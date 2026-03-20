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A Lenda cai: Chuck Norris, o imortal, encontra o fim de sua jornada terrena

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood

Denis Felipe

Denis Felipe

20/03/2026 - 10h36
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Por décadas, a figura de Chuck Norris foi sinônimo de invencibilidade, um ícone tão poderoso que a própria morte parecia temê-lo. Os "Chuck Norris Facts", que viralizaram na internet, eram um testemunho humorístico de sua persona indestrutível, afirmando que ele não dormia, apenas esperava, e que o tempo esperava por ele.

Contudo, nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, a realidade alcançou a lenda. Carlos Ray "Chuck" Norris, o mestre das artes marciais e estrela de ação que cativou gerações, faleceu aos 86 anos, após uma súbita emergência médica em Kauai, Havaí.

Sua partida, confirmada pela família em um comunicado oficial nesta sexta-feira, choca o mundo que o via como um pilar de força e resiliência.

Embora os detalhes da causa da morte permaneçam privados, a família assegurou que ele "partiu em paz, cercado por seus entes queridos". A notícia encerra uma era e transforma o mito da imortalidade de Norris em um legado eterno, gravado não apenas em celuloide, mas na cultura popular global.

Uma vida de lutas e conquistas: os maiores sucessos de uma lenda

A trajetória de Chuck Norris é uma saga de superação e dedicação. Nascido em uma família humilde em Ryan, Oklahoma, sua vida mudou drasticamente durante o serviço na Força Aérea dos EUA, onde descobriu o Tang Soo Do na Coreia do Sul. Essa paixão o transformaria em um dos maiores nomes das artes marciais, com um currículo invejável:

 

Norris não foi apenas um artista marcial e ator; ele foi um empreendedor, abrindo uma rede de escolas de caratê que atraiu celebridades e o impulsionou para Hollywood. Sua ética de trabalho e seus valores morais, frequentemente refletidos em seus personagens, ressoaram com milhões de fãs ao redor do mundo.

O legado além das telas

Além de suas contribuições para o entretenimento, Chuck Norris foi um filantropo dedicado. Sua organização, Kickstart Kids, utilizou as artes marciais para ensinar disciplina e autoestima a jovens em situação de risco, impactando milhares de vidas. Ele também foi uma voz ativa em questões políticas e sociais, defendendo seus princípios com a mesma convicção que demonstrava em suas lutas e filmes.

A morte de Chuck Norris marca o fim de uma era, mas o legado do homem que se tornou maior que a vida continuará a inspirar. Seus filmes, suas lutas e, sim, seus "fatos" imortais garantirão que, mesmo após sua partida, a lenda de Chuck Norris jamais será esquecida. Ele pode ter encontrado seu descanso, mas sua força e seu espírito viverão para sempre na memória coletiva.

BOSQUE DOS IPÊS

COP15 não deverá alterar funcionamento de shopping

Mesmo sediando conferência internacional dentro do complexo, shopping mantém horários normais durante evento em Campo Grande

20/03/2026 11h00

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A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana Divulgação

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Mesmo sendo sede da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), o Shopping Bosque dos Ipês manterá o funcionamento normal durante o evento, que ocorre entre os dias 23 e 29 de março, em Campo Grande.

A conferência será realizada no Bosque Expo, espaço de eventos localizado dentro do próprio complexo do shopping. Ainda assim, segundo o empreendimento, não haverá alterações nos horários de atendimento ao público. As lojas e serviços seguem funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h.

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana, com a chegada de delegações internacionais, especialistas e autoridades. Diante disso, o Governo de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Federal, estruturou um esquema especial de segurança para atender à demanda ampliada.

Entre as ações, está a formação de um núcleo com 23 policiais militares voltado ao policiamento turístico. Os agentes receberam treinamento específico para atendimento a visitantes, mediação de conflitos e atuação em eventos internacionais, incluindo comunicação com estrangeiros.

O plano integrado, elaborado desde julho de 2025, prevê reforço no policiamento ostensivo, fiscalização, monitoramento e patrulhamento aéreo. As operações serão coordenadas pelo Gabinete de Ações Integradas, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), reunindo diferentes forças de segurança, inteligência e trânsito.

Outro destaque é a oferta de atendimento bilíngue nas estruturas de segurança pública. O suporte em inglês e espanhol estará disponível nos principais canais de emergência, como os atendimentos via 190 e 193, além de unidades da Polícia Civil, incluindo equipes posicionadas na área oficial do evento e na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat).

A estrutura da cidade também foi preparada para receber o aumento no fluxo de passageiros. No Aeroporto Internacional de Campo Grande, a expectativa é de 229 operações aéreas e mais de 42 mil assentos ofertados durante o período da conferência.

A administradora do terminal, Aena, informou que haverá reforço nas equipes operacionais e de atendimento, especialmente nos horários de maior movimento. O aeroporto também passou por melhorias recentes, como ampliação de espaços, nova sala de embarque doméstico remoto e modernização de áreas de restituição de bagagens.

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Saúde

No dia 28 de março, MS inicia campanha de vacinação contra influenza

Denominado Dia D a campanha deve se estender até o final de maio

20/03/2026 10h00

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Estado realiza campanha de vacinação contra a influenza

Estado realiza campanha de vacinação contra a influenza Divulgação

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A Secretaria Estadual de Saúde (SES) em conjunto com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, iniciará no próximo dia 28, uma Campanha de Vacinação contra a Influenza. 
A mobilização ocorre em todos os municípios do estado e segue até o dia 30 de maio. 

O movimento segue de acordo com o calendário do Ministério da Saúde e tem como foco a proteção dos públicos prioritários antes do período de maior circulação do vírus. 

O foco maior é em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, professores e demais grupos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações. 

O Mato Grosso do Sul receberá cerca de 80 mil doses nesta primeira remessa, o que equivale cerca de 6,5% do público alvo, estimada em 1,1 milhão de pessoas. 

O Estado ainda vai contar com a estratégia extramuros, com o uso do Vacimóvel, que é uma unidade móvel de vacinação instalada em vans, equipada para levar imunização a locais de difícil acesso e ações em municípios como Corumbá, Dourados e Ponta Porã. 

No caso dos Vacimóveis, o atendimento será feito no decorrer da campanha, com previsão de que seja iniciado por grupos como os trabalhadores da saúde.

Ainda no Dia “D”, a SES realiza ação específica voltada para idosos institucionalizados e deve ter longa duração em Campo Grande. 

A Secretaria reforça a importância da vacinação para os grupos prioritários já nas etapas iniciais da campanha, a fim de reduzir a pressão sobre os serviços de saúde, evitando casos de gravidade da doença. 
 

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