Simone Tebet diz que Salles se rendeu ao Centrão e Marina chama desistência de desrespeito

As duas candidatas ao Senado por São Paulo alinhadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à esquerda, Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) criticaram no início da tarde desta segunda-feira (28), a desistência de Ricardo Salles (Novo) do pleito. Pela manhã, Salles fez um anúncio ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) dizendo que desistiu da candidatura ao Senado e que agora apoia André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).
Salles se rendeu ao Centrão! Nossa candidatura agora é a única com independência e coragem pra defender São Paulo no Senado Federal. Vote Simone— Simone Tebet (@simonetebetbr) September 28, 2026
Ao longo de toda a campanha, Salles acusava André do Prado de não ser de direita de verdade, e sim ligado ao "Centrão". Durante debate organizado pelo Estadão e a Faap na última semana, Salles chegou a dizer que André do Prado seria "uma marionete" do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.
Também em publicação no X, Marina Silva escreveu que a desistência de Salles "desrespeita seus eleitores" e os deixa abandonados às vésperas da votação.
Sempre digo que a forma como se ganha determina a forma como se governa. A desistência da candidatura do Ricardo Salles ao Senado desrespeita seus eleitores ao abandoná-los às vésperas da votação, num vale-tudo do grupo da direita para conter o avanço das duas candidatas mulheres do campo progressista que trabalham por São Paulo e pelo Brasil, junto com Lula e Haddad. Os eleitores de São Paulo merecem respeito. Sigo defendendo aquilo que defendi desde o primeiro dia, que São Paulo tem uma oportunidade histórica de eleger duas mulheres ao Senado, realmente comprometidas com o estado e com o país, com a defesa dos direitos das mulheres, educação de qualidade, enfrentamento do grave problema da mudança climática, democracia com justiça social e combate permanente à corrupção. Esse é um tempo difícil que exige coerência para dizer, em atitudes práticas, que não vale tudo para ganhar uma eleição. É justamente por isso que vamos dobrar nossas forças e espalhar o Marina 180!— Marina Silva (@MarinaSilva) September 28, 2026
A ex-ministra do Meio Ambiente ainda disse que a manobra foi "um vale-tudo" da direita para "conter o avanço das duas candidatas mulheres do campo progressista". "Esse é um tempo difícil que exige coerência para dizer, em atitudes práticas, que não vale tudo para ganhar uma eleição", acrescentou Marina.
Com informações de Estadão Conteúdo