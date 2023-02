Vanda Camilo lidera 1ª pesquisa para prefeito de Sidrolândia em 2 cenários

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e pelo Correio do Estado, no período de 10 a 13 de fevereiro deste ano, com moradores do município de Sidrolândia com 16 anos ou mais, revela que, se as eleições municipais fossem hoje, a atual prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), seria reeleita com 45,31% no primeiro cenário e com 56,09% no segundo cenário.

No primeiro cenário, Vanda Camila obteve 45,31% das intenções de voto, enquanto o 2º colocado, o ex-prefeito Daltro Fiuza (MDB), conseguiu 27,54%; o empresário Lúcio Basso (União Brasil) obteve 6,19%; o ex-prefeito e ex-deputado estadual Enelvo Feline (PDT) chegou a 5,19%; o empresário Jacob Breure (sem partido) alcançou 1,80%; e o ex-vereador Jean Cezar de Nazareth (PT) conquistou 1,20%.

Conforme o levantamento, 3,39% não votariam em nenhum deles e 9,38% não sabem ou não quiseram responder.

Já no segundo cenário, sem o ex-prefeito Daltro Fiuza, a prefeita de Sidrolândia alcançou 56,09%, enquanto Lúcio Basso teve 13,37%; Enelvo Feline chegou a 6,39%; Jacob Breure obteve 3,39%; a vereadora Cristina Fiúza (MDB) conseguiu 3,19%; e Jean do PT conquistou 1,00%.

Nesta ocasião, 7,39% não votariam em nenhum deles e 9,18% não sabem ou não quiseram responder.

O IPR/Correio do Estado ainda levantou a rejeição dos possíveis candidatos e, nesse quesito, o campeão foi Jean do PT, com 28,34%, seguido de perto por Enelvo Feline, com 23,55%, enquanto Jacob Breure teve 5,99%, Vanda Camilo apareceu com 4,19%, Lúcio Basso com 3,59%, Daltro Fiuza com 3,19% e Cristina Fiúza com 1,00%; 18,76% não rejeitam ninguém, 4,39% rejeitam todos os nomes citados e 6,99% não sabem ou não quiseram responder.

O método utilizado na pesquisa é a amostragem por conglomerados e aleatória simples, e a margem de erro considerada é de 4,4 pontos porcentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança é de 95%, e para tanto foram entrevistadas 501 pessoas.

Ainda de acordo com a pesquisa IPR/Correio do Estado, a administração da atual prefeita de Sidrolândia é aprovada por 79,64% dos entrevistados. Além disso, conforme o levantamento, 16,17% desaprovam a gestão de Vanda Camilo (PP), enquanto 4,19% não sabem ou não quiseram responder.

Na comparação da administração da atual prefeita com a do ex-prefeito Marcelo de Araújo Ascoli, para 80,24% dos entrevistados a de Vanda Camila está melhor, enquanto para 9,18% está pior, e 10,58% não sabem ou não quiseram responder.

Análise

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, a pesquisa realizada em Sidrolândia com 501 pessoas mostra, no primeiro cenário, uma boa vantagem da prefeita Vanda Camila sobre os demais possíveis candidatos.

“A Vanda, hoje, está com 45,31% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado, o ex-prefeito Daltro Fiuza, aparece com 27,54%. O restante não conseguiu nem dois dígitos para a intenção de votos para prefeito de Sidrolândia, o que demonstra que a atual prefeita está sendo bem avaliada no município e está sendo lembrada para a reeleição”, detalhou.

Quando analisamos o segundo cenário, explicou Aruaque Barbosa, a prefeita Vanda Camilo dá um salto de 45,31% para 56,09% das intenções de votos, ou seja, ela cresce quase 11 pontos porcentuais.

“Ela pega as intenções de votos de Daltro Fiuza, enquanto o segundo colocado, o empresário Lúcio Basso, aparece com 13,37%, mais do que dobra o seu porcentual na comparação com o primeiro cenário. Mesmo assim, a diferença é muito grande”, ponderou.

Ele ainda pontuou que a pesquisa demonstrou que os votos do ex-prefeito Daltro Fiuza não migram para a filha dele, a vereadora Cristina Fiuza.

“Esses votos são dele e, quando o ex-prefeito não aparece na pesquisa, os votos são distribuídos entre a Vanda, que pega a maioria, e, em segundo lugar, o Lúcio Basso. Hoje, o cenário é favorável para a atual prefeita, que tem boa avaliação e boa intenção de votos”, declarou.

Aruaque Barbosa reforçou ainda que a prefeita Vanda Camila está bem avaliada tanto na zona urbana quanto nas aldeias indígenas e nos assentamentos rurais.

“A avaliação da gestão dela e as intenções de voto são uniformes. Ela está bem avaliada em todas as regiões, demonstrando que o desempenho, por enquanto, é positivo”, finalizou.

Saiba: Dados técnicos da pesquisa - O Instituto de Pesquisa Resultado (IPR)/Correio do Estado usou como método na pesquisa a amostragem por conglomerados, e a margem de erro considerada é de 4,4 pontos porcentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, e para tanto foram entrevistadas 501 pessoas.





Assine o Correio do Estado