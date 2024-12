Abandono gravado termina em prisão e multa no interior de MS

SITUAÇÃO COMPLICADA

Tempo de passagem é o mesmo em ambos os rumos, com pedestres tendo que se preocupar tanto com veículos que vão pela Zahran quanto com aqueles que saem da rua Rui Barbosa para a avenida

Cinco segundos mal dão tempo para uma pessoa cruzar a primeira faixa da avenida, Marcelo Victor/Correio do Estado

Diferente do tempo que durou a "novela", encerrada há três meses quando o Executivo de Campo Grande trocou a empresa de gestão dos semáforos da Capital, os pedestres campo-grandenses têm cinco segundos para atravessar uma movimentada avenida na Cidade Morena.

Vale lembrar que, ainda em 11 de setembro o Executivo Municipal passou a gestão dos serviços técnicos de manutenção da sinalização das mãos do Consórcio CAM para a Empresa ARC, em uma processo de licitação milionária que saiu por exatos R$ 23.200.359,81.

Entretanto, um problema que há tempos assola pedestres no cruzamento entre a avenida Eduardo Elias Zahran e a rua Rui Barbosa ainda não foi solucionado.

Nesse ponto, os semáforos que resguardam a passagem de pedestres dão apenas cinco segundos para quem cruza a avenida e, muitas das vezes, precisam "correr" em busca da própria segurança.

Em ambos os rumos do cruzamento o tempo de passagem é o mesmo, com os pedestres precisando se preocupar tanto com os veículos que seguem pela Eduardo Elias Zahran, quanto com aqueles que saem da rua Rui Barbosa em conversão à esquerda para a avenida.

Como mostra vídeo registrado no trecho, os cinco segundos mal dão tempo para uma pessoa cruzar a primeira faixa da avenida, tendo que correr no segundo ponto até chegar a calçada, o que é quase impossível para qualquer pessoa idosa ou que tenha minimamente a mobilidade reduzida, comentam os populares no local.

O Executivo Municipal foi procurado para comentar a respeito, esclarecer como é feito o cálculo do tempo necessário para que pedestres transitem em segurança, porém não foi obtido retorno. O espaço segue aberto.

Troca na gestão

Como bem acompanha o Correio do Estado, o Consórcio CAM comandou os serviços desde 2018, tendo renovações sem licitações, em contrato que chegou a render R$ 51,8 milhões.

Cabe citar que, à época, os valores iniciais foram registrados em R$ 31,7 milhões e, durante o tempo que comandou a gestão dos serviços, o contrato do Consórcio CAM foi acrescido em 63,01% no período de cinco anos.

Houveram denúncias contra esse contrato e, entre as suspeitas, os reajustes segundo contrato deveriam obedecer ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que corresponde a 5,36% no período.

Porém, um cálculo rápido do IPCA-E entre 2018 a 2023 mostra que, considerada somente inflação mais reajuste, o aumento do período deveria ser de R$ 41,69 milhões, diferença de mais de R$ 10 milhões que aparentemente à época não foi justificado.

Novela da licitação

Com isso, houve uma verdadeira "novela de abre e fecha" da licitação, entre suspensões e reaberturas do processo, reaberto por definitiva antes do feriado nacional, em 06 de setembro.

Nessa "novela", menos de 30 dias após troca no comando da Agetran - de Janine Bruno (que chefiou a pasta por sete anos) pelo ex-dono de autoescola, Paulo Silva -, houve suspensão da licitação de valores que chegavam a R$ 24 milhões.

Suspensa para "análise de pedido de impugnação", a licitação milionária foi retomada em menos de quarenta e oito horas nessa ocasião, em 16 de maio; para nova suspensão no dia 23 daquele mês em obediência ao Despacho DSP G.MCM 14968/2024", do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

A outra retomada anunciada em 27 de agosto, sendo que, nesse meio tempo houve o período de análises do catálogo e amostras até a continuidade publicada na semana passada, em 05 de setembro e termo de homologação assinado pela atual prefeita, Adriane Lopes, datado de 09 de setembro.

Assine o Correio do Estado