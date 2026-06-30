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teto maior

Lula entrega a Motta projeto para beneficiar 13 milhões de MEIs

No Brasil, estima-se que cerca de 13 milhões de trabalhadores atuem sob esta condição, que poderão ter renda anual de até R$ 140 mil

Agência Brasil

30/06/2026 - 07h31
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou, nesta segunda-feira (29), ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), um projeto de lei complementar que amplia para R$ 140 mil o teto de faturamento do microempreendedor individual (MEI). Atualmente, o limite é de R$ 81 mil por ano. No Brasil, estima-se que cerca de 13 milhões de profissionais estejam nessa condição.

A proposta prevê ainda a possibilidade de contratação de até dois empregados.

"É uma medida que corrige uma defasagem histórica, fortalece os pequenos negócios, incentiva a geração de empregos e garante mais condições para milhões de brasileiros continuarem crescendo com segurança e dignidade", disse o presidente em publicação nas redes sociais.

Segundo o governo, a atualização atende a um pleito do setor e corrige uma defasagem desde 2018, quando o teto atual entrou em vigor.

Urgência

Lula pediu a Motta que o projeto seja votado o mais rapidamente possível "para que a gente possa favorecer aquelas pessoas que mais precisam de crédito".

Ao receber a proposta, Motta afirmou que a medida pode ter ampla repercussão entre os trabalhadores.

"Se o valor fosse corrigido pela inflação desde a última atualização, há pouco mais de oito anos, o teto estaria hoje em R$ 125 mil. É realmente um gesto do governo, uma construção coletiva com o Congresso, para seguirmos juntos nessa parceria em favor do país", afirmou.

Escalonamento

O projeto prevê aumento gradual do teto de faturamento. Em 2027, o limite passaria para R$ 110 mil e, em 2028, chegaria a R$ 140 mil.

Segundo o governo, a proposta integra um conjunto de medidas voltadas aos empreendedores, que inclui também linhas de crédito.

O ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, afirmou que os pequenos negócios movimentam a economia de milhares de municípios brasileiros, geram empregos e criam oportunidades.

"Esse conjunto de medidas foi construído para remover obstáculos, ampliar oportunidades e dar condições para que milhões de empreendedores possam crescer, contratar e prosperar", afirmou.

logística

Rumo entrega primeiros 162 km da ampliação da Ferronorte

Novo trecho da ferrovia que passa por MS vai ligar as cidades de Rondonópolis (MT) a Dom Aquino, onde foi construído um novo terminal de embarques

20/06/2026 13h00

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Investimento no novo traçado da ferrovia superou os R$ 5 bilhões. Previsão é construir mais 700 km em Mato Grosso

Investimento no novo traçado da ferrovia superou os R$ 5 bilhões. Previsão é construir mais 700 km em Mato Grosso

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A Rumo entrega neste sábado (20) a primeira fase da Ferrovia Estadual de Mato Grosso (FMT) e o terminal ferroviário da BR-070, em Dom Aquino (MT), em cerimônia que com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro dos Transportes, George Santoro.

A etapa inaugurada contempla a implantação de 162 quilômetros de ferrovia em novo traçado, entre Rondonópolis e Dom Aquino, com investimentos superiores a R$ 5 bilhões. Segundo a companhia, o trecho faz parte do projeto da Ferrovia Estadual de Mato Grosso, que deverá somar mais de 700 quilômetros de extensão quando concluído, ligando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, com um ramal para Cuiabá.

Além da ferrovia, a Rumo entregou o terminal ferroviário da BR-070, em Dom Aquino, que terá capacidade para movimentar até 10 milhões de toneladas de grãos por ano. O complexo inicia as operações em fase de comissionamento, com testes e operações assistidas ao longo dos próximos meses.

O terminal ocupa uma área de 200 hectares e conta com cinco tombadores, capacidade de descarregamento de até 35 caminhões por hora e sistema de carregamento ferroviário para até 16 vagões por hora. A estrutura possui ainda capacidade estática de armazenagem de 42 mil toneladas e estacionamento para até 250 caminhões.

Segundo a companhia, a expansão da malha ferroviária busca ampliar a integração das regiões produtoras de Mato Grosso à rede ferroviária nacional e ao Porto de Santos, reduzindo custos logísticos e aumentando a capacidade de escoamento da produção agrícola.

A expectativa é que o terminal ganhe escala operacional ao longo do segundo semestre deste ano, com maior contribuição para o transporte de cargas a partir de 2027.

Antes da ativação dos 162 km neste sábado, a ferrovia, conhecida como Ferronorte, tinha 755 quilômetros e ligava Santa Fé do Sul (SP) até Rondonópolis. 

A ferrovia chega a Mato Grosso do Sul pela ponto rodoferroviária de Aparecida do Taboado. Ela ainda corta os munípios sul-mato-grossenses como Inocência, Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica antes de chegar ao estado de Mato Grosso.

Caso Master

PF cumpre buscas contra Jaques Wagner, líder do governo no Senado

Além de mirar endereços de Wagner, os investigadores cumprem buscas em empresas e residências de Augusto Lima na Bahia, São Paulo e Brasília

18/06/2026 07h16

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O petista Jaques Wagner foi governador da Bahia e atualmente é líder do Governo Lula no Senado

O petista Jaques Wagner foi governador da Bahia e atualmente é líder do Governo Lula no Senado

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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 18, a nona fase da Operação Compliance Zero e tem como alvo principal de busca e apreensão o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado. A investigação apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.

Além de mirar endereços de Wagner, os investigadores cumprem buscas em empresas e residências de Augusto Lima na Bahia, São Paulo e Brasília. Lima é ex-sócio de Vorcaro e foi o responsável por implementar no governo da Bahia, quando Wagner era governador, um sistema de crédito consignado para servidores públicos que posteriormente foi levado para o Banco Master. O Credcesta constituía o principal ativo financeiro do banco.

A defesa dele ainda não se manifestou.

Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.

A decisão também determina medidas cautelares, entre elas a proibição de contato entre os investigados, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica.

Operação mira braço do Master no PT da Bahia. Essa é a primeira fase da operação que mira políticos aliados do presidente Lula.

O empresário Augusto Lima chegou a ser preso na primeira fase da Compliance Zero, em novembro do ano passado, mas foi solto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e não foi alvo de outras fases. A suspeita da PF é que ele também atuou na operação fraudulenta de venda do Master ao Banco Regional de Brasília (BRB).

Ele é considerado um empresário influente na Bahia com trânsito entre políticos do PT e também da oposição.

Em fases anteriores, a PF já mirou o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Estadão pediu manifestação de Jacques Wagner sobre a operação. O espaço está aberto.

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