Vander passa por cirurgia para retirada de câncer na próstata

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) informou que a cirurgia para retirada do câncer na próstata (prostatectomia) será realizada nesta terça-feira (28), em um hospital em São Paulo.

Em conversa com o Correio do Estado, o deputado, que está no sexto mandato e mira uma possível disputa ao Senado, explicou que está confiante no sucesso do procedimento.

“Acredito, particularmente, em Deus e na ciência. Está no começo, graças a Deus e ao acompanhamento que eu faço. Por isso, é importante fazer essas baterias de exames sempre que puder, mesmo preventivos, é fundamental”, destacou o parlamentar.

Ainda segundo ele, o resultado dos exames de cintilografia indicou que o câncer está localizado e “agora é enfrentar”. Conforme relatou, a doença foi descoberta em fase inicial, o que aumenta as chances de recuperação completa.

Os médicos explicaram que ele deverá permanecer em acompanhamento pós-cirúrgico por pelo menos 15 dias. Nesse período, ficará em repouso e passará por exames periódicos.

Passados esses dias, ele poderá ser liberado gradativamente para retomar suas atividades.

Enquanto estiver se recuperando, o deputado informou que o mandato seguirá ativo, por meio da assessoria de gabinete em Brasília, assim como do escritório em Campo Grande, mantendo a agenda de atendimento a prefeitos, vereadores e lideranças, além de atuar junto a ministérios e autarquias do Governo Federal.

“A respeito da cirurgia, o deputado informa também que todo e qualquer boletim emitido pelos médicos que o acompanham será devidamente divulgado à imprensa e ao público, buscando garantir transparência sobre o andamento do tratamento e da recuperação”, diz a nota.

