Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Câmara

Campo Grande: vereadores mantêm veto a projeto que obrigava ar-condicionado em ônibus

A Casa de Leis manteve o veto por maioria durante a sessão desta quinta-feira (4)

Laura Brasil

04/09/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante a sessão na Câmara Municipal, os vereadores formaram maioria na manutenção do veto total ao Projeto de Lei 11.636/25, que determinava a instalação de ar-condicionado em ônibus do transporte público de Campo Grande.

O veto ocorreu após o PL, de autoria do vereador Landmark (PT), ter passado pela apreciação dos vereadores. Conforme acompanhou o Correio do Estado, o projeto havia sido aprovado em julho.

Na ocasião, 21 vereadores foram favoráveis ao projeto e 3 contrários (Marquinhos Trad, Otávio Trad e Delei Pinheiro). O texto seguiu para sanção da prefeita Adriane Lopes (PP), que vetou o projeto integralmente.

A justificativa foi que o "Legislativo Municipal" não pode interferir no contrato de concessão pactuado com o Município, por meio do Executivo, impondo novas obrigações às concessionárias de transporte, alterando os respectivos contratos de concessão e afetando sobremaneira seu equilíbrio econômico-financeiro, ocasionando despesas ao Município.

O projeto retornou à Casa de Leis na sessão desta quinta-feira (4), e os vereadores mantiveram o veto que obrigava o Consórcio Guaicurus a instalar ar-condicionado nos coletivos.

Favoráveis à manutenção do veto:

  • Beto Avelar (PP)
  • Carlão (PSB)
  • Dr. Victor Rocha (PSDB)
  • Fábio Rocha (União Brasil)
  • Flávio Cabo Almi (PSDB)
  • Herculano Borges (Republicanos)
  • Leinha (Avante)
  • Marquinhos Trad (PDT)
  • Neto Santos (Republicanos)
  • Otávio Trad (PSD)
  • Professor Juari (PSDB)
  • Professor Riverton (PP)
  • Rafael Tavares (PL)
  • Ronilço Guerreiro (Podemos)
  • Silvio Pitu (PSDB)
  • Veterinário Francisco (União Brasil)

Votaram pela derrubada do veto:

  • Jean Ferreira (PT)
  • Landmark Rios (PT)
  • Luiza Ribeiro (PT)
  • Maicon Nogueira (PP)
  • Dr. Lívio Leite (União Brasil)
  • Junior Coringa (MDB)

Assine o Correio do Estado

Política

'Tem gente ameaçando votar urgência para anistia na próxima semana', diz líder do PT

O projeto que concede anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023

03/09/2025 22h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou estar preocupado com a possibilidade de que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), inclua na pauta do plenário da semana que vem o requerimento de urgência para o projeto que concede anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews na tarde desta quarta-feira, 3.

"Tem gente ameaçando que eles podem votar a urgência na próxima semana. Eles vão ter que colocar 257 votos. A gente vai se mobilizar. Um assunto como esse, o governo tem que se mexer, porque é um ataque frontal ao Supremo", declarou. "Eu acho que hoje não é certo que eles tenham os 257 votos. A gente vai conversar com cada deputado de cada partido."

Lindbergh disse ainda que a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a contar os votos para evitar a aprovação da urgência. Além disso, segundo o petista, há a possibilidade de que os deputados misturem a anistia ao projeto que aumenta a proteção a parlamentares contra processos judiciais.

"Cresceu o tensionamento com o Supremo. Eu não sei se são investigações no Supremo para fazer essa PEC da Blindagem, que eu considerava morta, mas não considero mais. Porque o assunto voltou a ser tratado", disse. "Acho que estão querendo misturar a PEC da Blindagem, que é impunidade, com a anistia, que também é impunidade", acrescentou.

Na ocasião, Lindbergh disse que o avanço da anistia é "inacreditável" e uma "provocação infantil" contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, Lula vetará o projeto de anistia, se aprovado pelo Congresso Nacional. "Querem aprovar isso, o Lula vai vetar, o Supremo vai dizer que é inconstitucional, mas eles criam uma confusão. É como se o Parlamento tivesse entrado na chantagem do Eduardo Bolsonaro", declarou.

Assine o Correio do Estado

Política

ANTT avalia parcerias e fundos para levar internet a rodovias que estão nas mãos do DNIT

Entre as opções em estudo citadas por ele está a criação de parcerias público privadas para compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações

03/09/2025 21h00

Compartilhar

Crédito: Gov BR

Continue Lendo...

A Agência Nacional de Transportes (ANTT) está avaliando modelos de negócios para implementar sinal de internet nas rodovias que permanecem sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). "O Estado terá que buscar soluções inovadoras", apontou o procurador-geral da ANTT, Rafael Fortunatto, ao participar do Painel Telebrasil, organizado pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

Entre as opções em estudo citadas por ele está a criação de parcerias público privadas para compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações já instalada em parte dos trechos das rodovias, como torres, antenas e dutos, por exemplo. "Vejo como uma grande possibilidade para o setor", comentou Fortunatto. Outra opção seria a constituição de fundos de investimento para financiar essa atividade, acrescentou.

Já no caso das rodovias sob concessão, os novos contratos firmados nos últimos anos já têm a previsão de ativação de internet 4G. A ANTT também tem buscado colocar a conectividade como parte das exigências em contratos de concessão em processo de renovação e repactuação. "Eles já vêm com uma modelagem econômica-financeira de se encaixar a conectividade", disse.

A internet ao longo das rodovias serve a diversos fins, como maior comodidade dos usuários até a prestação de serviços pelos concessionários, como atendimento de emergência, monitoramento do tráfego e também a instalação de pedágios do tipo free flow, com cobrança automática. "Não faz mais sentido ter uma rodovia que não seja multiplataforma", comentou o procurador-geral da ANTT. "Queremos que as rodovias possam funcionar como um hub de diversos serviços, inclusive conectividade, segurança e saúde".
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo
ponta porã

/ 11 horas

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo

2

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande

3

Embrapa de Campo Grande corre risco de colapso financeiro
alerta

/ 1 dia

Embrapa de Campo Grande corre risco de colapso financeiro

4

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 3 dias

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

5

Resultado da Loteria Federal 5997-8 de ontem, quarta-feira (03/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Loteria Federal 5997-8 de ontem, quarta-feira (03/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 20 horas

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS