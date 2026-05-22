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Fim de semana terá chuva e aumento de temperatura em Campo Grande

A partir deste fim de semana os campo-grandenses já podem voltar a guardar o casaco. A Capital promete pancadas de chuva isoladas, possibilidade de tempestades e elevação gradual das temperaturas

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

22/05/2026 - 12h00
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Depois de uma sexta-feira mais amena e com tempo fechado, os próximos dias em Campo Grande devem marcar uma mudança no padrão do clima: o calor volta a ganhar força e a chuva aparece, com risco de pancadas isoladas, trovoadas e ventos mais intensos até o início da próxima semana.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias serão marcados por variação de nebulosidade, períodos de sol e chance de chuva em diferentes momentos. Ainda nesta sexta, o dia deve ser de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada durante a tarde. As temperaturas ficam entre 16°C e 25°C, com vento fraco a moderado predominando de sul-sudeste.

Já o sábado (23) tende a ser o dia mais instável do período, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia e ocorrência de trovoadas em alguns momentos. A umidade aumenta e pode chegar a até 90%, reforçando a sensação de tempo mais pesado.

No domingo (24), o cenário muda um pouco: o tempo segue com muitas nuvens, mas as temperaturas começam a subir e podem chegar a 28°C. Ainda assim, não está descartada chuva isolada, especialmente com a entrada de ventos mais fortes, com rajadas em alguns períodos.

A partir de segunda-feira (25), o calor ganha mais força e os termômetros podem alcançar os 30°C, com aumento da sensação de abafamento. Mesmo assim, há chance de chuva rápida e isolada, devido ao transporte de umidade e calor sobre o estado.

Na terça-feira (26), o cenário fica ainda mais quente, com máxima prevista de até 31°C e possibilidade de pancadas de chuva pontuais, especialmente no período da tarde.

Em MS

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o estado também deve enfrentar períodos de vento mais intenso ao longo dos dias, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h em alguns momentos. A condição é influenciada pelo transporte de umidade e pela atuação de cavados atmosféricos.

Os ventos devem atuar do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo registrar rajadas acima desse valor.

Já entre domingo (24) e segunda-feira (25), o tempo segue com sol e variação de nebulosidade, além de elevação das temperaturas, que podem chegar a 30°C em algumas regiões. Apesar disso, há possibilidade de aumento de instabilidade, com chuva e tempestades pontuais principalmente no sul e na faixa leste do Estado, em razão do intenso transporte de calor e umidade.

  • Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 12-14°C e máximas entre 16-22°C.
  • Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 13-16°C e máximas entre 18-24°C.
  • Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 16-19°C e máximas entre 20-28°C.

A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo, já que o sol e a chuva devem dividir espaço ao longo de toda a semana.

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Rua da Paz

Sem avisar, cafeteria famosa de Campo Grande fecha as portas e Justiça constata abandono

Oficiais de Justiça compareceram no imóvel no final de abril e relataram que o imóvel estava em estado de abandono. Assim, foi declarada a imissão na posse ao proprietário

22/05/2026 13h30

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Café du Centre fechou as portas sem avisar e repentinamente

Café du Centre fechou as portas sem avisar e repentinamente FOTO: Karina Varjão/Correio do Estado

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A cafeteria francesa Café du Centre, conhecida pelo ambiente inspirado em cafés parisientes e que funcionava desde 2018 na Rua da Paz em Campo Grande se tornou alvo de uma disputa judicial após o fechamento das portas da unidade no Jardim dos Estados. 

Documentos obtidos pelo Correio do Estado mostraram que a Justiça determinou que o imóvel fosse cedido novamente ao proprietário.

Segundo o auto de constatação elaborado pelos oficiais de Justiça Osvaldo Lemos Cardoso e Revair Lopes no dia 24 de abril, o imóvel foi encontrado desocupado e em aparente estado de abandono. 

Os oficiais relataram que estiveram no local, conversaram com vizinhos e, após verificar que não havia movimentação no interior do prédio, realizaram a abertura do imóvel com a ajuda de um chaveiro profissional. 

No interior, os oficiais constataram a presença de alguns aparelhos e móveis da cafeteria, mas sem indícios de atividade recente. Os vidros do imóveis estão cobertos na parte interna com uma cortina cinza e não é possível visualizar o interior. 

Nas redes sociais, a última publicação da loja foi no dia 7 de abril deste ano. Dois dias antes, na Páscoa, a loja afirmou que estaria atendendo normalmente na celebração. 

A decisão judicial também determinou a realização de audiência de conciliação entre as partes por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O réu deverá ser citado na ação para que apresente a sua defesa. 

A reportagem entrou em contato com o Café du Centre para entender o que motivou o fechamento repentino da loja em Campo Grande. Em nota, a franquia respondeu que não pode fornecer detalhes do contrato e que já estão sendo analisados outros candidatos para reabertura de uma nova unidade.

Leia na íntegra:

"O franqueado foi descredenciado da rede por questões contratuais internas e que não podemos dar mais detalhes por questões éticas. Quanto a ação judicial que corre não é um assunto entre o proprietário do imóvel e o nosso ex franqueado sem qualquer relação com a franqueadora. Já estamos em processo de seleção de novos franqueados para a cidade, existem vários candidatos que estão em fase de análise."

Cafeteria virou referência

O Café du Centre chegou a Campo Grande em maio de 2018 com uma proposta de reproduzir o clima dos tradicionais cafés franceses. A primeira unidade foi instalada na Rua da Paz, no Jardim dos Estados, região conhecida por bares e restaurantes da área nobre da Capital. 

Em 2019, foi inaugurada a segunda unidade na cidade, no Shopping Campo Grande, no bairro Santa Fé. 

Na época, a cafeteria foi apresentada como a primeira unidade da rede no Centro-Oeste. O espaço ganhou notoriedade pela decoração inspirada na Belle Époque francesa, trilha sonora temática e cardápio com croissants, cafés especiais, chocolates quentes e sobremesas elaboradas.

Em 2021, a unidade localizada no Shopping Campo Grande foi despejada juntamente com outras 13 lojas por suposta falta de pagamento. 

Ao longo dos anos, o café acumulou reações positivas do público, se tornando ponto de encontro e de reuniões como um dos cafés mais conhecidos de Campo Grande. 

No entanto, nos últimos meses, consumidores passaram a relatar demora no atendimento, falta de itens no cardápio e dificuldades especializados. Em sites especializados, o local na Rua da Paz já aparece como "permanentemente fechado". 

De acordo com o site oficial da loja, a rede conta com 13 franquias espalhadas pelo Brasil, incluindo as duas em Campo Grande. 

Novos Contratos

Governo do Estado destina mais R$ 29 milhões para cursos profissionalizantes

Os contratos assinados fazem parte do programa de Cursos Profissionalizantes de Nível Médio, para alunos do Ensino Médio

22/05/2026 12h56

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Secretaria do Estado de Educação amplia carta de cursos profissionalizantes

Secretaria do Estado de Educação amplia carta de cursos profissionalizantes Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Por meio do Diário Oficial desta sexta-feira (22), foi anunciado o fechamento de mais sete contratos entre o Governo do Estado, a Secretaria do Estado de Educação (SED) e empresas privadas voltadas para o ramo educacional. 

Esses novos contratos fazem parte do programa de Cursos Profissionalizante de Nível Médio, iniciado em 2024 e fortalecido em 2025, recebeu agora em 2026 quase R$ 30 milhões, chegando a um total investido de R$ 150 milhões. 

Assim como o Provert (Programa de Verticalização da Educação Profissional), a iniciativa trabalha para capacitar jovens da Rede Estadual Ensino, com cursos técnicos e profissionalizantes, visando o preparo para o mercado de trabalho. 

As empresas que firmaram contrato válido por 12 meses (um ano) foram: 

  • Colégio Rui Barbosa LTDA (R$ 913.690,40)
  • Eited Escola de Inovação Tecnologia e Desenvolvimento Educacional LTDA (R$ 10.964.284,80) 
  • FACINTEC - Instituto de Educação Técnica e Ensino Superior LTDA (R$ 913.690,40) 
  • Gradual Estudo e Gestão LTDA - (R$ 3.883.184,20) 
  • Instituto de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Educacional - Inovativa - (R$ 685.267,80)
  • Instituto Murano de Ensino Técnico e Superior LTDA (R$ 1.941.592,10) 
  • Novytec Educação Profissional LTDA - (R$ 10.735.862,20)

Essas empresas formam o grupo que irá aplicar os cursos profissionalizantes nas escolas da rede estadual. 

Em conversa com o Correio do Estado, o Secretário Estadual de Educação Hélio Queiroz Daher, comentou que os cursos disponibilizados vão variar de acordo com a demanda da região. 
 

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