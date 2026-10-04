Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Riedel evita comemorar antes da hora e Fábio Trad mantém fé em 2º turno

Líderes nas intenções de voto para o governo de MS, o progressista e o petista misturam otimismo com cautela antes da apuração começar

Felipe Machado, Naiara Camargo e Leo Ribeiro

04/10/2026 - 14h06
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A poucas horas do fechamento das urnas e começo da apuração, o governador Eduardo Riedel (PP), mesmo com pesquisa indicando vitória no primeiro turno, disse que não quer comemorar antes da hora, enquanto seu opositor Fábio Trad (PT) se mantém convicto de que a disputa para o governo do Estado irá para o segundo turno.

Nesta manhã, ambos votaram e falaram com a imprensa acerca de suas impressões sobre estas eleições. Eduardo Riedel votou por volta das 10h, na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Durante coletiva, o governador se manteve cauteloso em relação a uma possível vitória no primeiro turno

"A gente vai saber hoje, depois de abrir as urnas. Tem pesquisa, tem informação, mas eu sou daqueles cautelosos e que aguardo sempre o resultado das urnas. A gente vai estar observando, vendo o que aconteceu e preparado para poder aceitar e respeitar o que a sociedade sul-mato-grossense definiu", disse Riedel.

Além de se manter cauteloso, Eduardo Riedel falou também sobre sua campanha e diz estar com sentimento de "dever cumprido" durante os últimos quatro anos em que esteve no cargo.

"Como eu falei, acho que a gente conseguiu transmitir à sociedade o que foram esses quatro anos de trabalho. Os resultados falam por si. Os números que Mato Grosso do Sul tem apresentado ao Estado e ao Brasil são fruto de trabalho. Então, o que a gente fez na campanha foi mostrar isso e olhar pra frente".

Riedel disse que irá acompanhar as apurações em casa, reunido com amigos e familiares. O candidato estará acompanhado da senadora Tereza Cristina e dos candidatos ao Senado Federal, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.

Poucos minutos depois, o candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PT, Fábio Trad, compareceu para votar no Instituto São José, no Centro de Campo Grande, durante o primeiro turno das eleições, e disse que está convicto de que a disputa pelo comando do Estado será levada para o segundo turno.

Durante entrevista concedida no local de votação, ele também fez críticas à atual gestão estadual e destacou problemas que, segundo sua avaliação, atingem áreas como saúde, infraestrutura, educação e segurança pública.

“A expectativa é positiva porque nós estamos convictos de que iremos ao segundo turno”, declarou.

Trad também foi questionado sobre a disputa pela Presidência da República e afirmou acreditar em uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno.

“Estamos convictos da vitória do presidente Lula no primeiro turno, porque entendo que o povo brasileiro haverá de se conscientizar de que iremos votar entre o futuro do País ou uma Sucursal dos Estados Unidos”, afirmou.

Ao final, o candidato afirmou que pretende acompanhar a apuração em casa, ao lado da esposa e dos filhos.

“Ao lado da minha querida esposa, que está convalescente, e dos meus filhos, em casa, com a maior tranquilidade e harmonia espiritual possível”, respondeu.

Última pesquisa

A última pesquisa estimulada contratada pelo Correio do Estado e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) antes das eleições gerais de domingo aponta a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) no primeiro turno.

Conforme o levantamento, realizado de 26 a 30 de setembro, Riedel obteve 66,84% dos votos válidos, enquanto o seu principal adversário, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT) somou 18,78%. 

O cálculo exclui as respostas de eleitores indecisos, bem como os votos brancos e nulos. Dessa forma, a diferença entre Riedel e Fábio Trad é de 48,06 pontos porcentuais (p.p.).

Eleições em MS

Em Mato Grosso do Sul, a votação começou às 7h e segue até as 16h, considerando o horário local. Neste primeiro turno, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas em todo o Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 2.024.884 eleitores aptos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 1.768.681 deles, o equivalente a 87,35% do eleitorado, possuem cadastro biométrico.

Para a realização do pleito, foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas em Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande são 2.242 seções eleitorais.

As primeiras horas de votação também são marcadas por chuva em Campo Grande e registros pontuais de problemas em equipamentos eleitorais no Estado. Segundo informações divulgadas pelo TRE-MS, as condições climáticas não impedem a realização da votação e os procedimentos de contingência estão previstos para eventuais intercorrências.

Assine o Correio do Estado

VOTO NO EXTERIOR

Flávio Bolsonaro lidera soma de votos fora do Brasil, enquanto Lula vence em mais países

Boletins de urna mostram vantagem numérica de Flávio, impulsionada pelo Japão; divulgação oficial está prevista para as 16h de Mato Grosso do Sul

04/10/2026 14h31

Compartilhar
Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%

Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28% Reproduççao

Continue Lendo...

Os boletins de urna reunidos até o momento neste domingo (4) apontam Flávio Bolsonaro à frente na soma dos votos para presidente no exterior, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra vitórias em um número maior de países. O levantamento é parcial e antecede a divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação no Japão tem peso expressivo na vantagem de Flávio. No país, ele recebeu 24.601 votos, correspondentes a 71,59% dos votos válidos. Lula somou 5.222 votos, ou 15,20%.

Flávio também ficou à frente em Israel, onde obteve 74,40% dos votos válidos, contra 13,09% de Lula. Nos Emirados Árabes Unidos, registrou 48,92%, enquanto o petista alcançou 34,82%. No Catar, os percentuais foram de 48,45% e 41,17%, respectivamente.

Os boletins apresentados ainda indicam vitórias de Flávio nas Filipinas, na Grécia, na Tailândia e em Taiwan. Na Índia, onde o levantamento abrangia uma das duas seções eleitorais, ele aparecia com 26 votos, diante de 24 de Lula.

O petista, por sua vez, conquistou vantagem entre os brasileiros que votaram na Austrália, China, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Na Austrália, Lula recebeu 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio. Na China, foram 367 votos para Lula e 203 para o adversário.

Na Nova Zelândia, Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%. Na Coreia do Sul, o resultado foi de 56,94% para o petista e 33,33% para Flávio.

Entre os maiores percentuais de Lula no levantamento estão os registrados na Palestina, com 93,09%, e na Síria, com 89,81%. O candidato também venceu na Dinamarca, Estônia, Finlândia, Hungria, Líbano e Turquia, entre outros países.

Na Alemanha, os dados ainda parciais mostravam Lula com 5.408 votos e Flávio com 1.320. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, com locais de votação distribuídos por 186 cidades de 134 países. Estados Unidos, Portugal e Japão concentram parte expressiva desse eleitorado.

Por causa das diferenças de fuso horário, a votação já havia terminado em diversos países da Ásia e da Oceania enquanto os eleitores ainda compareciam às urnas no Brasil.

A divulgação oficial dos resultados pelo TSE está prevista para começar às 17h de Brasília, equivalentes às 16h de Mato Grosso do Sul. Até a conclusão da apuração, os boletins disponíveis representam apenas uma parcela da votação no exterior.

Eleições 2026

Catan vota em Campo Grande e critica estrutura política tradicional

Candidato ao governo de MS diz que enfrentou a velha política e o sistema de cabeça erguida

04/10/2026 14h30

Compartilhar
João Henrique Catan (NOVO), candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

João Henrique Catan (NOVO), candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Divulgação

Continue Lendo...

O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, João Henrique Catan (NOVO) foi à Escola Municipal Arlindo Lima, em Campo Grande, para registrar seu voto nas eleições de 2026, na manhã deste domingo (4). 

Catan demonstrou otimismo e fez questão de agradecer o apoio que recebeu ao longo dos últimos dias, destacando que sua trajetória reflete os anseios de uma parcela significativa do eleitorado de direita do Estado.

"Fomos até o limite, até onde a gente pode, lutando e defendendo os valores de Deus, pátria, família e liberdade. São os valores que me trouxeram até aqui para essa candidatura verdadeiramente da direita de Mato Grosso do Sul. Acho que a nossa candidatura representou um gesto de coragem que vai ser consagrado nas urnas", declarou.

O candidato criticou as estruturas políticas tradicionais, afirmando ter enfrentado "toda a velha política e todo o sistema com a cabeça erguida".

Ao avaliar as expectativas para a apuração, Catan relatou que o termômetro das ruas foi a melhor resposta que poderia receber, pois passou os últimos seis dias na carretinha Patriota, sem voltar para casa, sendo acolhido e alimentado pelos próprios eleitores nas ruas.

“As ruas são a melhor temperatura e é a melhor forma da gente interpretar aquilo que o público está sentindo. Eu fique nas ruas por seis dias, 24 horas, sem voltar para a minha casa. E só tenho a agradecer a todos que me acolheram, seja para o café da manhã, o almoço, o banho, o jantar ou para um abraço ”.

O candidato chegou ao local de votação acompanhado por sua mãe, Ana Cristina Cançado Soares, a esposa Juliana Domingos Catan - as duas votam no mesmo local - e dos dois filhos.

João Henrique Catan manterá a tradição familiar de acompanhar a apuração dos votos na casa da mãe, que também era a residência de seus avós. O candidato passará o restante do domingo reunido com a família, aguardando o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"
Filosofia

/ 1 dia

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)

3

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3066, sábado (03/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3066, sábado (03/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 2 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 25/09/2026

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina