Riedel evita comemorar antes da hora e Fábio Trad mantém fé em 2º turno

Eduardo Riedel (PP) e Fábio Trad (PT) votaram em Campo Grande nesta manhã - Foto: Paulo Ribas / Marcelo Victor / Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A poucas horas do fechamento das urnas e começo da apuração, o governador Eduardo Riedel (PP), mesmo com pesquisa indicando vitória no primeiro turno, disse que não quer comemorar antes da hora, enquanto seu opositor Fábio Trad (PT) se mantém convicto de que a disputa para o governo do Estado irá para o segundo turno.

Nesta manhã, ambos votaram e falaram com a imprensa acerca de suas impressões sobre estas eleições. Eduardo Riedel votou por volta das 10h, na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Durante coletiva, o governador se manteve cauteloso em relação a uma possível vitória no primeiro turno.

"A gente vai saber hoje, depois de abrir as urnas. Tem pesquisa, tem informação, mas eu sou daqueles cautelosos e que aguardo sempre o resultado das urnas. A gente vai estar observando, vendo o que aconteceu e preparado para poder aceitar e respeitar o que a sociedade sul-mato-grossense definiu", disse Riedel.

Além de se manter cauteloso, Eduardo Riedel falou também sobre sua campanha e diz estar com sentimento de "dever cumprido" durante os últimos quatro anos em que esteve no cargo.

"Como eu falei, acho que a gente conseguiu transmitir à sociedade o que foram esses quatro anos de trabalho. Os resultados falam por si. Os números que Mato Grosso do Sul tem apresentado ao Estado e ao Brasil são fruto de trabalho. Então, o que a gente fez na campanha foi mostrar isso e olhar pra frente".

Riedel disse que irá acompanhar as apurações em casa, reunido com amigos e familiares. O candidato estará acompanhado da senadora Tereza Cristina e dos candidatos ao Senado Federal, Reinaldo Azambuja e Capitão Contar.

Poucos minutos depois, o candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PT, Fábio Trad, compareceu para votar no Instituto São José, no Centro de Campo Grande, durante o primeiro turno das eleições, e disse que está convicto de que a disputa pelo comando do Estado será levada para o segundo turno.

Durante entrevista concedida no local de votação, ele também fez críticas à atual gestão estadual e destacou problemas que, segundo sua avaliação, atingem áreas como saúde, infraestrutura, educação e segurança pública.

“A expectativa é positiva porque nós estamos convictos de que iremos ao segundo turno”, declarou.

Trad também foi questionado sobre a disputa pela Presidência da República e afirmou acreditar em uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno.

“Estamos convictos da vitória do presidente Lula no primeiro turno, porque entendo que o povo brasileiro haverá de se conscientizar de que iremos votar entre o futuro do País ou uma Sucursal dos Estados Unidos”, afirmou.

Ao final, o candidato afirmou que pretende acompanhar a apuração em casa, ao lado da esposa e dos filhos.

“Ao lado da minha querida esposa, que está convalescente, e dos meus filhos, em casa, com a maior tranquilidade e harmonia espiritual possível”, respondeu.

Última pesquisa

A última pesquisa estimulada contratada pelo Correio do Estado e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) antes das eleições gerais de domingo aponta a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) no primeiro turno.

Conforme o levantamento, realizado de 26 a 30 de setembro, Riedel obteve 66,84% dos votos válidos, enquanto o seu principal adversário, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT) somou 18,78%.

O cálculo exclui as respostas de eleitores indecisos, bem como os votos brancos e nulos. Dessa forma, a diferença entre Riedel e Fábio Trad é de 48,06 pontos porcentuais (p.p.).

Eleições em MS

Em Mato Grosso do Sul, a votação começou às 7h e segue até as 16h, considerando o horário local. Neste primeiro turno, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas em todo o Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 2.024.884 eleitores aptos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 1.768.681 deles, o equivalente a 87,35% do eleitorado, possuem cadastro biométrico.

Para a realização do pleito, foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas em Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande são 2.242 seções eleitorais.

As primeiras horas de votação também são marcadas por chuva em Campo Grande e registros pontuais de problemas em equipamentos eleitorais no Estado. Segundo informações divulgadas pelo TRE-MS, as condições climáticas não impedem a realização da votação e os procedimentos de contingência estão previstos para eventuais intercorrências.

Assine o Correio do Estado