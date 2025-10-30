Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERESTELAR

3I/ATLAS passou próximo ao Sol e agora? A jornada de volta para casa de um mensageiro interestelar

O cometa interestelar 3I/ATLAS passou pelo Sol em 29/10. Descubra o que a ciência aprendeu com o mensageiro de outro sistema estelar, sua composição inédita e sua viagem de volta ao abismo cósmico

Denis Felipe

Denis Felipe

30/10/2025 - 13h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A astronomia moderna nos presenteia com eventos que redefinem nossa compreensão do universo. Na última quarta-feira, 29 de outubro de 2025, o cometa 3I/ATLAS atingiu seu ponto de maior aproximação do Sol, o periélio, marcando o clímax de sua breve, mas monumental, visita ao nosso Sistema Solar.

A pergunta "e agora?" não se refere a um drama de desintegração, como ocorreu com seu homônimo, o C/2024 G3 (ATLAS). Pelo contrário, o 3I/ATLAS, o terceiro objeto interestelar já identificado, completou sua passagem solar com segurança, e agora inicia sua jornada de volta ao abismo cósmico, deixando para trás um tesouro de dados científicos.

O Mistério do "3I": uma origem além do Sol

O prefixo "3I" é a chave para a singularidade deste cometa. Ele indica que o 3I/ATLAS é o terceiro objeto conhecido a ter se originado fora do nosso Sistema Solar, vindo de outro sistema estelar. Sua órbita é aberta, o que significa que ele não está ligado gravitacionalmente ao nosso Sol e, após este encontro, jamais retornará.

Sua passagem pelo periélio ocorreu a uma distância segura de aproximadamente 1,4 Unidade Astronômica (cerca de 210 milhões de quilômetros), posicionando-o entre as órbitas da Terra e de Marte. Essa distância, embora suficiente para o Sol aquecer seu núcleo e intensificar a liberação de gás e poeira, foi crucial para garantir sua sobrevivência.


"O 3I/ATLAS é uma cápsula do tempo de um sistema estelar distante. Cada molécula de gás e grão de poeira que ele libera agora é uma informação valiosa sobre a química de outro lugar no universo."

A Cauda de Dados: O Legado Científico

O verdadeiro espetáculo do 3I/ATLAS não é visual, mas sim científico. A intensa observação durante sua aproximação e passagem pelo periélio revelou características que intrigam os astrônomos:

  1. Composição Química Inédita: Análises preliminares sugerem que o 3I/ATLAS possui uma composição química singular, diferente de qualquer cometa nativo do nosso Sistema Solar. Alguns cientistas especulam que ele pode ser o cometa mais antigo já observado, portando material intocado desde a formação de seu sistema estelar de origem.
  2. Comportamento Atípico: O cometa exibiu um comportamento incomum em sua cauda, levando a debates acalorados na comunidade científica. Embora a maioria das explicações seja astrofísica, o mistério em torno de sua natureza tem sido um prato cheio para a mídia, com algumas teorias mais especulativas sobre sua origem.

O próximo capítulo: de volta ao frio

Com o periélio concluído, o 3I/ATLAS agora se afasta do Sol, diminuindo seu brilho e se tornando menos acessível aos telescópios terrestres. Mas sua história de observação está longe de terminar.

O "e agora" para o 3I/ATLAS é um período de intensa coleta de dados:

  • • Observação Espacial: Em fevereiro de 2026, o cometa terá um encontro programado com a sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) da Agência Espacial Europeia (ESA). Essa observação de perto, no espaço profundo, será fundamental para desvendar sua composição e estrutura, aproveitando o momento em que o cometa estará no pico de sua atividade pós-solar.
  • • Análise de Dados: Os dados coletados por observatórios em todo o mundo serão processados e analisados nos próximos meses e anos. A missão agora é traduzir o rastro de gás e poeira em informações concretas sobre como são formados os sistemas planetários além do nosso.

A passagem do 3I/ATLAS pelo Sol foi um lembrete de que nosso bairro cósmico é constantemente visitado por mensageiros de outros mundos. Sua jornada continua, e a ciência está apenas começando a decifrar a mensagem que ele trouxe de sua estrela distante

Após operação no rio

Paraguai reforça fronteira com MS contra Comando Vermelho

País teme entrada de criminosos após operação no Rio de Janeiro; Argentina também reforçou fronteira com o Brasil

30/10/2025 15h08

Compartilhar
Megaoperação no Rio terminou com mais de 120 pessias nirtas

Megaoperação no Rio terminou com mais de 120 pessias nirtas Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Continue Lendo...

Dias após as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro deflagrarem a chamada Operação Contenção, contra o crime organizado nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, os governos da Argentina e do Paraguai decidiram reforçar o patrulhamento em suas fronteiras com o Brasil. O Paraguai faz fronteira com vários municípios de Mato Grosso do Sul.

Em um comunicado, o Conselho de Defesa Nacional (Codena) paraguaio afirma que o objetivo do reforço do efetivo fronteiriço e das medidas de controle migratório é impedir que integrantes do Comando Vermelho que escaparam da ação policial nos complexos da Penha e do Alemão fujam para o país.

“Diante desta situação, desde as primeiras horas da última terça-feira (28), as instituições nacionais [paraguaias] de segurança competentes adotaram medidas extraordinárias de prevenção e vigilância em toda a fronteira”, explica o Codena.

A ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, em uma postagem em suas redes sociais, também anunciou o reforço.

“Reforçamos [a segurança na] fronteira para proteger os argentinos diante de qualquer debandada [de criminosos] resultante dos confrontos no Rio de Janeiro”, explicou a ministra.

Ela publicou cópia do ofício que enviou à secretária de Segurança Nacional, Alejandra Monteoliva, determinando o aumento do efetivo das tropas federais na fronteira com o Brasil como “uma medida preventiva”.

No mesmo ofício, Patricia se refere aos integrantes da facção brasileira Comando Vermelho como narcoterroristas e orienta os oficiais responsáveis a contatarem as autoridades policiais brasileiras e paraguaias a fim de estabelecerem uma atuação conjunta.

Brasil, Argentina e Paraguai já contam com um acordo de cooperação policial na fronteira, em que foi instituído o Comando Tripartite da Tríplice Fronteira. Foi a partir de um alerta emitido pelo comando que o governo paraguaio decidiu adotar, nesta quarta-feira (29), medidas extraordinárias de vigilância.

Riedel vai à reunião de emergência 

Nesta quinta-feira (30), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), viajou ao Rio de Janeiro para uma reunião de emergência com governadores de outros estados, para debater ações conjuntas e integradas de segurança pública, após megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, que terminou com mais de 120 mortos.

Em nota, o Governo do Estado afirma que a pauta é "caríssima a todos os brasileiros" e que "supera questões ideológicas e partidárias".

"Um cenário de guerra e que cobra de nós, gestores públicos, reflexão, união e ação frente à violência instalada, de variadas formas, por todo país. Precisamos discutir, urgentemente, os problemas reais do Brasil e encontrar soluções que garantam paz ao povo brasileiro", diz a nota.

Operação Contenção 

A Operação Contenção, realizada pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, deixou cerca de 120 pessoas mortas, sendo quatro policiais, de acordo com o último balanço. O governo do estado considerou a operação “um sucesso” e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação, e aqueles que se entregaram foram presos.

No total, foram feitas 113 prisões, sendo 33 de presos de outros estados. Foram recolhidas 118 armas e 1 tonelada de droga. O objetivo era conter o avanço da facção Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão, sendo 30 expedidos pela Justiça do Pará.

A operação contou com um efetivo de 2,5 mil policiais e é a maior e mais letal realizada no estado nos últimos 15 anos. Os confrontos e as ações de retaliação de criminosos geraram pânico em toda a cidade, com intenso tiroteio, fechando as principais vias, escolas, comércios e postos de saúde.

Moradores da região, familiares dos mortos e organizações denunciam operação como uma "chacina". Cadáveres recolhidos pelos próprios moradores das matas que circundam a região foram encontrados degolados e com sinais de execução. 

Crise

Sem renovação de contrato com a Prefeitura, Santa Casa diz estar "à beira de um colapso"

Em nota, o hospital alegou que não houve qualquer comunicação eficaz para resolução do problema

30/10/2025 15h00

Compartilhar
Situação crítica da Santa Casa não é de agora e dívida da prefeitura já dura pelo menos 18 meses

Situação crítica da Santa Casa não é de agora e dívida da prefeitura já dura pelo menos 18 meses FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A menos de 48 horas para o encerramento do prazo para renovação do Convênio 3A/2021 firmado com o Município de Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul para prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Santa Casa emitiu nota alegando estar “à beira de um colapso” devido a falta de repasse financeiro. 

Em nota, o Hospital afirmou que ainda “não houve qualquer iniciativa concreta e eficaz dos Gestores Públicos para firmar nova contratualização que assegure a continuidade dos pagamentos e a estabilidade financeira da Instituição, que há meses opera sob severo déficit”. 

No início do mês de outubro, a Santa Casa foi à Justiça para cobrar a dívida da Prefeitura que, em valores reajustados e corrigidos desde 2023, chegava a R$ R$ 45.946.359,89. O pedido do acordo foi negado, mas foi determinado que, em até 30 dias, um novo contrato fosse firmado, prazo que se encerra nesta sexta-feira (31). 

Grupo de Trabalho

Na última quarta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS) instituíram o Grupo de Trabalho Interinstitucional - GT Santa Casa, com a finalidade de estudar e revisar o Convênio 3A/2021. 

O Grupo terá responsabilidade de realizar análise técnica e jurídica do convênio vigente e propor minuta revisada; identificar eventuais inconsistências, distorções ou fragilidades nos instrumentos de gestão, propondo ajustes que se adequem à necessidade da rede e promovam eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

O relatório de conclusão deverá ser entregue aos Secretários em até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, desde que seja apresentada uma justificativa viável.

Médicos sem salários, paralisação e crise

Com salários paralisados há mais de cinco meses, médicos da Santa Casa realizaram um protesto pacífico na última segunda-feira (27). De acordo com o Sindicato dos Médicos (Sinmed), os profissionais afetados são da categoria PJ (Pessoa Jurídica) e somam quase 400 médicos. Em valores, o montante de pagamento é de R$7,5 milhões por mês, o que soma uma dívida que ultrapassa os R$37,5 milhões. 

A Diretoria Corporativa Por Amor à Santa Casa afirmou que a manifestação dos profissionais é justa, pois o recebimento pelo trabalho é um direito de todo trabalhador. No entanto, alega que a Santa Casa não tem culpa no atraso, em razão do desequilíbrio financeiro da Prefeitura que já dura mais de dois anos. 

No entanto, o presidente do Sinmed, o Dr. Marcelo Santana, alegou que a responsabilidade de normalização da situação é da Santa Casa, independente do atraso dos repasses por emendas parlamentares. 

“Não houve nenhuma proposta de acerto para esses profissionais que estão com salários atrasados. Nós entendemos a situação, que a Casa alega não ter repasse adequado, no entanto, a obrigação de pagamento com funcionário ou com a empresa, pessoa jurídica, personificado pelo médico, é da Santa Casa. A gente se coloca à disposição para tentar resolver de forma política, mas independente de qualquer coisa, a obrigação do pagamento é do Hospital”, disse.

No início do ano, o hospital já alegava níveis críticos de superlotação e afirmou que não admitiria novos pacientes, a fim de causar uma pressão no poder público municipal e estadual em busca de mais recursos financeiros. 

Na época, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) repassava R$ 5 milhões mensais à instituição. Com a pressão, foi acrescentado mais R$ 1 milhão por mês, fazendo com que o hospital recebesse um repasse mensal da Prefeitura de Campo Grande de R$6 milhões. 

Ao mesmo tempo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), repassava R$ 9 milhões mensais à instituição e, em meio à crise, investiu mais R$ 25 milhões, que foi pago em três parcelas até o mês de junho. Porém, mesmo com os novos repasses, a Santa Casa continuou em crise. 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 1 dia

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

2

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 15 horas

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro