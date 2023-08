Chevrolet solta vídeo da Silverado pronta e rodando, além de revelar versão e motorização

A Silverado é o próximo lançamento da marca no Brasil. O modelo será exposto ao público pela primeira vez na Expointer, feira agropecuária que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro, em Esteio (RS).

A Silverado será ofertada numa configuração High Country exclusiva para o mercado brasileiro e pensada para quem exige o máximo em performance, sofisticação e tecnologia.

Com motor V8 de última geração, o 5.3L é capaz de otimizar a ativação do número de cilindros conforme a condição de rodagem, para melhorar a eficiência e o desempenho”, revela Chris Rego, diretora executiva de Marketing da GM América do Sul.

Este propulsor é da mesma família do que equipa o Camaro, mas com aperfeiçoamentos e recursos específicos para atender até mesmo necessidades extremas do consumidor de picapes grandes, como o transporte de cargas volumosas e o reboque de barcos ou trailers mais longos.

Com foco no melhor consumo de gasolina, a tecnologia exclusiva DFM (Dynamic Fuel Management) do V8 da Silverado adequa automaticamente a quantidade de cilindros ativos (de zero a oito) de acordo com a necessidade instantânea, otimizando a performance do motor e contribuindo também para o maior conforto acústico e de rodagem do veículo.