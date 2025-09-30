Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

PLANEJAMENTO

Prefeita Adriane reúne secretariado para definir novas metas da administração

Em um encontro de mais de três horas, a chefe do Executivo municipal ainda fez um monitoramento dos contratos

Daniel Pedra

Daniel Pedra

30/09/2025 - 15h41
Na manhã desta terça-feira (30), na Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico (Seppe), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e a vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante) reuniram-se, por mais de três horas, com os secretários municipais para tratar do planejamento de novas meta para a administração municipal, bem como fazer o monitoramento dos contratos já assinados.

“Nessa reunião técnica, tratamos do planejamento estratégico em andamento na nossa Capital com foco no desenvolvimento do município. A intenção sempre é buscar o melhor para Campo Grande e, nesse sentido, vamos trabalhar incansavelmente até o fim do meu mandato em 2030”, assegurou Adriane Lopes.

A chefe do Executivo completou que as equipes de todas as secretarias municipais estão empenhadas em garantir o cumprimento dos planos estratégicos individuais de cada pasta. “Cada secretaria deve cumprir seu plano estratégico, que está alinhado com o plano de gestão e o contrato de gestão previamente assinado no início deste ano”, recordou.

Adriane Lopes reforçou que a população de Campo Grande pode esperar grandes novidades para o mês de dezembro deste ano. “Até lá, o compromisso é manter um intenso trabalho, dedicação e compromisso com a cidade e seus habitantes”, assegurou a gestor pública.

Participaram da reunião representantes da Agetec, Agetran, Emha, Planurb, SAS, Sefaz, Semades, Semadi, Semed, Seppe, Sesau, Sesdes e Sisep. Durante o encontro, foram apresentados relatórios parciais sobre o desempenho das pastas e os avanços alcançados até o momento.

A secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Catiana Sabadin, ressaltou que o monitoramento dá consistência ao planejamento, garantindo que ele não fique apenas no papel, mas seja uma ferramenta de transformação real.

“A reunião foi essencial para acompanhar e controlar a execução das estratégias. Esse processo evita desperdícios, garante o alinhamento intersetorial e fortalece a confiança da população, que percebe uma gestão integrada, transparente e comprometida com resultados concretos. É uma visão holística que dá consistência e credibilidade ao planejamento da Prefeitura”, destacou.

Ainda segundo Catiana, a iniciativa não é apenas uma tarefa administrativa, mas sim uma forma de transformar a cidade em um espaço mais dinâmico, justo e preparado para o futuro. “O encontro reflete a maturidade da gestão que planeja, acompanha e entrega resultados é a prova de que Campo Grande está no rumo certo: crescendo com eficiência, transparência e credibilidade junto à sua população”, finalizou.

EMENDAS IMPOSITIVAS

MS tem menor destinação de valor para infraestrutura, saúde e educação do País

Entre as capitais, Campo Grande tem os menores valores absolutos (R$ 8,1 milhões) e per capita (R$ 280 mil por vereador)

30/09/2025 08h30

Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas

Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas Agência Câmara

Estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, obtido com exclusividade pelo Correio do Estado, revelou que Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas, ou seja, de execução obrigatória pelo Poder Executivo, em comparação com outros entes federativos do País.

Na prática, as emendas impositivas são um instrumento legislativo que permite aos parlamentares (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) destinarem parte do orçamento público para áreas prioritárias, como infraestrutura, saúde e educação.

Os dados, que foram publicados este mês pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, tendo como base informações dos orçamentos de 2025, também apontaram que, entre as capitais, Campo Grande tem os menores valores absolutos e per capita, também se tratando de emendas impositivas.

No caso de Mato Grosso do Sul, são cerca de R$ 84 milhões do orçamento destinados a emendas impositivas, e cada um dos 24 deputados estaduais têm o direito de indicar emendas no valor total de R$ 3,5 milhões.

Além de Mato Grosso do Sul, também têm baixa destinação de valores o Amapá, com R$ 87,8 milhões impositivas, e R$ 3,6 milhões por deputado estadual, e Acre, com R$ 95,8 milhões em emendas dessa natureza, e R$ 3,9 milhões por parlamentar.

Já os três primeiros colocados são Minas Gerais, com R$ 2,2 bilhões em emendas impositivas, e R$ 28,7 milhões por deputado estadual, São Paulo, com R$ 1,7 bilhão em emendas dessa natureza, e R$ 12,6 milhões por parlamentar, e Santa Catarina, que reserva R$ 817,2 milhões do seu orçamento para o pagamento das emendas obrigatórias, e R$ 20,4 milhões para os deputados estaduais.

Os estados Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia, de acordo com o estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, não têm emendas impositivas, que passaram a ser adotadas pelo Congresso Nacional em 2015 e, na sequência, para as Unidades da Federação e municípios.

Mato Grosso do Sul é a Unidade da Federação com a menor destinação de valores para emendas impositivas

CAPITAIS

Campo Grande tem os menores valores absolutos e per capita também se tratando de emendas impositivas para seus 29 vereadores, entre as 13 capitais que adotam esse instrumento.

A cidade concentra o menor volume de emendas impositivas entre as capitais brasileiras, com R$ 8,1 milhões reservados no orçamento do município para fazer frente a esses gastos, e R$ 280 mil para cada vereador, para a realização de obras e investimentos na Capital.

Na mesma situação de Campo Grande, temos Macapá, capital do Amapá, que reservou R$ 21 milhões para emendas impositivas, e R$ 917 mil para cada um dos seus vereadores, e Boa Vista, capital de Roraima, que destinou R$ 22,5 milhões para essas emendas, e R$ 981,4 mil para cada um dos seus parlamentares municipais.

Com relação às capitais campeãs, a liderança é de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que destinou R$ 525,4 milhões para as emendas impositivas, e R$ R$ 12,8 milhões por vereador.

Logo em seguida vem Goiânia, capital de Goiás, com R$ 176,1 milhões em emendas impositivas, e R$ 5 milhões dividido por parlamentar, e Manaus, capital do Amazonas, com R$ 94,9 milhões para emendas impositivas, e R$ 2,3 milhões por vereador.

De acordo com o estudo, assinado pelos consultores Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi, Gustavo Ferreira Fialho e Walter França Neto, há uma “predominância de emendas impositivas, individuais e coletivas nos entes locais, totalizando mais de R$ 12,3 bilhões”.

Eles ainda completaram, revelando que há emendas impositivas em 85% dos estados e em metade das capitais. “Nos estados, verificou-se que há dispositivos que também tratam das emendas individuais impositivas da modalidade transferência especial, comumente conhecidas como Emendas Pix, em 77% dos estados com emendas impositivas”.

Os consultores acrescentaram que o Congresso Nacional aprovou, em 2015, durante o segundo governo da presidente da República Dilma Rousseff (PT), a Emenda Constitucional 86, que prevê a execução obrigatória de emendas parlamentares individuais, criando o chamado Orçamento Impositivo.

Metade do montante dessas emendas precisa ser destinado à saúde. Antes disso, os parlamentares apenas sugeriam as dotações, cuja execução ficava a critério do governo.

ENTENDA

Estudo da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados foi elaborado a pedido da liderança do PT na Casa de Leis, para verificar quais estados e capitais implementaram emendas impositivas em suas constituições estaduais e leis orgânicas.

Para fins de contextualização, foi feito também um levantamento sobre as decisões judiciais em relação ao tema da aplicação das emendas impositivas em âmbito local. Por fim, são feitas breves considerações sobre a situação atual das emendas impositivas locais.

Conforme consultores Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi, Gustavo Ferreira Fialho e Walter França Neto, o objetivo foi indicar um breve panorama sobre os entendimentos jurisprudenciais do tema de emendas impositivas no nível estadual e municipal.

Logo, não foram serão abordadas as decisões recentes do Superior Tribunal Federal (STF), que teve como relator o ministro Flávio Dino, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 850, 851, 854 e 1.014 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 7.688, 7.695 e 7.697, pois elas envolvem questões no nível nacional.

Um primeiro ponto a destacar é de que a aplicação das emendas impositivas deveria espelhar o que há na Constituição Federal para as emendas federais.

Tal disposição foi estabelecida na ADI 5.274, que “não cabe à Constituição estadual instituir a figura das programações orçamentárias impositivas fora das hipóteses previstas no regramento nacional”, pois, no caso em comento, a Constituição Estadual contrariou o princípio da separação dos Poderes e a regra constitucional do caráter meramente formal da lei orçamentária até então em vigor.

COM MORAL

Tereza Cristina está cotada para disputar a presidência do Senado em 2027

30/09/2025 06h02

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP)

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP) Waldemir Barreto/Agência Senado

A revista Veja publicou, nesta semana, que a ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo de Jair Bolsonaro, senadora Tereza Cristina (PP), voltou a ser cotada como uma opção para a disputa presidencial. 
Importantes articuladores do PL, partido do ex-presidente, defendem que a parlamentar sul-mato-grossense seja a vice em uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), a presidente da República.

A ideia passaria pela migração de Tarcísio para o PL e a composição com um partido de centro – segundo espalham, a aliança com Tereza Cristina seria a “chapa dos sonhos” do próprio governador de São Paulo, também ex-ministro de Bolsonaro.

Enquanto o governador ainda é uma incógnita para 2026, outros nomes são cotados para ser vice dele. 
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é citada como uma possibilidade, de modo a garantir um familiar do ex-presidente no páreo. 

O dirigente do partido de Tereza Cristina, senador Ciro Nogueira (PI), nunca escondeu a pretensão de sair como vice numa chapa de oposição.

Nas eleições de 2022, o nome dela circulou como uma potencial candidata para compor a chapa à reeleição de Jair Bolsonaro. 

Eram considerados ativos importantes o fato de ser uma postulante mulher e ligada ao agronegócio, para ampliar o arco de apoiadores numa eleição sabidamente apertada contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro, à época, chegou a admitir que Tereza Cristina seria uma melhor opção eleitoral, mas acabou mantendo a estratégia anterior e indicou um general ao posto de vice – trocou Hamilton Mourão pelo ex-ministro Walter Braga Netto. A então deputada federal por Mato Grosso do Sul, então, candidatou-se – e se elegeu – ao Senado.

Senado Federal

Outra alternativa planejada para a senadora do PP é tentar disputar o comando do Senado Federal, em 2027 – função que lhe enche mais os olhos. Neste ano, Tereza Cristina até aventou sair candidata, mas desistiu em meio às costuras feitas antecipadamente por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A avaliação é de que o senador se desgastou com a oposição em meio à resistência de avançar com projetos de interesse do grupo, entre eles a anistia aos condenados pelos atos golpistas, o que deve enfraquecê-lo na tentativa de reeleição.

Para 2027, a direita planeja eleger uma maioria no Senado, o que lhe garantiria os votos para eleger o presidente da Casa. Outro postulante ao cargo é o líder da oposição, Rogério Marinho. O senador, porém, tem no horizonte conseguir se eleger governador do Rio Grande do Norte, no próximo pleito.

Embora de perfil mais moderado, Tereza Cristina é favorável à maioria das agendas defendidas por aliados do ex-presidente da República.

Tais como a anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro de 2023 e pela trama golpista, e um eventual andamento de ações contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso de comprovado descumprimento das regras jurídicas brasileiras.

