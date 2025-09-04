Campo Grande: vereadores mantêm veto a projeto que obrigava ar-condicionado em ônibus

Durante a sessão na Câmara Municipal, os vereadores formaram maioria na manutenção do veto total ao Projeto de Lei 11.636/25, que determinava a instalação de ar-condicionado em ônibus do transporte público de Campo Grande.
O veto ocorreu após o PL, de autoria do vereador Landmark (PT), ter passado pela apreciação dos vereadores. Conforme acompanhou o Correio do Estado, o projeto havia sido aprovado em julho.
Na ocasião, 21 vereadores foram favoráveis ao projeto e 3 contrários (Marquinhos Trad, Otávio Trad e Delei Pinheiro). O texto seguiu para sanção da prefeita Adriane Lopes (PP), que vetou o projeto integralmente.
A justificativa foi que o "Legislativo Municipal" não pode interferir no contrato de concessão pactuado com o Município, por meio do Executivo, impondo novas obrigações às concessionárias de transporte, alterando os respectivos contratos de concessão e afetando sobremaneira seu equilíbrio econômico-financeiro, ocasionando despesas ao Município.
O projeto retornou à Casa de Leis na sessão desta quinta-feira (4), e os vereadores mantiveram o veto que obrigava o Consórcio Guaicurus a instalar ar-condicionado nos coletivos.
Favoráveis à manutenção do veto:
- Beto Avelar (PP)
- Carlão (PSB)
- Dr. Victor Rocha (PSDB)
- Fábio Rocha (União Brasil)
- Flávio Cabo Almi (PSDB)
- Herculano Borges (Republicanos)
- Leinha (Avante)
- Marquinhos Trad (PDT)
- Neto Santos (Republicanos)
- Otávio Trad (PSD)
- Professor Juari (PSDB)
- Professor Riverton (PP)
- Rafael Tavares (PL)
- Ronilço Guerreiro (Podemos)
- Silvio Pitu (PSDB)
- Veterinário Francisco (União Brasil)
Votaram pela derrubada do veto:
- Jean Ferreira (PT)
- Landmark Rios (PT)
- Luiza Ribeiro (PT)
- Maicon Nogueira (PP)
- Dr. Lívio Leite (União Brasil)
- Junior Coringa (MDB)