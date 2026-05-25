Com verba federal, Adriane anuncia R$60 milhões para cirurgias

"Vira CG" busca tirar do papel cerca de 24 mil procedimentos, entres cirurgias e exames menores, de média e alta complexidade, conveniando hospitais que tenham capacidade de absorver a demanda. - Marcelo Victor/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Anunciado durante o lançamento do chamado "Vira CG Saúde" nesta segunda-feira (25), o mais recente plano da prefeitura de Campo Grande envolve o empenho de mais de R$60 milhões de recursos federais para tirar aproximadamente 24 mil procedimentos e cirurgias do papel através de um novo mutirão de cirurgias, exames, etc.

"Nos comprometemos a buscar o final das filas de espera. Estamos aqui com o Vira CG Saúde, que é uma virada nessa área, onde teremos o dia D das cirurgias, procedimentos e exames nos hospitais conveniados. Serão mais de 24 mil procedimentos realizados, um investimento de 60 milhões da bancada federal", disse a prefeita Adriane Lopes (PP) durante o lançamento.

Nas palavras do secretário de Saúde, Marcelo Vilela, a fila do Sistema Único de Saúde (SUS) têm que ser controlada, mas admite que "zerar" essa espera realmente é "difícil".

"São vários da nossa rede contratualizada, você têm: o São Julião; o Pênfigo; a maternidade Cândido Mariano; a instituição Funcraft que está participando... hospitais da nossa rede que a gente faz aditivo com eles, pactua isso dentro de um plano de trabalho com o Ministério da Saúde e a gente começa a fazer os procedimentos que a virada de Campo Grande na saúde aconteça a partir de agora", diz o titular da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau).

Vira CG

Essa iniciativa chamada de "Vira CG" busca tirar do papel cerca de 24 mil procedimentos, entres cirurgias e exames menores, de média e alta complexidade, conveniando hospitais que tenham capacidade de absorver a demanda.

Nas palavras da própria prefeita de Campo Grande, esses 24 mil procedimentos devem resolver algo em torno de 60 a 70% da demanda reprimida na Capital, de pacientes que aguardam na fila por uma cirurgia há mais de um ano.

Saúde na mira

Vale lembrar que, na semana em que teve a prestação de contas referente a 2024 reprovada, com suspeitas sobre ajustes financeiros de R$156 milhões para cobrir gastos, a "dívida" na Saúde de Campo Grande entrou também na mira do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que acompanha de perto agora a gestão do Fundo Municipal de Saúde.

Na sexta-feira (22) o Executivo da Capital trouxe à público a deliberação do Conselho Municipal de Saúde (CMS), com a reprovação do chamado Balanço Geral Anual do Fundo Municipal de Saúde (FMS), referente ao exercício de 2024.

Depois disso, a 76ª Promotoria de Justiça instaurou procedimento administrativo para apurar, entre outros pontos, uma dívida milionária na Saúde de Campo Grande, indicando passivos que ultrapassam a casa de R$197 milhões.

Com risco de enfrentar cenário de desabastecimento, o MP entrou em ação principalmente após denúncias feitas pelas próprias empresas contratadas pela prefeitura. Essas, por sua vez, relataram ao Ministério Público "dificuldade em receber" pelos serviços prestados.

Entre esses serviços prestados, por exemplo, estariam especialmente o fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, com casos de fornecedores que estariam há mais de 500 dias sem receber, o que evidencia o risco de descontinuidade do abastecimento nas unidades e postos de saúde.

Conforme a deliberação publicada no último dia 22, suplementações milionárias - tema que está, inclusive, sob investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) - teriam sido feitas voltadas para despesas de exercícios anteriores.

Vale lembrar que, ainda em dezembro de 2025, este mesmo Conselho já havia detectado "anomalias" e solicitado auditorias aos órgãos de controle, após identificar duas principais anormalidades nas contas da Saúde de Campo Grande.

Primeiro foi identificado que uma quantia de quase R$30 milhões havia sido retirada da conta do Fundo Municipal de Saúde, que estava na casa dos R$35 milhões e “despencou” para R$9 milhões durante o período de 60 dias.

A outra suposta irregularidade apontada em ofício seria a abertura de uma nova conta sem oficialização ou anúncio público por parte do Executivo, ação essa que, segundo o CMS, aconteceu logo após a queda brusca citada acima, que não teria sido “acompanhada de qualquer ato administrativo formal apresentado” ao conselho.

Assine o Correio do Estado