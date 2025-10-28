Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade

O fator mais devastador não seria apenas o tamanho, mas a velocidade extrema.

Denis Felipe

Denis Felipe

28/10/2025 - 17h14
Na vastidão do cosmos, a imaginação humana é frequentemente capturada por cenários de cataclismos. O mais recente protagonista dessas fantasias apocalípticas é o 3I/ATLAS, um cometa interestelar que atravessa nosso Sistema Solar a uma velocidade estonteante. A pergunta, que ecoa em manchetes e conversas, é direta e aterrorizante: "E se o 3I/ATLAS batesse na Terra?"

Como jornalistas, nosso dever é equilibrar o fascínio do mistério com a solidez da ciência. A verdade é que, embora o cenário de impacto seja um exercício sombrio de física e extinção, a realidade do 3I/ATLAS é muito mais segura.

O Mensageiro Interestelar: um gigante que não nos toca

O cometa 3I/ATLAS é um viajante de outro sistema estelar, o terceiro objeto interestelar (daí o prefixo "3I") já confirmado a visitar nossa vizinhança cósmica. Sua mera existência é um tesouro científico, um fragmento de um mundo distante que nos oferece pistas sobre a formação de outros sistemas planetários.

Ele é um gigante. Observações do Telescópio Espacial Hubble sugerem que seu núcleo gelado pode ter um diâmetro de até 5,6 quilômetros, embora o tamanho mais provável seja inferior a 1 km, similar ao seu antecessor, o 2I/Borisov. Para fins de comparação, um objeto de 5 a 10 km é o tamanho associado ao evento que extinguiu os dinossauros.

Sua velocidade é igualmente impressionante. O 3I/ATLAS viaja a cerca de 58 quilômetros por segundo (mais de 210.000 km/h) em relação ao Sol, uma velocidade que o coloca em uma trajetória hiperbólica . Isso significa que ele não está preso à gravidade solar e, após sua passagem, será ejetado de volta ao espaço interestelar.

A Boa Notícia: O Risco é Zero

Apesar de seu tamanho colossal e velocidade vertiginosa, a ciência é categórica: o cometa 3I/ATLAS não representa ameaça de colisão com a Terra.

Segundo cálculos da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA), o ponto de máxima aproximação do cometa com o Sol (periélio, em 29 de outubro de 2025) o colocará a uma distância segura, entre as órbitas da Terra e de Marte.


"O cometa não se aproximará a menos de 240 milhões de km - o que é mais de 1,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Durante sua aproximação máxima da Terra, ele estará do outro lado do Sol. Não representa perigo para o nosso planeta ou para qualquer outro do Sistema Solar."

A trajetória do 3I/ATLAS está bem mapeada e confirmada. O planeta está seguro.

O Cenário Hipotético: O Pesadelo do "Inverno de Impacto"

Mas e se, por um desvio improvável da física, o 3I/ATLAS, com seu limite superior de 5,6 km, estivesse em rota de colisão? O que a ciência nos diz sobre as consequências de um impacto de um objeto interestelar tão rápido?

O fator mais devastador não seria apenas o tamanho, mas a velocidade extrema. Um objeto interestelar atinge o Sistema Solar com uma velocidade de entrada muito maior do que um cometa ou asteroide nativo. Essa velocidade mais alta se traduz em uma energia cinética exponencialmente maior no impacto.

O cenário seria o de uma extinção em massa:

 


A velocidade do 3I/ATLAS, se direcionada à Terra, tornaria este evento um dos mais energéticos já concebidos. Seria o fim da civilização, como sugerem alguns cientistas ao discutir o cenário de impacto de objetos dessa magnitude.

A Importância da Vigilância

Apesar de o 3I/ATLAS estar em uma trajetória segura, a histeria em torno de um possível impacto serve como um lembrete valioso. A Terra está constantemente sujeita a ameaças cósmicas. É por isso que projetos como o próprio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), que descobriu o cometa, são cruciais.

O 3I/ATLAS, em vez de ser um arauto do apocalipse, é uma oportunidade de ouro para a ciência. Ele é um laboratório de química cósmica, rico em compostos orgânicos e dióxido de carbono, potencialmente mais velho que nosso próprio Sol [4]. Estudar sua composição e comportamento nos ajuda a entender melhor a diversidade de materiais que vagam pela Via Láctea.

Portanto, durma tranquilo. O cometa 3I/ATLAS passará por nós como um fantasma, um gigante silencioso em sua jornada de volta ao espaço profundo. Seu legado não será a destruição, mas sim a expansão do nosso conhecimento sobre o universo.

Cidades

Farmácia é interditada por vender remédio tarja preta sem receita em Campo Grande

No local, flagraram alimentos vencidos e medicação mantida em local inadequado, sem controle de temperatura

28/10/2025 17h05

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

A denúncia levou órgãos de fiscalização até uma farmácia, onde verificaram a venda de remédios tarja preta sem receita médica, no comércio localizado na rua dos Cafezais, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Participaram da ação o Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS), a Vigilância Sanitária e a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

Além da venda de remédios que só podem ser adquiridos com prescrição médica, a denúncia indicava que o estabelecimento estava comercializando anabolizantes e esteroides.

Foram apreendidas aproximadamente 500 caixas de medicamentos, que estavam armazenadas de maneira irregular em um anexo utilizado como depósito, onde não havia controle de temperatura e não se respeitavam normas básicas de condições sanitárias.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Denúncia

No local, foram verificados alimentos vencidos dispostos para venda. Essa não é a primeira vez que o comércio passa por um 'pente-fino': em 2019, a fiscalização já havia apontado irregularidades.

O CRF-MS recebeu uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades no estabelecimento.

"O CRF-MS ressalta a necessidade do cumprimento das legislações, do código de ética e de demais práticas que garantam a legalidade do exercício profissional e o funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos. O CRF-MS tem atuado de forma eficiente para manter no mercado de trabalho os bons profissionais, o que garante a defesa da profissão, bem como uma melhor proteção à sociedade.

O Conselho acompanhará a conclusão dos fatos para dar prosseguimento aos trâmites legais previstos na legislação da profissão", diz a nota do CRF.

SEGURANÇA

Campo Grande: passageiras agora podem solicitar viagem com motoristas mulheres

Novo projeto no aplicativo de corrida começa a valer nesta terça-feira (28) na Capital e outras seis cidades do Brasil

28/10/2025 16h55

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A Uber, multinacional americana que presta serviços de transporte urbano,  lançou o novo recurso "Women Preferences" (preferências para mulheres, na tradução), em Campo Grande. Trata-se de uma modalidade a qual permite que passageiras optem apenas por viagens com motoristas mulheres. A novidade começa a ser testada a partir desta terça-feira (28), em alguns estados. 

Outras cidades foram selecionadas para receberem o projeto piloto da empresa. Em São Paulo, os municípios de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos e Ribeirão Preto foram os escolhidos; Uberlândia, em Minas Gerais ; e Curitiba, no Paraná.

A proposta deste recurso é reduzir a sensação de insegurança que muitas mulheres sentem ao solicitarem viagem e o motorista ser um homem desconhecido. 

Feminicídio 

De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 35 feminicídios e 90 tentativas. Já em 2025, até o momento, foram contabilizadas 68 tentativas e 30 vítimas.

O país registrou 1.492 feminicídios em 2024, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). É o maior número de casos desde o início da série histórica, em 2015.

Funcionamento do novo recurso

Ao solicitar uma viagem sob demanda, as passageiras verão uma opção chamada "Motoristas Mulheres" no aplicativo da Uber. Só que se o tempo de espera for maior do que o previsto, elas sempre poderão optar por outra viagem com embarque mais rápido. 

Caso nenhuma condutora esteja na região, o aplicativo vai conectar diretamente com o motorista parceiro mais próximo.

Para ter mais planejamento e certeza, as passageiras ainda podem utuilizar o recurso do "Reserve" para pré-reservar uma viagem com motoristas mulheres. 

Além disso, as passageiras podem definir uma preferência para uma motorista mulher nas configurações do aplicativo. Embora não seja garantido, ativar essa opção aumenta suas chances de ser pareado com uma condutora do sexo feminino.

Motoristas

Já para as motoristas mulheres, há a opção "Preferência de Passageiras" nas configurações do aplicativo. Se quiserem receber solicitações de viagem de qualquer passageiro, podem desativar a preferência a qualquer momento.

Outra ferramenta é a "U-Elas", a empresa habilita para as motoristas opção de receber somente chamadas de passageiras mulheres. Atualmente, a funcionalidade está em atividade em todo o território nacional e em outros 40 países.

A ferramenta faz parte do projeto "Elas na Direção". O programa, ativo desde 2019, busca incentivar mais mulheres a gerar renda por meio do aplicativo.

