Ministério da Saúde investirá R$ 887 milhões anuais em cuidados paliativos

Universidade Federal do rio Grande do Sul Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) liberou apenas 25% dos recursos extras solicitados por dez universidades e institutos federais do Rio Grande do Sul, afetados pela crise climática no estado. As instituições, que sofreram com alagamentos e estão servindo como abrigo, requereram ao ministério um aporte de R$ 89,52 milhões para cobrir despesas extras decorrentes da crise.

Na quinta-feira (23), o governo Lula (PT) publicou uma medida provisória destinando R$ 22,62 milhões para seis universidades e três institutos federais, pouco mais de 25% do valor solicitado para cobrir as despesas extras.

Segundo Isabela Andrade, reitora da UFPel (Universidade Federal de Pelotas), as instituições fizeram uma estimativa dos prejuízos causados pela crise, mas os rios continuam subindo, aumentando o número de desabrigados. Ela destacou que o aporte é importante, mas insuficiente para suprir as necessidades das universidades, que desempenham um papel fundamental no enfrentamento da crise.

Os recursos liberados pelo MEC, conforme comunicado, devem ser utilizados na limpeza, manutenção e recuperação de instalações atingidas pelas enchentes, visando a retomada das atividades acadêmicas. O valor foi definido com base em estimativas preliminares das instituições de ensino.

Todas as instituições federais do RS tiveram interrupção do calendário letivo devido às fortes chuvas. Apenas a UFSM retomou parcialmente as atividades acadêmicas, de forma remota. Vários prédios das instituições foram atingidos pelas enchentes, incluindo os da UFRGS, UFCSPA e IFRS, com danos ainda não completamente contabilizados.

Embora nenhum prédio da UFPel tenha sido atingido, vários estão em áreas evacuadas pela Defesa Civil. Além disso, a universidade está servindo como abrigo, o que gerou custos extras, já que a verba de custeio estava no limite.

Desde 2018, as universidades federais sofrem com o congelamento e redução do orçamento para suas atividades. Neste ano, o orçamento foi reduzido no Congresso Nacional, aumentando os desafios enfrentados pelas instituições. Professores das instituições estão em greve desde abril, reivindicando recomposição salarial e retomada do orçamento das universidades.

O percentual de recursos liberados pelo MEC variou para cada universidade, sem uma explicação clara sobre os critérios utilizados. A UFCSPA, por exemplo, teve liberado apenas 5,6% do valor solicitado, enquanto a UFSM recebeu 73,3% do que pediu.