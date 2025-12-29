Adriane publica decretos e fica livre de possível improbidade

MATO GROSSO DO SUL

Em um dos safáris feitos como parte dos atrativos, o encontro foi registrado quando o sol já lançava seus últimos raios sobre a paisagem da planície alagável

Em pleno "oásis de 53 mil hectares de natureza preservada no coração do Pantanal", um casal de onças foi flagrado durante o último final de semana de 2025 na Pousada Caiman, que fica localizada no município de Miranda, no interior do Mato Grosso do Sul.

Distante aproximadamente 241 quilômetros de Campo Grande, que é a Capital do Estado, a Caiman trata-se de um ciclo com três principais pontos, que buscam gerar menos impacto enquanto aumentam a produtividade, unindo pecuária, o ecoturismo e a geração de conhecimento por meio dos diversos projetos de conservação.

Ali, em um dos safáris feitos como parte dos atrativos, o encontro foi registrado quando o sol já lançava seus últimos raios sobre a paisagem, momento em que o casal selvagem foi avistado em uma espécie de deck que se estende pela planície alagável.

Ali, entre a obra de madeira, a vegetação e o barulho da fauna é possível ver a proximidade que os visitantes presentes puderam chegar dos gigantes felinos.

Apesar do baralho do automóvel, assim que o veículo de safári para o som dos animais "esturrando" se destaca. Confira:

Compartilhado pela Caiman Pantanal através de suas redes sociais, o "encontro mágico", como é descrito, já acumula mais de 123 mil visualizações.

"A gente se posiciona, estaciona o carro e só agradece o privilégio de poder vê-las assim, em seu habitat. E os hóspedes voltam pra casa preenchidos pelas mais lindas memórias!", cita a postagem.

Pantanal vivo

Esse mesmo ponto, ainda em agosto do ano passado, precisou encerrar as atividades temporariamente após os incêndios que queimaram o Pantanal em 2024 atingirem também a área de propriedade da Caiman.

À época, como bem acompanhou o Correio do Estado, pelo menos 80% da área da propriedade foi queimada se somados ambos episódios de incêndio que atingiram a fazenda entre os meses de julho e agosto de 2024.

Antes mesmo de fechar a área da Estância em 2024, episódios como um incêndio em 2019 ou mesmo a pandemia já chegaram a afetar os trabalhos para esse ponto no Pantanal de Mato Grosso do Sul, bioma em si que já está "acostumado" a renascer após cada tragédia.

Mais de um décimo do território da Caiman é ocupado pela Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) batizada de Dona Aracy, que é inacessível a visitantes por seus habitats protegidos.

Enquanto isso, na pecuária, por exemplo, é desenvolvido o gado de corte, que junta-se ao ecoturismo de quase três décadas com oferta de acomodações exclusivas no Pantanal para apoiar e proteger o bioma.

