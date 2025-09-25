Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

CPMI DO INSS

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

Durante a CPMI desta quinta-feira, em meio a confusão entre advogado e parlamentar, Soraya Thronicke foi flagrada repassando informações à defesa de Antônio Carlos Camilo buscando "conter os ânimos"

Karina Varjão

Karina Varjão

25/09/2025 - 17h00
Durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS realizada nesta quinta-feira (25), a senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke (Podemos) foi flagrada recebendo informações e repassando ao advogado Murilo de Oliveira, que faz parte da defesa do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. 

Nas imagens, a senadora aparece enviando uma mensagem de áudio pelo celular e, logo em seguida, se dirige ao advogado e fala algo em seu ouvido. Soraya também aparece dizendo algo ao advogado principal da defesa, Cleber Lopes. 

O momento foi registrado em vídeo. Confira abaixo. 


O registro aconteceu quando a sessão iniciava um momento tenso, ondeo deputado federal Zé Trovão (PL-SC) afirmou que Antunes era o “autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas”. A declaração fez com que o advogado Cleber Lopes iniciasse uma discussão com o relator, juntamente com outros deputados e senadores que entraram no embate. 

O alvoroço levou à suspensão da sessão por cerca de dez minutos. O presidente da sessão, o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) tentou conter os ânimos exaltados, mas não teve sucesso. 

Durante o bate-boca, Zé Trovão se levantou da bancada onde estava sentado e foi em direção à mesa principal onde estavam o relator, o presidente da sessão, bem como o depoente e sua defesa, apontando o dedo ao advogado com quem discutia. 

A Polícia Legislativa foi acionada e Duarte Jr. anunciou a suspensão da sessão. 

A assessoria de Soraya afirmou ao Correio do Estado que a senadora aparece tentando “apaziguar os ânimos” dos envolvidos no momento da confusão.

“O que ocorreu foi uma confusão entre o advogado do depoente e alguns parlamentares, inclusive o relator da CPMI – situação que, infelizmente, tem se repetido em algumas audiências. A senadora Soraya, que também é advogada, atuou no sentido de mediar e apaziguar os ânimos, buscando garantir tanto o respeito às prerrogativas da defesa quanto a atuação legítima dos parlamentares. Assim como outros membros da comissão intervieram, a senadora conversou com o advogado para ajudar a restabelecer a ordem”. 

Também acrescentou que a senadora teria pedido ao advogado para que eles não se ausentassem da sessão, já que teria havido um pedido para que o depoente fosse recolhido. 

Ambiente hostil

Em entrevista, após o término da sessão, Thronicke afirmou que o ambiente da CPMI está sendo marcado por desrespeito e abuso de autoridade. 

“Eu como advogada, eu me sinto muito mal em relação a todo esse desrespeito que não acontece conosco sequer em nenhum tribunal de nenhuma instância desse país. Mas aqui o ambiente está muito hostil. Fala-se muito em direitos humanos, respeito ao devido processo legal, ao direito de ampla defesa, para uns. Mas a gente percebe que tem muita gente aqui que trabalha com uma seletividade incrível”, contou. 

Soraya também afirmou que mesmo que tenham ocorrido crimes, os mesmos estão sendo investigados e passando pelo procedimento normal de um processo que ainda não teve nem o trâmite em julgado da sentença condenatória. 

“Tudo tem que ser respeitado, mas nós julgamos os fatos. Então, adjetivar as pessoas não é um ato técnico, de nenhum juiz, de nenhum promotor”.

A senadora alegou que, por causa do abuso de autoridade que tem sido frequente, tanto de advogados mal orientados e parlamentares que ignoram suas assessorias, o andamento da sessão é prejudicado pois “tira a credibilidade”. 

“Não são todos os parlamentares que têm formação jurídica, eu entendo, mas, apesar de tudo, as assessorias estão aqui para orientar os parlamentares, os próprios advogados sequer são orientados da forma como eles podem agir. Então está tendo também abuso de autoridade por parte de parlamentares daqui, que o advogado, se fosse eu, daria voz de prisão pro parlamentar desse”, finalizou. 

"GAME OVER"

Após críticas, Pollon e Catan são vistos como "cartas fora do baralho" no PL

Os dois deputados têm feito declarações contrárias à filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao partido no Estado

25/09/2025 08h00

Compartilhar
O deputado estadual João Henrique Catan e o deputado federal Marcos Pollon terão de sair do PL

O deputado estadual João Henrique Catan e o deputado federal Marcos Pollon terão de sair do PL FOTO: Montagem

Continue Lendo...

Desde a oficialização do ex-governador Reinaldo Azambuja como novo presidente do PL em Mato Grosso do Sul, o deputado federal Marcos Pollon e o deputado estadual João Henrique Catan não têm poupado críticas à chegada do ex-tucano à legenda do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

Ambos já usaram as redes sociais e até atos políticos públicos para literalmente “detonar” a chegada de Azambuja ao partido, sugerindo que “as lideranças” do PL teriam “vendido” a sigla para o ex-governador, sem, no entanto, citar o nome de Bolsonaro como o principal responsável pela negociação que tirou o político do PSDB após quase 30 anos de filiação.

Sem coragem para envolver o nome do ex-presidente na articulação política e dessa forma escapar da ira dos bolsonaristas sul-mato-grossenses, a dupla de parlamentares da direita procura “culpar” o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pela filiação do ex-governador ao partido.

Com o ato de filiação de Azambuja realizado no domingo passado, Pollon e Catan intensificaram os ataques ao ex-governador e ao presidente Valdemar Costa Neto, fato que, conforme apuração do Correio do Estado, desagradou a cúpula do partido e ambos passaram a ser considerados como cartas fora do baralho do PL para as eleições gerais de 2026.

Essa ala da legenda lembrou que o presidente nacional do PL disse no ato político de filiação de Azambuja que o ex-governador é quem dá as cartas agora no partido em Mato Grosso do Sul, escolhendo quem será ou não candidato no próximo ano e ainda desautorizou qualquer filiado de criticar a chegada do ex-tucano. 

“O Azambuja é um fenômeno. Quem é o dono dos votos aqui é o Azambuja. Ele tem a maior parte dos prefeitos e é muito querido”, declarou Valdemar Costa Neto, mandando um recado direto aos descontentes para que aceitem ou mudem de partido.

Sobre Pollon, o presidente nacional do PL declarou: “espero que o Pollom acerte isso aí [desavença com Azambuja] e deixe essas bobagens do lado, porque nós queremos caminhar juntos, sossegados, não queremos ter problemas”.

Valdemar Costa Neto ainda reforçou que o ex-governador é quem “tem autonomia para tudo aqui em Mato Grosso do Sul” e também comentou sobre as declarações de Pollon dizendo que deseja ser candidato a governador.

“O Riedel é um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, então, é melhor não disputar agora contra ele. O Pollon tem de esperar outra época”, aconselhou o presidente nacional do PL.

Diante da intransigência da dupla de parlamentares, a saída defendida para o comando do PL em Mato Grosso do Sul é que os dois deixem a legenda, na janela de março do próximo ano, ou aceitem a liderança de Azambuja, suspendendo os ataques nas redes sociais e também os atos políticos da direita.

O ex-governador chegou a conversar em particular com Pollon e Catan para avisar que estava chegando ao PL para somar e multiplicar, unindo a legenda para as eleições gerais de 2026, entretanto, não obteve sucesso, pelo menos por enquanto.

A radicalização dos dois deputados acontece em um momento delicado, pois, com a filiação de Azambuja ao PL, o partido já iniciou as articulações para a formação das chapas para deputado estadual, que são 25 vagas, e para deputado federal, com nove vagas. 

E, com Pollon e Catan remando contra a correnteza, ambos podem acabar excluídos das duas chapas ou, ainda pior, atrapalhando que sejam incluídos nomes de filiados que estão alinhados com a nova direção do partido.

Política

Operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros ladrões da nação, diz Haddad

O ministro da Fazend, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros responsáveis

24/09/2025 23h00

Compartilhar

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quarta-feira, 24, que as operações da Receita Federal estão chegando aos verdadeiros "ladrões da pátria". Ele participou de reunião da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

"As operações da receita federal, recentes inclusive, estão chegando nos verdadeiros ladrões da nação", disse Haddad.

E completou, citando o projeto que trata os devedores contumazes: "Nós vamos chegar devagarzinho nos verdadeiros ladrões da pátria, mas com too o direito de defesa. Eles vão para a cadeia depois do devido processo legal."

Haddad criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dizendo que este passou 4 anos sem corrigir a tabela o imposto de renda e que essa foi a maior "vagabundagem". "A maior vagabundagem que foi feita nesse país que esse taxa de maneira cruel é não corrigir a tabela do imposto de renda", disse.

O ministro repetiu que vai taxar bancos, bilionários e as bets e rebateu aos deputados bolsonaristas que lhe questionaram perguntando se estes não se envergonham de defender o último governo.

"Nós vamos começar a taxar bet, taxar banco, a taxar bilionário que não paga imposto porque é assim que se busca justiça tributária", declarou ele.

Haddad afirmou que Bolsonaro teve a pior gestão fiscal e da pandemia em comparação com too o mundo. Afirmou que o ex-presidente "matou" 700 mil pessoas de covid e deixou 33 milhões no mapa da fome.
 

