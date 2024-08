PP bate o martelo e o deputado Dr. Luiz Ovando é escolhido como vice de Adriane Lopes

Eleições 2024

André Luís, que era o pré-candidato do partido, se manifestou contra a coligação, mas foi voto vencido e poderá ter o nome indicado a vice de Adriane

Professor André Luís se manifestou contra a coligação e deixou convenção antes do fim Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O Partido da Renovação Democrática (PRD) desistiu de lançar o vereador Professor André Luís como candidato a prefeito de Campo Grande. Em convenção realizada na tarde deste domingo (4), a comissão executiva da sigla decidiu, por maioria de votos, apoiar o PP, partido que tem a atual prefeita Adriane Lopes como candidata a reeleição.

"Ao longo desses meses, nós fizemos algumas avaliações e algumas conversas sobre possíveis coligações e ontem nós fizemos uma conversa com o Partido Progressista, no qual uma deliberação, inclusive da nacional do partido, optou por nós formamos uma coligação junto ao PP em Campo Grande e outras cidades do Estado", disse o presidente do diretório municipal do PRD, Adauto Alves Souto.

O professor André Luís foi oficializado como pré-candidato do PRD em março deste ano e, neste domingo, antes da votação para definir se haveria de fato a coligação, pediu para se manifestar, criticou o PP e se posicionou contra o apoio.

"Eu sou candidato e não abro mão do meu direito de ser candidato. Hoje nós temos três consórcios de partidos querendo dominar Campo Grande, não existe mais ideal na política. Campo Grande está sofrendo muito, está com as contas negativas, a atual gestão administra por ordem do Ministério Público Estadual e é justamente com essa gestão que está vindo a proposta de fazer coligação", disse

"Eu como vereador e cidadão tenho quatro ações contra essa coligação, que trabalha muito mal por Campo Grande, e a proposta é de nos juntarmos justamente a esse grupo. Eu fico muito chateado com a proposta de nos juntarmos a esse grupo. Eu pensei que nosso partido fosse o PRD, o Partido da Renovação Democrática, mas pelo visto nós somos o Partido da Retórica Demagógica. A gente fala na luta do Davi e Golias, mas a gente tá querendo se coligar com o Golias, assim a gente não reformar nada, vai fazer o mesmo que sempre foi", acrescentou.

Por fim, ele disse ser contra a reeleição, motivo pelo qual não irá se candidatar a vereador, e reforçou que mantinha o nome como pré-candidato a prefeito de Campo Grande.

O ex-senador Delcídio do Amaral, presidente estadual do PRD, disse que a coligação é importante devido a, entre outros fatores, o PRB ser um partido jovem e que o momento é de se considerar a proposta de aliança para avançar. Ele também criticou o PSDB em vários momentos.

"Não estou dizendo que não é importante ganhar uma eleição majoritária, mas a gente tem que medir bem até onde a gente pode ir. Então surgiu essa proposta, a oportunidade de se fazer uma aliança, até porque agora a prefeita do PP representa uma oposição ao Beto Pereira [PSDB]", disse.

Ele também explicou que houve promessa de que o PRD tenha uma secretaria forte na eventual nova administração da prefeita.

"Mais do que nunca, a gente andar com as nossas próprias pernas elegendo vereadores e vereadoras. Isso é muito forte porque a majoritária pode fazer doações oficiais para candidaturas nossas, como o PRD também o fará, dentro da legalidade, e isso nos dá força para eleger nossos quadros. Então é por isso, e por nenhum outro motivo, que essa proposta foi colocada", disse Delcídio.

Em discussão e votação realizada a portas fechadas, a comissão executiva abriu mão de ter um candidato próprio e aprovou a coligação com o PP.

Nesta segunda-feira (5), será decidido se o partido irá levar o nome de André Luís como possibilidade de candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Adriane Lopes. O vereador deixou o local da convenção antes do fim da votação, sem dar declarações.