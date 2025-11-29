Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

IMBRÓGLIO

PSDB de MS só define na terça-feira nova executiva do partido

Provável escolhido para presidente da sigla, Beto Pereira não confirma que o presidente nacional já teria batido o martelo

Daniel Pedra

Daniel Pedra

29/11/2025 - 08h20
O imbróglio sobre quem vai presidir a executiva provisória do PSDB em Mato Grosso do Sul após a saída do ex-governador Reinaldo Azambuja para o PL vai continuar pelo menos até terça-feira, conforme informou na sexta-feira o deputado federal Beto Pereira ao Correio do Estado.

O parlamentar, que é um dos cotados para comandar a legenda no Estado pelo menos até a abertura da janela partidária do próximo ano, não procede que o presidente nacional tucano, deputado federal Aécio Neves (MG), teria definido, na convenção nacional da sigla, quem liderará a executiva estadual.

“Não tem nada disso. Ficou alinhado que, na próxima terça-feira, em Brasília (DF), eu, os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, bem como os deputados estaduais Pedro Caravina e Lia Nogueira, vamos participar de uma reunião para acertar quem assumirá o comando da executiva provisória do PSDB de Mato Grosso do Sul”, garantiu, lembrando que, no momento, o vice-presidente Geraldo Resende está no comando.

Beto Pereira explicou ao Correio do Estado que estão interessados no cargo, além dele mesmo, o deputado federal Geraldo Resende e o deputado estadual Pedro Caravina.

“Espero que a escolha do nome seja em consenso para evitar atritos desnecessários às vésperas das eleições gerais do próximo ano, ainda mais depois que o partido perdeu as suas duas maiores lideranças”, declarou, referindo-se a Azambuja e ao governador Eduardo Riedel, que trocou o ninho tucano pelo PP.

Questionado se caso seja escolhido para assumir a executiva provisória do PSDB em Mato Grosso do Sul atrapalharia os seus planos para as eleições de 2026, o deputado federal negou e reforçou que é um político de grupo.

“O time vai definir. Se for melhor eu continuar no partido para fortalecer a legenda para o pleito de 2026, ficarei, mas, se o grupo entender que será melhor eu ingressar em um outro partido, farei isso”, assegurou.

A resposta do parlamentar é em decorrência dos boatos darem conta de que ele estaria de mudança para o Republicanos para tentar a reeleição no próximo ano, entretanto, caso seja o escolhido por Aécio Neves para presidir a executiva provisória do PSDB no Estado, ficaria complicado para Beto Pereira abandonar o ninho tucano com o jogo eleitoral em andamento.

Por enquanto, até que a janela partidária seja aberta em março de 2026, todos os seis deputados estaduais e os três deputados federais do PSDB vão continuar no ninho tucano, depois, é bem provável que, pelo menos, quatro estaduais e dois federais possam procurar novos ares para a disputa do pleito do próximo ano.

CONVENÇÃO NACIONAL

O deputado federal Aécio Neves foi eleito por unanimidade, na quinta-feira, para presidir o diretório nacional do PSDB no biênio 2025-2027. A escolha foi durante reunião semipresencial na sede do partido em Brasília.
 Ao saudar os presentes, ele destacou a presença do PSDB na história brasileira.

“Para onde quer que se olhe para o Brasil do nosso tempo, lá estará o PSDB. Está nas boas práticas de governo, nas políticas públicas mais avançadas. O PSDB tem autoridade histórica e moral para recolocar os debates essenciais no centro da política brasileira”, disse.

A reunião foi acompanhada por representantes de outros sete partidos, número que, para Aécio, simboliza a importância de reconstruir pontes no cenário político.

“O Brasil precisa urgentemente recuperar a capacidade de dialogar de forma madura e responsável. A presença de diversos partidos no evento de sua eleição já mostrou a capacidade do PSDB de liderar essa conversa”, afirmou.

Ao transmitir o comando do partido, Marconi Perillo destacou que a mudança ocorre de forma serena e construtiva. “O PSDB oferece coerência num tempo de oportunismo e equilíbrio num tempo de radicalização. É com tranquilidade e confiança que passo a presidência ao meu amigo Aécio Neves. Ele conhece o partido de ponta a ponta e tem a articulação que o momento exige”, assegurou.

Os dois estão trocando de cadeiras, pois Perillo será agora presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), cargo que era de Aécio. O novo tesoureiro-geral, o deputado federal Paulo Abi-Ackel, também destacou o simbolismo do momento.

“Aécio Neves e Marconi Perillo têm papel decisivo no renascimento desta esperança chamada PSDB. Com experiência, equilíbrio e visão de futuro, Aécio inaugura uma nova etapa na história do partido. Estamos retomando o nosso lugar entre os maiores partidos do Brasil. O PSDB volta a ser protagonista da política nacional.”
 O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), prestigiou o encontro e destacou a importância dos tucanos para o Brasil. “O PSDB tem plena condição de engrandecer o debate nacional e de fazer da política uma ferramenta de construção e melhoria da vida do nosso país”, falou.

A deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, esteve no evento e recordou sua ligação histórica com o PSDB, citando seu pai, José Masci de Abreu, e mencionando ter uma estátua do tucano em seu gabinete.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, que também prestigiou a eleição, relembrou sua proximidade com o partido e contou que, em todos os seus mandatos, usou óculos da mesma marca de Fernando Henrique Cardoso, em quem votou para presidente.

De outras legendas, ainda estiveram presentes os deputados federais Aguinaldo Ribeiro (PP), Altineu Côrtes (PL), Márcio Alvino (PL), Isnaldo Bulhões (MDB) e Pedro Campos (PSB). O evento estava também lotado de lideranças tucanas, como o deputado federal Adolfo Viana, que é o novo secretário-geral do partido, o senador Plínio Valério, líder do PSDB no Senado, o ex-prefeito Paulo Serra, que o novo 1º vice-presidente, outros deputados federais, prefeitos, vereadores e militantes.

Os presidentes do segmento também marcaram presença. Do PSDB-Mulher, Cinthia Ribeiro, do Diversidade tucana, Edgar de Souza e do Tucanafro, Gabriela Cruz.

Na ocasião, ainda foi lançado o livro “Conquistas e Legados”, que conta a história do PSDB e de que forma o partido contribuiu com o Brasil.

*SAIBA

Confira a Comissão Executiva Nacional, o Conselho Fiscal e o Conselho Político Nacional:

Comissão Executiva Nacional (2025-2027)
Presidente de honra: Fernando Henrique Cardoso
Presidente: 
Aécio Neves da Cunha
1º vice-presidente: Paulo Serra
Vice-presidente: Beto Richa
Vice-presidente: Maria Estela Kubitschek Lopes
Vice-presidente: Giuseppe Vecci
Vice-presidente: Marcos Vieira

Secretário-geral: Adolfo Viana
1º secretário: Sávio Neves
Tesoureiro: Paulo Abi-Ackel
Tesoureiro adjunto: Pedro Henrique Pessoa

Membros natos
Líder na Câmara dos Deputados
Líder no Senado 
Presidente do ITV: Marconi Perillo
Presidente do PSDB-Mulher: Cinthia Ribeiro

Vogais

1. Plínio Valério
2. Geraldo Resende
3. Daniel Trzeciak
4. Moema São Thiago
5. Lena Pinto
6. Hildon Chaves
7. Thelma de Oliveira
8. Luiz Paulo Velloso Lucas
9. Gabriela Cruz
10. Luiz Carlos Jr.

Suplentes

1. Eliane Pinheiro
2. Leonídio Bouças
3. Maria Neiva
4. Marisa Serrano
5. Vinícius Camarinha
6. Emília Pessoa
7. Célia Leão
8. Eduardo Mantoan
9. Teresa Bergher
10. Marco Aurélio Costa

Conselho Fiscal

Titulares
1. Maria de Lourdes Abadia
2. Nilson Pinto
3. Luigi D’Angelo

Suplentes

1. Guilherme Gosling
2. Kamyla Castro
3. Luiz Carlos Lopes Correa

Conselho Político Nacional

Fernando Henrique Cardoso
Ex-presidentes:
Tasso Jereissati
Pimenta da Veiga
Teotônio Vilela
José Aníbal
José Serra
Eduardo Azeredo
Aécio Neves
Bruno Araújo
Marconi Perillo

Líder na Câmara dos Deputados
Líder no Senado 
Presidente da Comissão Executiva Nacional

Política

Guerra nos bastidores da Lama Asfáltica: STJ nega recurso do MPF e mantém decisão favorável a Giroto

Decisão final da Sexta Turma rejeita, por falha processual, recurso que buscava anular atos do magistrado

28/11/2025 17h44

Ex-deputado federal, Edson Giroto

Ex-deputado federal, Edson Giroto Marcelo Victor / Arquivo

Continue Lendo...

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pôs um ponto final, por questões técnicas, em uma batalha jurídica travada entre a defesa do ex-deputado federal Edson Giroto (PL) e o Ministério Público Federal (MPF) sobre a imparcialidade do juiz federal responsável por julgar os casos da Operação Lama Asfáltica em primeira instância. Em decisão unânime, a Sexta Turma do STJ rejeitou analisar um recurso do MPF, mantendo a validade dos atos do magistrado questionado.

A disputa começou quando a defesa de Giroto protocolou uma exceção de suspeição, acusando o juiz da 3a Vara Federal de Campo Grande, juiz Bruno César da Cunha Teixeira, de ter perdido a isenção para julgar o caso. O MPF, por sua vez, defendeu a legalidade da atuação do juiz, mas seu recurso final no STJ foi barrado por não atacar todos os fundamentos da decisão que pretendia reverter.

Em julho de 2021, a defesa de Edson Giroto, liderada pelo escritório Bialski Advogados, apresentou uma petição pedindo o afastamento do juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande. O argumento central era a quebra da imparcialidade. Os advogados alegaram que o magistrado já havia formado sua convicção sobre a culpa de Giroto antes mesmo de analisar as provas, manifestando essa opinião em processos nos quais o ex-ministro sequer era réu.

O principal exemplo foi um ofício enviado pelo juiz ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) em um mandado de segurança do ex-governador André Puccinelli (MDB). No documento, o magistrado descreveu o esquema da Lama Asfáltica, destacando a "figura operacional e direta de EDSON GIROTO" em fraudes e direcionamento de licitações. Para a defesa, essa "eloquência acusatória" em um processo alheio configurava um prejulgamento inaceitável.

O Ministério Público Federal (MPF) se opôs à suspeição, argumentando que a atuação do juiz estava dentro da legalidade processual. O MPF sustentou que as manifestações do magistrado eram descrições necessárias do complexo contexto da Operação Lama Asfáltica e que a defesa não apresentou provas suficientes de parcialidade. A Procuradoria chegou a afirmar que a conduta do juiz, embora pudesse "pecar por certo excesso argumentativo", não demonstrava parcialidade subjetiva.

O TRF-3, em um primeiro momento, acolheu a tese da defesa e declarou o juiz suspeito, baseando-se em um "conjunto de fatores", incluindo a postura inquisitiva do magistrado em audiências. O MPF, então, recorreu ao STJ.

No STJ, o recurso do MPF foi inicialmente negado por uma decisão monocrática do  ministro Carlos Pires Brandão.

O MPF recorreu novamente, com Agravo Regimental, para o colegiado da Sexta Turma, mas, segundo o acórdão final, cometeu uma falha técnica crucial: não impugnou todos os fundamentos da decisão anterior. O recurso do MPF focou em defender a legalidade da atuação do juiz e a tese de que o rol de suspeição seria taxativo, mas não conseguiu derrubar o argumento de que a Súmula 7 impediria a análise do caso.

Com o não conhecimento do recurso do MPF, a decisão do TRF-3 que reconheceu a suspeição do juiz de primeira instância prevaleceu, ainda que a discussão no STJ tenha se encerrado por um motivo processual.

 Os atos do magistrado questionado foram anulados, e os processos da Operação Lama Asfáltica relacionados a Edson Giroto foram redistribuídos para outro juiz, garantindo que o julgamento ocorra por um magistrado considerado imparcial pelo sistema de justiça.

ACOMPANHAMENTO

TCE-MS fecha o cerco sobre a destinação das emendas estaduais e municipais

A Resolução nº 266 assegura transparência, rastreabilidade e conformidade constitucional de emendas parlamentares

28/11/2025 08h20

O TCE-MS poderá inclusive suspender repasses ou pagamentos

O TCE-MS poderá inclusive suspender repasses ou pagamentos Arquivo

Continue Lendo...

Como o Correio do Estado já tinha adiantado na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) publicou, na terça-feira, a Resolução nº 266/2025, que regulamenta a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional das emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e das 79 câmaras municipais do Estado.

A medida atende recomendação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para padronizar a atuação em relação à fiscalização da execução dos recursos advindos desses meios após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que os estados, o Distrito Federal e os municípios sigam o modelo federal de transparência e de rastreabilidade das emendas parlamentares do Congresso.

De acordo com análise do presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (Idams) João Paulo Lacerda da Silva, a resolução do TCE-MS visa resguardar a transparência e rastreabilidade na execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares dos deputados estaduais e dos vereadores, competindo ao tribunal papel de orientação e fiscalização dos gestores públicos.

“Quanto à transparência e rastreabilidade, tanto o Poder Executivo estadual, quanto os municípios devem dar ampla publicidade às informações sobre a ‘origem’ e o ‘destino’ das emendas parlamentares em plataforma digital unificada, com identificação do parlamentar proponente, tipo de emenda, objeto da despesa, valor da emenda, entidade executora, localidade beneficiada, cronograma de execução com datas de início e término dos serviços. Essa plataforma unificada deve ser divulgada na internet com acesso fácil à sociedade, em tempo real”, detalhou.

Ele explicou que a execução das emendas a partir de 2026 só pode ser efetivada após a apresentação e aprovação de plano de trabalho, e sem a apresentação ou aprovação deste plano de trabalho, não será possível a liberação dos recursos das emendas.

“O TCE-MS fiscalizará as emendas parlamentares, inclusive quanto a criação da plataforma digital unificada de transparência, acompanhando a rastreabilidade dos recursos oriundos das emendas em todas as etapas da execução orçamentária e financeira”, assegurou João Paulo Lacerda.

O presidente do Idams pontuou que toda a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares aprovadas por deputados estaduais e vereadores, do exercício de 2026, somente se inicia após a implementação integral das medidas previstas na resolução do TCE-MS e das determinações do STF quanto à transparência e rastreabilidade dos recursos das emendas.

A RESOLUÇÃO

Pela Resolução nº 266/2025, o Estado e municípios deverão disponibilizar uma plataforma digital unificada com todos os dados das emendas em formato de dados abertos, garantindo consulta pública em tempo real.

A ferramenta deve trazer informações completas: identificação do parlamentar autor, tipo e número da emenda, plano de trabalho aprovado, objeto e classificação orçamentária, cronograma, instrumentos jurídicos, notas de empenho, liquidação e pagamento, além de evidências de execução. A plataforma deverá prever interoperabilidade com sistemas federais, como o transferegov.br.

A resolução determina que os recursos das emendas sejam executados exclusivamente por meio de conta bancária específica para cada emenda, vedadas contas intermediárias ou de passagem, assegurando rastreabilidade total.

As receitas e despesas devem ser registradas conforme o padrão nacional do Sistema de Contabilidade Federal, com identificação individualizada da emenda nos demonstrativos fiscais.

A liberação dos recursos acontecerá mediante a apresentação e aprovação de plano de trabalho na plataforma digital. A ausência de plano ou sua reprovação constitui impedimento de ordem técnica, nos termos da LC 210/2024, impossibilitando qualquer repasse.

O TCE-MS acompanhará todas as etapas da execução orçamentária e financeira das emendas, avaliando limites constitucionais, transparência dos sistemas, padronização contábil e integridade das informações. 

Quando houver omissão de dados, falta de transparência ou indícios de desvio de finalidade, o Tribunal poderá adotar medidas cautelares, inclusive suspender repasses ou pagamentos.

Ao mesmo tempo, a resolução reforça o papel preventivo do Tribunal, prevendo orientação técnica, capacitações e apoio aos jurisdicionados na implementação das regras.

De acordo com o normativo, nenhuma emenda referente ao exercício de 2026 poderá ser executada antes do cumprimento integral das exigências de transparência e rastreabilidade definidas pelo STF e incorporadas pelo TCE-MS.

