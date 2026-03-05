A três dias do show, Lagum cancela apresentação em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Faltando apenas três dias para o show, a banda Lagum cancelou a apresentação em Campo Grande. A Capital fazia parte da rota da turnê da Banda por todo o País, com o álbum "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo".

O show estava marcado para acontecer em pleno Dia das Mulheres, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Segundo a assessoria, em torno de 700 ingressos já haviam sido vendidos.

Em nota, a assessoria da banda não explicou os motivos, afirmando apenas que se tratavam de "questões operacionais e contratuais alheias à vontade da produção e dos artistas".

A devolução dos valores serão feitas diretamente pelo site da empresa responsável pela venda dos ingressos, devendo ser solicitado pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 99740-5218.

Leia a nota na íntegra:

A Assessoria de Imprensa do show da banda Lagum em Campo Grande (MS) informa que a apresentação prevista para acontecer na cidade não será realizada, por questões operacionais e contratuais alheias à vontade da produção e dos artistas.

Lamentamos o ocorrido e agradecemos a compreensão do público.

A implantação, operação e administração da venda de ingressos, bem como os procedimentos de atendimento, devolução e reembolso, são de responsabilidade da plataforma oficial de vendas.

Para informações sobre ingressos e reembolso, orientamos que o público entre em contato diretamente com o suporte da plataforma responsável:

E-mail: [email protected]

Além de Campo Grande, também foram cancelados shows nas cidades de Rondonópolis e Cuiabá, em Mato Grosso. Nas redes sociais, o vocalista da banda, Pedro Calais, lamentou o ocorrido e disse que estava "incontentado" com a notícia.

"Os show foram cancelados por questões contratuais que a nossa equipe já estava tentando resolver há duas semanas. A gente sabe o quanto é frutrante para vocês que estão se programando para essa data, é para nós também, mas não conseguimos garantir as condições necessárias para fazer os show acontecerem da maneira que vocês merecem. Obrigado pela compreensão, sentimos muito e esperamos voltar o quanto antes", afirmou.

A turnê vem percorrendo diversas cidades brasileiras, passou por apresentações especiais durante o carnaval e segue, em abril, para a etapa internacional do álbum.

A banda

Formada em 2014, em Brumadinho (MG), e com forte ligação com Belo Horizonte, Lagum é composta por Pedro Calais (vocal), Otávio Cardoso, Francisco Jardim e Gabriel Filgueira e possui 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Com uma sonoridade que transita entre rock, pop, indie e reggae, o grupo construiu uma identidade própria e se firmou como um dos nomes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

Ao longo de 11 anos de carreira, a banda conquistou três indicações ao Grammy Latino e viveu momentos marcantes, como a perda do baterista Tio Wilson, em 2021.

O episódio teve impacto profundo na trajetória do grupo e influenciou diretamente sua relação com a música e com o público.

Trabalhos como "Seja o Que Eu Quiser" (2016), "Coisas da Geração" (2019) e "Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)" (2021) ajudaram a consolidar a estética sonora da banda, sendo este último responsável pela primeira indicação ao Grammy.