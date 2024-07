Tereza se reúne com Bolsonaro e, mesmo sem apoio, não abre mão de Adriane

CAMPO GRANDE

Mudanças ocorrem faltando seis meses para acabar o mandato da chefe do executivo municipal, que vai até 31 de dezembro de 2024

Prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), nomeou a advogada Andréa Alves Ferreira Rocha para exercer o cargo de Secretária Municipal de Gestão e o engenheiro Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado para assumir o cargo de diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), ambos na Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta terça-feira (9).

Conforme publicação no Diogrande , o até então diretor da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso e secretária municipal de Gestão, Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari, foram exonerados nesta terça-feira (9).

As mudanças ocorrem faltando seis meses para acabar o mandato da chefe do executivo municipal, que vai até 31 de dezembro de 2024.

Andréa Alves Ferreira Rocha é advogada cível, formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), especializada em Formação Docente para o Ensino Superior, pós graduada em Direito Processual Civil. Atualmente é professora na Anhanguera/Uniderp ministrando aulas nas disciplinas Direito Processual Civil e Direito nos Tribunais. Possui escritório de advocacia profissional.

Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado é engenheiro, formado em Engenharia Mecatrônica na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Atualmente é docente mestre e coordenador de curso da IES Anhanguera Campo Grande.

Confira os trechos redigidos em Diário Oficial:

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita de Campo Grande, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67, da Lei Orgânica do Município, resolve: EXONERAR, a pedido, EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI, matrícula n. 273120/19, do cargo de Secretária Municipal de Gestão, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, símbolo AGP-1, com efeito a partir de 9 de julho de 2024.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67, da Lei Orgânica do Município, resolve: NOMEAR ANDRÉA ALVES FERREIRA ROCHA, matrícula n. 404812, para desempenhar o cargo de Secretária Municipal de Gestão, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, símbolo AGP-1, de acordo com o estabelecido no art. 67, inciso I, da Lei Orgânica do Município, com efeito a contar de 9 de julho de 2024.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita de Campo Grande, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67, da Lei Orgânica do Município, resolve: EXONERAR PAULO FERNANDO GARCIA CARDOSO, matrícula n. 378073/06, do cargo de Diretor-Presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, símbolo AGP-2, com efeito a contar de 9 de julho de 2024.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67, da Lei Orgânica do Município, resolve: NOMEAR LEANDRO ELIAS BASMAGE PINHEIRO MACHADO, matrícula n. 421062, para exercer o cargo de Diretor-Presidente na Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, símbolo AGP-2, de acordo com o estabelecido no art. 67, inciso V, da Lei Orgânica do Município, com efeito a contar de 9 de julho de 2024.

Em dois anos de mandato, a prefeita já alterou todo o alto escalão da gestão do ex-prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD).

O único secretário que havia restado da antiga gestão foi o ex diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine Lima, mas, ele foi exonerado em 16 de abril de 2024 .

A seis meses do fim do mandato de Adriane, foram realizadas dezenas de trocas (exonerações e nomeações) no alto escalão da Prefeitura de Campo Grande.