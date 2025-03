Novo Audi A3 chega renovado e traz de volta o mais apimentado RS3

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Audi A3 tem uma longa história no país, sucesso nos anos 2000, e sonho de consumo de muitos que curtiam carros mais esportivos, o modelo foi fabricado no Brasil entre 1999 até 2006 somente hacth, e a partir de 2014, passou a vir hatch e sedã e assim foi até 2020, quando encerrou sua produção no país, e passou a ser importado da Alemanha desde então. Esse ano, o modelo chegou chegando em três versões: Advanced, com preço sugerido de R$289.990, Performance por R$319.990 e a topo, chamada de Performance Black, a partir de R$344.990. Se mesmo assim, você ainda espera por mais, a Audi trouxe também as versões RS, aí a brincadeira fica sério, são duas versões, Sedan e Sedan Track, com preço a partir de R$659.990, podendo ultrapassar os R$714 mil na versão Track, com renomado motor 5 cilindros, turbo, que rende até 400 cv, com 50 kgfm de torque, sempre acompanhado do câmbio S-tronic de 7 velocidades e tração quattro.

Visual renovado

O modelo teve o seu visual repaginado e ganhou ainda mais requinte e esportividade. Na dianteira, os novos para-choques, com entradas de ar redesenhadas, e a grade singleframe em colmeia com nova disposição interna, mais larga e plana em cromo escuro com alto brilho, conferiram ainda mais personalidade ao modelo. O novo logotipo em 2D no centro da grade dianteira, assim como o nome do veículo gravado na coluna B, está alinhado ao novo padrão visual global da marca das quatro argolas.

"O Audi A3 é um veículo muito querido pelo consumidor brasileiro, e sabemos da responsabilidade que é atualizar um modelo que carrega essa legião de fãs. Por isso, estamos muito orgulhosos com as novidades introduzidas no novo A3 Sedan, que ficou ainda mais elegante, sofisticado e divertido", destaca Renato Celiberti, Head de vendas da Audi do Brasil.

Versões

Externamente, a versão Advanced conta com capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo, vidros laterais e traseiro com isolante térmico, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e aquecíveis, conta com rodas de liga-leve com 18 polegadas, e pneus 225/40 R18. Além disso, a nova disposição das luzes dos faróis dianteiros Full LED, que são equipados de série. Na traseira, o novo para-choque conta com itens de acabamento em preto fosco granulado, nova barra transversal em prata e novo difusor traseiro.

Já a versão Performance traz kit exterior S Line, nova grade dianteira singleframe em líquido cromado escuro com elementos de design em forma de L com inserções na grade de proteção do radiador feitos de alumínio, novo para-choque dianteiro com entradas de ar altamente esportivo. Há ainda frisos decorativos cromados, retrovisores externos elétricos, aquecidos e rebatíveis (novidade na linha Audi A3) com função de descida do retrovisor do passageiro. A versão intermediária recebe novas rodas de liga-leve de 18 polegadas, pneu 225/40 R18 e visual diferenciado misturando prata e preto. Possui acabamento de painel em microfibra dinâmica, assim como os bancos, logo S line, pacote de luzes ambiente PRO (novidades no modelo), rodas de liga-leve 19 polegadas, pneus 235/35 R19, e sistema de som premium SONOS 3D.

Itens inéditos

Desde a versão de entrada Advanced, o novo Audi A3 Sedan esbanja requinte e distinção.

A versão Advanced é a nova versão de entrada da linha A3, oferece de série controle de cruzeiro adaptativo (ACC), Além disso, a versão Advanced ganhou sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com Park Assist e também o pacote de assistência lateral com aviso de saída de faixa (detector de ponto cego) e tráfego cruzado traseiro (item inédito na linha A3).

Entre os principais itens de tecnologia e segurança dessa versão estão airbags laterais dianteiros, de cabeça e cortina, detector de atenção e sonolência do motorista, faróis Full-LED e lanternas traseiras Full-LED com indicador dinâmico nas setas. Os itens de conforto e conveniência contemplam, entre outros, ar-condicionado automático, Audi Drive Select, pacote de luzes ambiente em LED, sensores de luz e chuva e porta-malas com abertura automática via sistema hands-free. Já os itens de infoentretenimento estão no Audi Virtual Cockpit com tela de 10,25 polegadas, rádio MMI Plus touch na tela sensível ao toque de 10,1 polegadas, sistema de som com 6 alto falantes (80 W), Audi Phone box light e Audi Smartphone Interface (compatíveis com os sistemas Android Auto/Apple CarPlay).

Na nova versão Performance, intermediária, o modelo oferece todos os itens da versão Advanced e ganhou aquecedor de banco dianteiro, ar-condicionado automático de 3 zonas, bancos dianteiros eletricamente ajustáveis, navegador MMI Plus com 10,1 polegadas e conexão wireless, retrovisores externos, elétricos, aquecidos e rebatíveis com função de descida do retrovisor do passageiro e assistente de estacionamento inteligente. O Pacote S Line interior agora passa a ser de série, compostos por bancos esportivos em couro sintético com logo S Line, pedaleiras em alumínio, teto moldado em tecido preto, logo S line no volante, laterais do volante em couro perfurado, costuras em cor contrastante nos bancos, portas e volante. Há ainda Audi Sound System com 10 Alto falantes (180 W), Audi Virtual Cockpit Plus com tela de 12,3 polegadas, e sistema de direção dinâmica progressiva.

Já a versão top de linha Performance Black agrega, além dos itens das outras versões, possui acabamento do painel em microfibra Dinamica®, bancos em microfibra Dinamica® com logo S line, pacote de luzes ambiente PRO e sistema de som premium SONOS 3D (680 W).

Desempenho ágil e divertido

O Audi A3 sempre foi reconhecido pela sua excelência em dirigibilidade e dinâmica de condução impecável, e a linha 2025 do modelo mantém essa tradição. Sob o capô, o modelo possui motorização única para as três versões, mantendo o consagrado motor 2.0 TFSI, que desenvolve 204 cavalos de potência entre 4.500 rpm e 6.000 rpm, e 320 Nm de torque entre 1.600 rpm e 4.400 rpm (aumento de 20 Nm em relação ao modelo anterior), além da transmissão automática S tronic de sete velocidades.

Agil, seguro e eficiente, o novo Audi A3 Sedan oferece uma performance esportiva com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos. A velocidade máxima é de 210 km/h limitada eletronicamente.

A nova calibração do motor ocorre em função da sinergia de desenvolvimento do modelo com outros mercados mundiais. A fabricante reforça o seu compromisso com a eletrificação e o seu objetivo de produzir somente veículos eletrificados a partir de 2033, realizando uma transição gradual em direção à eletrificação da mobilidade.

Dimensões e Cores

Em relação às dimensões, o modelo possui 4.504 mm de comprimento, 1.984 mm de largura (com retrovisores), 1.442 mm de altura, e 2.634 mm de entre-eixos. O porta-malas acomoda generosos 425 litros, e a capacidade do tanque de combustível é de 50 litros.

Na versão Advanced, as opções de cores externas são: Branco Arkona e Preto Brilhante (sólidas); Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Manhattan, Preto Mito (metálicas). São novidades as cores as cores Verde Distrito e Vermelho Progressivo (metálicas); e Cinza Flecha (perolizada). Internamente, a cabine pode receber revestimento nas tonalidades bege, marrom ou preto.

A versão Performance tem como opções as cores: Branco Arkona (sólida); Amarelo Piton, Azul Ascari, Azul Navarra, Branco Geleira, Preto Mito, Verde Distrito, Vermelho Progressivo (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). No interior, é ofertada a opção única de cor preta.

Por fim, na Performance Black as opções de cores da carroceria são: Branco Arkona (sólida); Amarelo Piton, Azul Ascari, Azul Navarra, Branco Geleira, Preto Mito, Verde Distrito, Vermelho Progressivo (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). O revestimento da cabine é na tonalidade preta.

A cereja do Bolo

A volta do RS 3 deixou os entusiastas animados, com um belo design, maior, mais largo do que o A3 "normal", a versão RS esbanja charme.

A nova linha RS 3 é equipada com motor 2.5 litros TFSI, turbo, cinco cilindros em linha, com 400 cavalos de potência entre 5.600 rpm e 7.000 rpm, e torque máximo de 500 Nm entre

2.250 гр е 5.600 rpm. A transmissão é automática S tronic de sete velocidades, além da consagrada tração quatro. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 3,8 segundos, já a velocidade máxima é de 250 km/h (RS 3 Sedan) e 280 km/h (RS 3 Sedan Track). Estão disponíveis os modos de condução Audi Drive Select nas opções Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, RS Individual, RS Performance e RS Torque Rear. O controle do flap de escape foi otimizado na faixa entre 2.200 e 3.500 rotações, de modo que os cinco cilindros geram um som consistente e encorpado, de acordo com o modo de condução selecionado, promovendo uma experiência sensorial única. Na boa, essa versão vai ter uma matéria só dele.





Versões e preços

Advanced - R$289.990

Performance - R$319.990

Performance Black - R$344.990

RS 3 Sedan - R$659.990

RS 3 Sedan Track R$714.990