PSDB de MS só define na terça-feira nova executiva do partido

O deputado federal Beto Pereira pode ser o novo presidente da executiva provisória do PSDB

O imbróglio sobre quem vai presidir a executiva provisória do PSDB em Mato Grosso do Sul após a saída do ex-governador Reinaldo Azambuja para o PL vai continuar pelo menos até terça-feira, conforme informou na sexta-feira o deputado federal Beto Pereira ao Correio do Estado.

O parlamentar, que é um dos cotados para comandar a legenda no Estado pelo menos até a abertura da janela partidária do próximo ano, não procede que o presidente nacional tucano, deputado federal Aécio Neves (MG), teria definido, na convenção nacional da sigla, quem liderará a executiva estadual.

“Não tem nada disso. Ficou alinhado que, na próxima terça-feira, em Brasília (DF), eu, os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, bem como os deputados estaduais Pedro Caravina e Lia Nogueira, vamos participar de uma reunião para acertar quem assumirá o comando da executiva provisória do PSDB de Mato Grosso do Sul”, garantiu, lembrando que, no momento, o vice-presidente Geraldo Resende está no comando.

Beto Pereira explicou ao Correio do Estado que estão interessados no cargo, além dele mesmo, o deputado federal Geraldo Resende e o deputado estadual Pedro Caravina.

“Espero que a escolha do nome seja em consenso para evitar atritos desnecessários às vésperas das eleições gerais do próximo ano, ainda mais depois que o partido perdeu as suas duas maiores lideranças”, declarou, referindo-se a Azambuja e ao governador Eduardo Riedel, que trocou o ninho tucano pelo PP.

Questionado se caso seja escolhido para assumir a executiva provisória do PSDB em Mato Grosso do Sul atrapalharia os seus planos para as eleições de 2026, o deputado federal negou e reforçou que é um político de grupo.

“O time vai definir. Se for melhor eu continuar no partido para fortalecer a legenda para o pleito de 2026, ficarei, mas, se o grupo entender que será melhor eu ingressar em um outro partido, farei isso”, assegurou.

A resposta do parlamentar é em decorrência dos boatos darem conta de que ele estaria de mudança para o Republicanos para tentar a reeleição no próximo ano, entretanto, caso seja o escolhido por Aécio Neves para presidir a executiva provisória do PSDB no Estado, ficaria complicado para Beto Pereira abandonar o ninho tucano com o jogo eleitoral em andamento.

Por enquanto, até que a janela partidária seja aberta em março de 2026, todos os seis deputados estaduais e os três deputados federais do PSDB vão continuar no ninho tucano, depois, é bem provável que, pelo menos, quatro estaduais e dois federais possam procurar novos ares para a disputa do pleito do próximo ano.

CONVENÇÃO NACIONAL

O deputado federal Aécio Neves foi eleito por unanimidade, na quinta-feira, para presidir o diretório nacional do PSDB no biênio 2025-2027. A escolha foi durante reunião semipresencial na sede do partido em Brasília.

Ao saudar os presentes, ele destacou a presença do PSDB na história brasileira.

“Para onde quer que se olhe para o Brasil do nosso tempo, lá estará o PSDB. Está nas boas práticas de governo, nas políticas públicas mais avançadas. O PSDB tem autoridade histórica e moral para recolocar os debates essenciais no centro da política brasileira”, disse.

A reunião foi acompanhada por representantes de outros sete partidos, número que, para Aécio, simboliza a importância de reconstruir pontes no cenário político.

“O Brasil precisa urgentemente recuperar a capacidade de dialogar de forma madura e responsável. A presença de diversos partidos no evento de sua eleição já mostrou a capacidade do PSDB de liderar essa conversa”, afirmou.

Ao transmitir o comando do partido, Marconi Perillo destacou que a mudança ocorre de forma serena e construtiva. “O PSDB oferece coerência num tempo de oportunismo e equilíbrio num tempo de radicalização. É com tranquilidade e confiança que passo a presidência ao meu amigo Aécio Neves. Ele conhece o partido de ponta a ponta e tem a articulação que o momento exige”, assegurou.

Os dois estão trocando de cadeiras, pois Perillo será agora presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), cargo que era de Aécio. O novo tesoureiro-geral, o deputado federal Paulo Abi-Ackel, também destacou o simbolismo do momento.

“Aécio Neves e Marconi Perillo têm papel decisivo no renascimento desta esperança chamada PSDB. Com experiência, equilíbrio e visão de futuro, Aécio inaugura uma nova etapa na história do partido. Estamos retomando o nosso lugar entre os maiores partidos do Brasil. O PSDB volta a ser protagonista da política nacional.”

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), prestigiou o encontro e destacou a importância dos tucanos para o Brasil. “O PSDB tem plena condição de engrandecer o debate nacional e de fazer da política uma ferramenta de construção e melhoria da vida do nosso país”, falou.

A deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, esteve no evento e recordou sua ligação histórica com o PSDB, citando seu pai, José Masci de Abreu, e mencionando ter uma estátua do tucano em seu gabinete.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, que também prestigiou a eleição, relembrou sua proximidade com o partido e contou que, em todos os seus mandatos, usou óculos da mesma marca de Fernando Henrique Cardoso, em quem votou para presidente.

De outras legendas, ainda estiveram presentes os deputados federais Aguinaldo Ribeiro (PP), Altineu Côrtes (PL), Márcio Alvino (PL), Isnaldo Bulhões (MDB) e Pedro Campos (PSB). O evento estava também lotado de lideranças tucanas, como o deputado federal Adolfo Viana, que é o novo secretário-geral do partido, o senador Plínio Valério, líder do PSDB no Senado, o ex-prefeito Paulo Serra, que o novo 1º vice-presidente, outros deputados federais, prefeitos, vereadores e militantes.

Os presidentes do segmento também marcaram presença. Do PSDB-Mulher, Cinthia Ribeiro, do Diversidade tucana, Edgar de Souza e do Tucanafro, Gabriela Cruz.

Na ocasião, ainda foi lançado o livro “Conquistas e Legados”, que conta a história do PSDB e de que forma o partido contribuiu com o Brasil.

*SAIBA

Confira a Comissão Executiva Nacional, o Conselho Fiscal e o Conselho Político Nacional:

Comissão Executiva Nacional (2025-2027)

Presidente de honra: Fernando Henrique Cardoso

Presidente:

Aécio Neves da Cunha

1º vice-presidente: Paulo Serra

Vice-presidente: Beto Richa

Vice-presidente: Maria Estela Kubitschek Lopes

Vice-presidente: Giuseppe Vecci

Vice-presidente: Marcos Vieira

Secretário-geral: Adolfo Viana

1º secretário: Sávio Neves

Tesoureiro: Paulo Abi-Ackel

Tesoureiro adjunto: Pedro Henrique Pessoa

Membros natos

Líder na Câmara dos Deputados

Líder no Senado

Presidente do ITV: Marconi Perillo

Presidente do PSDB-Mulher: Cinthia Ribeiro

Vogais

1. Plínio Valério

2. Geraldo Resende

3. Daniel Trzeciak

4. Moema São Thiago

5. Lena Pinto

6. Hildon Chaves

7. Thelma de Oliveira

8. Luiz Paulo Velloso Lucas

9. Gabriela Cruz

10. Luiz Carlos Jr.

Suplentes

1. Eliane Pinheiro

2. Leonídio Bouças

3. Maria Neiva

4. Marisa Serrano

5. Vinícius Camarinha

6. Emília Pessoa

7. Célia Leão

8. Eduardo Mantoan

9. Teresa Bergher

10. Marco Aurélio Costa

Conselho Fiscal



Titulares

1. Maria de Lourdes Abadia

2. Nilson Pinto

3. Luigi D’Angelo

Suplentes

1. Guilherme Gosling

2. Kamyla Castro

3. Luiz Carlos Lopes Correa

Conselho Político Nacional



Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidentes:

Tasso Jereissati

Pimenta da Veiga

Teotônio Vilela

José Aníbal

José Serra

Eduardo Azeredo

Aécio Neves

Bruno Araújo

Marconi Perillo

Líder na Câmara dos Deputados

Líder no Senado

Presidente da Comissão Executiva Nacional

