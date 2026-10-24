Trabalhador tem direito de sair do serviço para votar; confira a lei

Reta Final

Com bandeiraço, caminhada e palavras de ordem, jovens, famílias e lideranças políticas se reuniram na Praça Ary Coelho, na véspera do segundo turno, para defender a reeleição do presidente Lula.

Apoiadores de Lula ocupam ruas do Centro de Campo Grande durante manifestação na véspera do segundo turno das eleições, neste sábado (24). Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

Bandeiras vermelhas, buzinaço, palavras de ordem e manifestações de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcaram a manhã deste sábado (24), no Centro de Campo Grande.

Às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, apoiadores do petista se reuniram na Praça Ary Coelho e percorreram ruas da região central em uma mobilização que aposta na virada eleitoral contra Flávio Bolsonaro (PL), neste domingo (25).

O movimento reuniu principalmente jovens, famílias com crianças, trabalhadores e lideranças políticas de Mato Grosso do Sul.

Com bandeiras e cartazes, manifestantes se reúnem no Centro de Campo Grande em apoio à reeleição do presidente Lula. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. Com bandeiras e cartazes, manifestantes se reúnem no Centro de Campo Grande em apoio à reeleição do presidente Lula. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

Em um ambiente pacífico e de convivência entre diferentes gerações, os participantes carregavam bandeiras, cartazes e faixas com reivindicações sociais, incluindo a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1.

A concentração começou por volta das 9h, nas proximidades do cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho.

Durante a manifestação, os apoiadores realizaram um bandeiraço e um buzinaço, enquanto motoristas que passavam pela região eram convidados a demonstrar apoio à candidatura petista.

Entre as palavras de ordem entoadas pelos manifestantes estavam "Sem anistia", "Olê, olê, olá, Lula, Lula" e "Ei, trabalhador, eu estou na rua pro seu filho estudar".

Também foram registrados gritos de "O estudante organizado é o terror da família Bolsonaro", em referência à participação de jovens na mobilização.

A caminhada passou pelas ruas 14 de Julho, Marechal Rondon e 13 de Maio, com retorno à Praça Ary Coelho. A manifestação integra as atividades de mobilização política realizadas no último dia de campanha antes da votação que definirá o próximo presidente da República.

Manifestantes fazem bandeiraço e interagem com motoristas durante mobilização eleitoral no Centro de Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. Manifestantes fazem bandeiraço e interagem com motoristas durante mobilização eleitoral no Centro de Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

Lideranças apostam em virada e convocam eleitores

Presente na manifestação, o deputado estadual Pedro Kemp (PT), reeleito neste ano, destacou a participação da juventude e afirmou que o principal objetivo do movimento é incentivar o comparecimento às urnas, especialmente em Mato Grosso do Sul, que registrou a maior taxa de abstenção do país no primeiro turno.

"A nossa militância está muito motivada. A juventude, principalmente, veio com força para o nosso movimento, e a gente fez essa grande manifestação hoje para reunir trabalhadores, trabalhadoras, jovens e pessoas idosas, para incentivar todos a irem votar amanhã", afirmou. O deputado estadual Pedro Kemp (PT) participa de manifestação em apoio à reeleição de Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande, e destaca a importância da mobilização dos eleitores para o segundo turno. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. O deputado estadual Pedro Kemp (PT) participa de manifestação em apoio à reeleição de Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande, e destaca a importância da mobilização dos eleitores para o segundo turno. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

O parlamentar também demonstrou preocupação com os eleitores que deixaram de votar no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

"Mato Grosso do Sul foi um estado onde a abstenção foi a maior no país. Nós queremos, então, fazer essa conclamação para todo mundo. Votar é importante, a participação de todos, principalmente das pessoas idosas e dos jovens de 16 e 17 anos, que não são obrigados a votar", acrescentou.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 483.210 eleitores sul-mato-grossenses não compareceram às urnas no primeiro turno, o equivalente a 23,87% do eleitorado.

O percentual colocou o Estado na primeira posição nacional em abstenção e reforça a preocupação das campanhas em mobilizar eleitores para a votação decisiva.

Sobre o resultado da eleição presidencial, Kemp afirmou acreditar em uma mudança no cenário eleitoral.

"A nossa expectativa é de vitória. Nós temos observado as últimas pesquisas dando uma tendência de virada. Então, a gente acredita que vai ser possível amanhã a gente chegar em primeiro lugar", declarou.

O deputado estadual eleito Tiago Botelho (PT) também participou da manifestação e avaliou que a mobilização representa uma demonstração de resistência política em Mato Grosso do Sul.

"A importância é mostrar que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem resistência, tem luta e, acima de tudo, entende que o Brasil não pode ser governado por gente que tem relações com o PCC, com o crime organizado", afirmou o parlamentar eleito, ao fazer uma acusação contra o campo adversário. O deputado estadual eleito Thiago Botelho (PT) participa de manifestação em apoio à reeleição de Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande, e destaca a mobilização dos apoiadores na véspera do segundo turno. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. O deputado estadual eleito Thiago Botelho (PT) participa de manifestação em apoio à reeleição de Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande, e destaca a mobilização dos apoiadores na véspera do segundo turno. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

Botelho ainda defendeu a continuidade de programas sociais federais e associou o resultado das eleições à manutenção de políticas públicas.

"A vitória do presidente Lula não é sobre a eleição apenas de um homem, é a defesa da democracia. É sobre a importância de políticas públicas como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Pé-de-Meia continuarem existindo", declarou.

Para ele, a mobilização das últimas semanas poderá influenciar o resultado das urnas.

"A expectativa é de virada. Está no Brasil inteiro uma grande onda. As pesquisas vêm dando um empate técnico. Eu não tenho dúvida do poder de mobilização", acrescentou.

Fábio Trad critica governo estadual e defende oposição permanente

O ex-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul Fábio Trad (PT), que terminou a disputa estadual na segunda colocação, também participou da mobilização e demonstrou otimismo com a possibilidade de reeleição de Lula.

Trad afirmou que, em sua avaliação, os levantamentos eleitorais indicam uma mudança no comportamento do eleitorado brasileiro.

"No Brasil inteiro, e isso foi detectado pelo Datafolha, há um crescimento consistente da candidatura progressista, representada pelo presidente Lula, e uma estagnação da candidatura adversária. Ao mesmo tempo, aumentou a rejeição ao Flávio e diminuiu a rejeição ao presidente Lula, aumentando a aprovação do seu governo", declarou. Fábio Trad (PT), ex-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, participa de manifestação em apoio à reeleição de Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. Fábio Trad (PT), ex-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, participa de manifestação em apoio à reeleição de Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

"Então, numericamente, nós entendemos que já se formou uma onda, e a tendência é que, até amanhã, a gente vire o jogo e ganhe a Presidência do Brasil para mais um mandato do presidente Lula", acrescentou.

Ao comentar o cenário político estadual, Trad afirmou que pretende manter uma postura de oposição ao governo de Eduardo Riedel (PP) e defendeu uma fiscalização permanente por parte da bancada eleita para a Assembleia Legislativa.

"Espero que a bancada eleita na Assembleia, agora com quatro, faça uma oposição crítica, republicana, vigilante e permanente, porque Mato Grosso do Sul poderia estar em um patamar civilizatório comparável ao de Santa Catarina e ao de outros estados, com um IDH bem acima do nosso", afirmou. Manifestantes participam do ato em apoio a Lula, que reuniu lideranças políticas e apoiadores no Centro da Capital. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. Manifestantes participam do ato em apoio a Lula, que reuniu lideranças políticas e apoiadores no Centro da Capital. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

O petista também fez críticas à administração estadual, classificando o governo como "ruim" e "incompetente", e argumentou que a riqueza produzida em Mato Grosso do Sul deveria resultar em melhores indicadores sociais.

Jovens e famílias marcam presença na manifestação

A artista Sofe Minott, de 25 anos, também participou da mobilização e destacou o protagonismo da juventude e a união com os movimentos sindicais.

Para ela, a manifestação representa uma oportunidade de mobilizar trabalhadores e mostrar a diversidade política e social de Campo Grande.

“A gente vem para a rua para mostrar a força da juventude. Estamos no vira-voto para convencer a classe trabalhadora de que o bolsonarismo não é de direita, ele é de extrema direita”, afirmou. Jovens participam da manifestação com pinturas no rosto, bandeiras e palavras de ordem em apoio à candidatura de Lula. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado. Jovens participam da manifestação com pinturas no rosto, bandeiras e palavras de ordem em apoio à candidatura de Lula. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

“E a gente está aqui, não só a juventude, mas também os sindicatos, se unindo para mostrar a força da classe trabalhadora e mostrar que Campo Grande também não é só terra do agro, mas é terra de muita gente que trabalha, é a terra da juventude”, completou.

A participação expressiva de jovens foi um dos aspectos destacados pelos organizadores do ato. Entre os presentes estava o vereador Jean Ferreira (PT), que relacionou a mobilização à defesa da democracia e à continuidade das políticas públicas federais.

"Essa mobilização está acontecendo no Brasil inteiro, em defesa da eleição do nosso presidente Lula. E Campo Grande não podia ser diferente. Mato Grosso do Sul já elegeu duas vezes um governador do PT. Aqui também é terra de resistência pela democracia, pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa", declarou. O vereador Jean Ferreira (PT) participa de manifestação em apoio à reeleição de Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande, e destaca o protagonismo da juventude na mobilização eleitoral. Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

Jean também destacou o papel das novas gerações na disputa política e afirmou que os jovens têm se mobilizado em torno de temas como educação, saúde, meio ambiente e direitos sociais.

"A juventude entende que, para a gente conseguir continuar existindo e continuar tendo condições mínimas de existência, precisamos ter um meio ambiente saudável, precisamos ter políticas públicas de saúde, educação e garantir a emancipação do povo brasileiro", afirmou.

O parlamentar considera que a mobilização nas ruas e nas redes sociais poderá contribuir para uma mudança no resultado eleitoral.

"A expectativa é de virar. A gente está com a expectativa de virar, porque a esquerda não estava organizada e mobilizada como está agora neste segundo turno. Então, a gente está muito mais forte nas redes sociais agora e está conseguindo virar votos", disse.

O vereador Landmark Rios também reforçou a expectativa de vitória do presidente Lula e afirmou que o domingo representa o momento decisivo da disputa eleitoral.

Para ele, a manifestação deste sábado funciona como preparação para o que classificou como o "dia da virada".

Manifestantes ocupam ruas do Centro de Campo Grande em ato de apoio a Lula, neste sábado (24), com participação do vereador Landmark Rios. Foto: Welyson Lucas/Correio do Estado. Manifestantes ocupam ruas do Centro de Campo Grande em ato de apoio a Lula, neste sábado (24), com participação do vereador Landmark Rios. Foto: Welyson Lucas/Correio do Estado.

Manifestantes defendem democracia e liberdade religiosa

Além das lideranças partidárias, o movimento reuniu eleitores que participaram do ato para defender pautas sociais e apresentar suas expectativas para o futuro do país.

O administrador de empresas e sacerdote de umbanda Anderson, de 47 anos, afirmou que sua presença estava relacionada à defesa da liberdade religiosa e do Estado laico.

"É de extrema importância. Pelo menos nós, aqui em Mato Grosso do Sul, temos visto que as religiões de matriz africana têm sido muito atacadas. E a gente sabe que, no governo do adversário, eles não admitem que a nossa fé seja professada", declarou, em crítica ao campo político adversário. O sacerdote de umbanda Anderson, de 47 anos, participou da manifestação em apoio a Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande, e destacou a defesa da liberdade religiosa e do Estado laico. Foto: Welyson Lucas/Correio do Estado. O sacerdote de umbanda Anderson, de 47 anos, participou da manifestação em apoio a Lula, neste sábado (24), no Centro de Campo Grande, e destacou a defesa da liberdade religiosa e do Estado laico. Foto: Welyson Lucas/Correio do Estado.

Segundo Anderson, a participação de representantes de diferentes religiões demonstra a preocupação desses grupos com a preservação de direitos constitucionais.

"Na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa do Estado laico, nós estamos aqui, fazendo-nos presentes para defender as pautas em que acreditamos", acrescentou.

Já a técnica de enfermagem Tânia Rodrigues, de 61 anos, destacou a importância das políticas sociais e afirmou que participou da manifestação por acreditar na necessidade de ampliar as oportunidades para as famílias de baixa renda.

"Esse movimento, meu filho, traz para o povo a importância da democracia. A democracia é importante, e o presidente Lula traz isso para nós, sabe? Ele luta pela democracia, e eu estou aqui lutando pelos pobres, meu filho, por nós que somos pobres e precisamos de políticas que ajudem a população mais necessitada, como, por exemplo, o Bolsa Família", afirmou.

Natural de Bela Vista, município localizado na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, Tânia também falou sobre sua trajetória familiar e a importância da educação pública.

"Eu venho de uma família paraguaia. Sou de Bela Vista, na fronteira, sou fronteiriça. Minha família é paraguaia, mas eu nasci no Brasil, minha casa é no Brasil. Minha filha é da Universidade Federal daqui", relatou.

Para a técnica de enfermagem, a eleição representa a possibilidade de continuidade de políticas que considera fundamentais para a população mais vulnerável.

"Então, é por tudo isso que eu vejo que o Lula tem que ganhar dessa vez de novo. Sabe por que a gente precisa desse velhinho? Por tudo isso que ele é", concluiu.

Disputa presidencial chega ao último dia de campanha

A mobilização ocorre em meio a uma disputa presidencial acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Levantamento Datafolha divulgado na quinta-feira (22) apontou empate de 50% a 50% nos votos válidos, considerando os números arredondados.

O levantamento mostra um cenário de indefinição estatística, embora não permitam afirmar antecipadamente qual candidato vencerá a eleição.

Em Campo Grande, apoiadores de Flávio Bolsonaro também programaram uma mobilização para a tarde deste sábado, com concentração prevista na Cidade do Natal, na Avenida Afonso Pena.

Neste domingo (25), os eleitores de Mato Grosso do Sul voltarão às urnas para escolher o presidente da República. Como a disputa estadual foi encerrada no primeiro turno, com a reeleição de Eduardo Riedel, os sul-mato-grossenses votarão apenas para o cargo de presidente.

Para os manifestantes que estiveram na Praça Ary Coelho, a expectativa é de que a mobilização nas ruas se transforme em votos, em uma eleição marcada pela polarização política e pela disputa pelo apoio dos eleitores ainda indecisos.