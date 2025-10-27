Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Vander passa por cirurgia para retirada de câncer na próstata

Com o procedimento marcado para terça-feira (28), o parlamentar está confiante na cura da doença devido ao diagnóstico precoce

Laura Brasil

27/10/2025 - 13h30
O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) informou que a cirurgia para retirada do câncer na próstata (prostatectomia) será realizada nesta terça-feira (28), em um hospital em São Paulo.

Em conversa com o Correio do Estado, o deputado, que está no sexto mandato e mira uma possível disputa ao Senado, explicou que está confiante no sucesso do procedimento.

“Acredito, particularmente, em Deus e na ciência. Está no começo, graças a Deus e ao acompanhamento que eu faço. Por isso, é importante fazer essas baterias de exames sempre que puder, mesmo preventivos, é fundamental”, destacou o parlamentar.

Ainda segundo ele, o resultado dos exames de cintilografia indicou que o câncer está localizado e “agora é enfrentar”. Conforme relatou, a doença foi descoberta em fase inicial, o que aumenta as chances de recuperação completa.

Os médicos explicaram que ele deverá permanecer em acompanhamento pós-cirúrgico por pelo menos 15 dias. Nesse período, ficará em repouso e passará por exames periódicos.

Passados esses dias, ele poderá ser liberado gradativamente para retomar suas atividades.

Enquanto estiver se recuperando, o deputado informou que o mandato seguirá ativo, por meio da assessoria de gabinete em Brasília, assim como do escritório em Campo Grande, mantendo a agenda de atendimento a prefeitos, vereadores e lideranças, além de atuar junto a ministérios e autarquias do Governo Federal.

“A respeito da cirurgia, o deputado informa também que todo e qualquer boletim emitido pelos médicos que o acompanham será devidamente divulgado à imprensa e ao público, buscando garantir transparência sobre o andamento do tratamento e da recuperação”, diz a nota.

Política

Aporte de países no fundo de florestas tropicais não é doação, mas investimento, diz Lula

Presidente está na Malásia onde participa da Cúpula da ASEAN e eventos relacionados ao grupo

26/10/2025 23h00

Crédito: José Cruz / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, em sua conta no X, um trecho de sua participação no fórum empresarial da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em que elogia o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

Segundo ele, os aportes de países no fundo são investimentos e não doações.

"O Fundo Florestas Tropicais Para Sempre vai recompensar financeiramente países que preservam suas florestas tropicais. Não é doação, é investimento. Uma iniciativa brasileira inovadora, que será lançada durante a COP30, em Belém", escreveu

Lula está na Malásia onde participa da Cúpula da ASEAN e eventos relacionados ao grupo.

O TFFF é uma iniciativa brasileira que pretende remunerar países que têm florestas preservadas com os lucros de um fundo que dará remuneração de mercado a investidores.

Votação

Resultados parciais da votação legislativa na Argentina serão definidos nesta noite

A votação será um indicador de prestígio para o presidente argentino, Javier Milei, após escândalos de corrupção

26/10/2025 20h00

Javier Milei, presidente da Argentina

Javier Milei, presidente da Argentina Foto: Divulgação

Acabou às 18h deste domingo, 26, a votação para as eleições legislativas de meio de mandato na Argentina. O pleito foi iniciado às 8h, marcado pela estreia de uma nova cédula única de papel em substituição ao esquema de eleitoral anterior, em que a população levava para a urna as cédulas do partido e candidato em que desejava votar.

Os resultados parciais do pleito, segundo Justiça Nacional Eleitoral, deverão ser conhecidos a partir das 21h de hoje. Os resultados serão publicados província por província, sendo atualizados à medida que as urnas forem sendo abertas e os votos apurados.

Vale lembrar que a votação será um indicador de prestígio para o presidente argentino, Javier Milei, após escândalos de corrupção, reformas radicais na economia e resgate dos EUA para ajudar a controlar reações no mercado cambial.

O partido do presidente, A Liberdade Avança, sofreu no mês passado uma derrota eleitoral, perdendo para a oposição peronista as eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais significativa e populosa do país, levando investidores a buscarem proteção no dólar ante o peso.

Ajuda condicionada

Na última quarta-feira, dia 22, o chanceler do país, Gerardo Werthein, renunciou ao cargo. Sua saída, entretanto, ficou programada para esta segunda-feira, 27, quando há possibilidade de uma reforma no gabinete de Milei.

Ele havia assumido em outubro de 2024 e vinha sendo criticado nas últimas semanas em razão da imagem de desprestígio deixada na reunião do dia 14, com o presidente norte-americano, Donald Trump.

A reunião, que seria no Salão Oval, foi reduzida a um almoço na Casa Branca, encerrada com declarações do republicano de que uma ajuda financeira à Argentina estaria condicionada a uma vitória do partido de Milei neste domingo.

