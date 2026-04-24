Integrante do PCC com crimes em MG usava documento falso e se escondia na Bolívia

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Amaury de Sousa Rocha, 38 anos, investigado por integrar a facção criminosa PCC e com mandado de prisão em aberto por roubo e receptação no Brasil usava documentos pessoais com o nome de Christiano M. da Cruz Menezes e tentou escapar de fiscalização de equipe da Estación Policial Integral Los Tusequis, em Santa Cruz de la Sierra, durante abordagem feita neste dia 23 de abril.

Por conta de condenação dada na Justiça de Minas Gerais e ele ter fugido do país, seus dados estavam inseridos na lista da Interpol.

O suspeito só foi abordado porque estava dentro de um veículo com vidros escuros, enquanto transitava na avenida Pedro Vélez, em uma região de Santa Cruz que fica entre o Anel 7 e Anel 8, em uma área residencial.

Depois de apresentar documentos brasileiros e uma permissão para residir na Bolívia, os policiais suspeitaram e o levaram para unidade policial para conferência de digitais e troca de informações com unidade da Polícia Federal que atua no país vizinho.

Depois de verificação de banco de dados internacional, foi verificado que a identificação oficial do suspeito era Amaury e havia mandado de prisão em aberto contra ele. Um dos processos que ele responde é da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves, que fica apenas 35 km da capital mineira Belo Horizonte.

Por conta do trabalho conjunto entre autoridades bolivianas e brasileiras, o trâmite para expulsão de Amaury demorou menos de 24 horas e, nesta sexta-feira (24), ele foi trazido até a região de fronteira entre Puerto Quijarro e Corumbá para ser entregue à Polícia Federal.

“A captura foi efetuada pelo grupo da Interpol da Polícia Boliviana, após ações de cooperação policial e troca de informações entre os países. O investigado é apontado como integrante de organização criminosa e era procurado pela Justiça do estado de Minas Gerais, possuindo mandado de prisão em aberto pelos crimes de receptação, de roubo e de roubo qualificado. Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça”, informou a Polícia Federal, em nota.

Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o condenado chegou a ficar preso em 2019, no município de Paraopeba.

Outros processos também tramitam contra o homem preso, envolvendo investigações sobre tráfico de drogas. Em recurso que o condenado recorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2024, a pena que foi sentenciada é de 18 anos e oito meses de reclusão.

Assassinato envolvendo brasileiros

No mesmo dia que houve a prisão de Amaury de Sousa Rocha, policiais do Comando Departamental de Santa Cruz fizeram rondas e uma outra região da cidade e prenderam dois brasileiros que são investigados por ter participação em assassinato ocorrido no dia 11 de abril, na Radial 26, entre o 4º e 5º Anel de Santa Cruz de la Sierra.

Quando esses brasileiros foram presos, eles estavam com uma pistola 9mm e houve identificação que há passagens policiais contra eles no Brasil. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Conforme apurado até o momento pelas autoridades bolivianas, não há ligação entre os suspeitos do homicídio com a presença de Amaury também em Santa Cruz de la Sierra