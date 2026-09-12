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Zanin reforça pedido de acesso a todos os dados do celular de Vorcaro

O pedido surge após manifestação do relator do processo, André Mendonça, que informou que o aparelho celular não se encontra em seu gabinete

AGENCIA BRASIL

12/09/2026 - 07h23
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O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), reiterou formalmente a solicitação para que seja disponibilizada aos ministros da Corte a mídia que contém a íntegra do material extraído do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, apreendido na primeira fase da Operação Compliance Zero, e relacionado à Petição 15.556, pautada para julgamento no dia 15 de setembro. O ofício foi encaminhado ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. 

O pedido surge após manifestação do relator do processo, ministro André Mendonça, que informou que o aparelho celular não se encontra em seu gabinete. Ele confirmou, entretanto, ter recebido da autoridade policial, em envelope lacrado, uma cópia de segurança dos dados extraídos da mídia original.

Em seu documento, Zanin argumenta que a mídia contendo os dados está sob posse do gabinete do relator e deve ser compartilhada para garantir a igualdade de análise entre os membros do colegiado. O ministro pontua que o fato de o material ter sido entregue lacrado pela Polícia Federal não afasta a necessidade de compartilhamento, uma vez que se trata de um cópia e que a preservação da cadeia de custódia deve ser feita em relação ao material original.

Zanin ressalta que a regra em julgamentos colegiados, inclusive no STF, é que todos os magistrados tenham acesso à integralidade dos elementos colocados à disposição do relator, independentemente da análise do próprio relator.

Além disso, o ministro afirma que os advogados de defesa do investigado Daniel Vorcaro já receberam cópia do material direto da Polícia Federal e possuem acesso integral ao material. "A não disponibilização aos membros desta Corte configuraria evidente incongruência e geraria severas dificuldades no julgamento", destaca Zanin no ofício. 

AGU:

Jorge Messias enaltece iniciativa de Fachin de pedir fim do sigilo do caso Master

"A publicidade é a regra da República. A transparência protege as instituições, assegura igualdade de tratamento aos envolvidos e clareia as escolhas dos cidadãos", afirmou

11/09/2026 07h47

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Jorge Messias, da AGU, também elogiou a postura do presidente Lula de defender o fim do sigilo sobre as investigações do caso Master

Jorge Messias, da AGU, também elogiou a postura do presidente Lula de defender o fim do sigilo sobre as investigações do caso Master

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O advogado-geral da União, Jorge Messias, elogiou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, de pedir a retirada do sigilo do inquérito do Banco Master. Segundo Messias, a medida "merece enaltecimento"

"A publicidade é a regra da República. A transparência protege as instituições, assegura igualdade de tratamento aos envolvidos, clareia as escolhas dos cidadãos e permite que a sociedade conheça os fatos sem recortes, versões ou seletividades", escreveu Messias no X, no fim da noite da quinta-feira, 10.

O chefe da AGU também elogiou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de pedir que as investigações sejam tornadas públicas. "Em questões de Estado, a verdade não deve escolher nomes, lados ou conveniências. Instituições republicanas se fortalecem às claras", afirmou.

transparência

Rogério Marinho pede quebra de sigilo do inquérito das fake news

O senador é o coordenador da campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro à presidência da República

11/09/2026 07h32

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Rogério Marinho alega que o presidente do STF retirou sigilos para atender a um pedido do presidente Lula

Rogério Marinho alega que o presidente do STF retirou sigilos para atender a um pedido do presidente Lula

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O senador Rogério Marinho (PL-RN) disse que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin precisa pedir também a quebra do sigilo do inquérito das fake news e das milícias digitais, que até a quarta-feira, 9, eram relatado pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ao comentar sobre a divulgação dos conteúdos sobre a investigação do caso Master, Marinho, que coordena a campanha à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que Fachin atendeu a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Vou parabenizar o ministro Fachin que atendeu o pedido do Lula, e esperar que a mesma régua seja utilizada no famigerado inquérito das fake news e milícias digitais, para que a sociedade possa entender o nível de perseguição e descumprimento da lei praticados por AM [Alexandre de Moraes]", disse Marinho no X.

Na noite da quinta-feira, 10, o ministro André Mendonça retirou o sigilo do inquérito que apura as fraudes financeiras do Banco Master. O magistrado afirmou "que estão sendo adotadas as providências administrativas necessárias" para enviar cópia integral dos autos aos demais membros da Corte.

Mendonça atendeu a uma solicitação feita horas antes pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, que justificou o pedido por causa do julgamento marcado para terça-feira, 15, sobre o relatório da Polícia Federal que traz supostas conversas entre Moraes e o dono do Master, Daniel Vorcaro.
 

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