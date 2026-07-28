Zeca do PT chama Bolsonaro de "canalha" e provoca discussão em reunião em MS

Deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Zeca do PT se envolveu em discussão durante reunião realizada nesta terça-feira (28), em Ribas do Rio Pardo. - Foto: Wagner Guimarães/Alems

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Uma reunião realizada nesta terça-feira (28), em Ribas do Rio Pardo, foi marcada por um momento de tensão envolvendo o deputado estadual e pré-candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Zeca do PT (PT).

O parlamentar protagonizou uma discussão com participantes do encontro após fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apesar de, segundo pessoas presentes, haver um acordo prévio para que o evento não abordasse questões político-partidárias.

Durante sua fala, o ex-governador de Mato Grosso do Sul comparou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à de Bolsonaro e chamou o ex-chefe do Executivo de "canalha".

"Pegue o governo daquele canalha que está preso e compare com o governo do presidente Lula. O canalha que está preso falava de boca cheia que não gosta de negro, e não gosta, de índio, de pobre, de reforma agrária e agricultura familiar", afirmou Zeca.

A declaração provocou reação imediata de dois participantes da reunião, que interromperam o discurso e contestaram as afirmações do deputado, chamando-o de "mentiroso". O clima ficou acalorado e houve troca de acusações entre os presentes.

Segundo um dos participantes, antes do início do encontro teria sido acertado que assuntos ligados à política não seriam debatidos, compromisso que, na avaliação dele, acabou sendo descumprido pelo parlamentar ao inserir críticas ao ex-presidente durante sua fala.

Em meio ao bate-boca, Zeca do PT rebateu as manifestações e pediu que um dos participantes deixasse o local, o que aumentou ainda mais a tensão no ambiente.

Após a discussão, um dos presentes voltou a criticar a postura do deputado e afirmou que ele chegou ao encontro garantindo que não trataria de política, mas mudou o tom ao iniciar o discurso.

"Ele falou que não ia falar de política e depois fez exatamente o contrário. Não tem honra", disse o participante.

O episódio foi gravado por pessoas que acompanhavam a reunião e as imagens passaram a circular nas redes sociais, ampliando a repercussão do caso.

Zeca minimiza episódio

Procurado pela reportagem do Correio do Estado após a repercussão do vídeo, o deputado estadual e pré-candidato Zeca do PT afirmou que o episódio não passou de um desentendimento pontual e negou que a reunião tenha sido interrompida em razão da discussão.

"Nada, nada. Tudo normal, na verdade. Um cidadão lá, que é bolsonarista, não gostou de uma frase minha, saiu da reunião, só isso. A reunião continuou. Almocei lá no maior carinho dos assentados, todos muito próximos politicamente da gente, sem nenhum problema", afirmou.

Segundo o parlamentar, o cronograma de encontros foi mantido normalmente após o incidente.