acolheu há 63 anos, quando aqui cheguei com minha família”, recordou.

Saiba

Luiz Alberto Ovando nasceu em Corumbá (MS) em 25 de setembro de 1949. Há 63 anos escolheu Campo Grande para residir. Casado com Clotildes Moraes Ovando há 48 anos, com quem tem quatro filhos, além de ser avô de 10 netos. Cristão, frequenta assiduamente a 3ª Igreja Batista de Campo Grande. Eleito deputado federal em 2018 com 50.376 votos e reeleito em 2022 com 45.491 votos.

Assine o Correio do Estado