Cidades

CAMPO GRANDE

Adriane publica decretos e fica livre de possível improbidade

Leis 7.561 e 7.562, de 22 de dezembro de 2025, prorrogam prazos para conclusão dos trâmites administrativos de pagamento e execução das emendas parlamentares impositivas

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

29/12/2025 - 11h11
Através de dois decretos publicados na edição deste 29 de dezembro, do Diário Oficial de Campo Grande, o Executivo Municipal se livra de possível improbidade ao prorrogar o prazo para o pagamento das chamadas "emendas parlamentares impositivas", executadas anualmente por meio dos vereadores da Cidade Morena.

Conforme consta na publicação do Diogrande desta segunda-feira (29), os decretos em questão tratam-se das leis 7.561 e 7.562, que datam de 22 de dezembro de 2025, prorrogando prazos para conclusão dos trâmites administrativos, finalização dos processos de pagamento e execução das emendas parlamentares impositivas, ambas com aprovação da Câmara Municipal, o que livra a chefe do Executivo de uma possível improbidade administrativa.

Cabe destacar que, na última sessão de 2025 os vereadores trouxeram a aprovação para prorrogação do prazo para conclusão dos trâmites administrativos, finalização dos processos de pagamento e execução das emendas parlamentares impositivas, referentes as duas legislações relacionadas ao Orçamento de 2024 até 31 de dezembro de 2026, que culminou na lei 7.561. 

Além desse, o decreto de número 7.562, aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande, mexe no prazo de execução do anexo das emendas parlamentares impositivas, onde consta a lista das designações específicas de cada parlamentar da Casa de Leis, bem como os valores e áreas específicas a serem contempladas, como saúde; educação e assistência social, por exemplo, até 31 de março de 2026. 

Prazo das emendas

Essa, vale lembrar, não é a primeira vez que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), vale-se de uma prorrogação de prazo ligada às emendas impositivas, que tratam-se basicamente de alterações no orçamento para os anos seguintes e precisam ser cumpridas durante o exercício anual. 

Ou seja, com base no orçamento líquido do ano anterior, os vereadores podem planejar emendas e destinar verbas para pontos e entidades que atuam em áreas de interesse público, sendo 97 dessas, por exemplo, propostas em 2023 quando os vereadores aprovaram a prorrogação da liberação para julho de 2024, livrando a prefeita de improbidade administrativa. 

Colocado na ponta do lápis, tanto o número de emendas quanto o valor delas têm aumentado com o passar dos anos, com essas 97 de 2023 somando R$ 3,21 milhões, diante das 317 impositivas aprovadas para 2026, sendo R$830 mil por cada vereador na modalidade, o que equivale a aproximadamente R$24 milhões. 

 

MATO GROSSO DO SUL

Casal de onças é flagrado durante fim de tarde no Pantanal de MS

Em um dos safáris feitos como parte dos atrativos, o encontro foi registrado quando o sol já lançava seus últimos raios sobre a paisagem da planície alagável

29/12/2025 12h52

Compartilhado pela Caiman Pantanal através de suas redes sociais, o

Compartilhado pela Caiman Pantanal através de suas redes sociais, o "encontro mágico", como é descrito, já acumula mais de 123 mil visualizações.  Reprodução/Caiman

Em pleno "oásis de 53 mil hectares de natureza preservada no coração do Pantanal", um casal de onças foi flagrado durante o último final de semana de 2025 na Pousada Caiman, que fica localizada no município de Miranda, no interior do Mato Grosso do Sul. 

Distante aproximadamente 241 quilômetros de Campo Grande, que é a Capital do Estado, a Caiman trata-se de um ciclo com três principais pontos, que buscam gerar menos impacto enquanto aumentam a produtividade, unindo pecuária, o ecoturismo e a geração de conhecimento por meio dos diversos projetos de conservação. 

Ali, em um dos safáris feitos como parte dos atrativos, o encontro foi registrado quando o sol já lançava seus últimos raios sobre a paisagem, momento em que o casal selvagem foi avistado em uma espécie de deck que se estende pela planície alagável. 

Ali, entre a obra de madeira, a vegetação e o barulho da fauna é possível ver a proximidade que os visitantes presentes puderam chegar dos gigantes felinos. 

Apesar do baralho do automóvel, assim que o veículo de safári para o som dos animais "esturrando" se destaca. Confira: 

Compartilhado pela Caiman Pantanal através de suas redes sociais, o "encontro mágico", como é descrito, já acumula mais de 123 mil visualizações. 

"A gente se posiciona, estaciona o carro e só agradece o privilégio de poder vê-las assim, em seu habitat. E os hóspedes voltam pra casa preenchidos pelas mais lindas memórias!", cita a postagem.

Pantanal vivo

Esse mesmo ponto, ainda em agosto do ano passado, precisou encerrar as atividades temporariamente após os incêndios que queimaram o Pantanal em 2024 atingirem também a área de propriedade da Caiman. 

À época, como bem acompanhou o Correio do Estado, pelo menos 80% da área da propriedade foi queimada se somados ambos episódios de incêndio que atingiram a fazenda entre os meses de julho e agosto de 2024. 

Antes mesmo de fechar a área da Estância em 2024, episódios como um incêndio em 2019 ou mesmo a pandemia já chegaram a afetar os trabalhos para esse ponto no Pantanal de Mato Grosso do Sul, bioma em si que já está "acostumado" a renascer após cada tragédia. 

Mais de um décimo do território da Caiman é ocupado pela Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) batizada de Dona Aracy, que é inacessível a visitantes por seus habitats protegidos. 

Enquanto isso, na pecuária, por exemplo, é desenvolvido o gado de corte, que junta-se ao ecoturismo de quase três décadas com oferta de acomodações exclusivas no Pantanal para apoiar e proteger o bioma. 

 

RIO VERDE DE MATO GROSSO

Homem é preso por assediar menina de 9 anos

Crime aconteceu virtualmente, com envio de fotos de nudez e o suspeito ainda tentou marcar encontro com a vítima

29/12/2025 11h43

Mãe da criança percebeu que filha estava sendo vítima de assédio e denunciou a polícia da cidade

Mãe da criança percebeu que filha estava sendo vítima de assédio e denunciou a polícia da cidade Divulgação

Na manhã do último domingo (28), um homem de 32 anos foi preso após assediar por mensagens menina de 9 anos. Mãe da criança percebeu que filha estava sendo vítima do crime e denunciou a polícia da cidade.

Identificado pelas iniciais J.M.M.A, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com auxílio da Delegacia de Rio Verde de Mato Grosso, prendeu o homem na casa em que morava na cidade a 203 quilômetros de Campo Grande.

Ao descobrir as mensagens, a mãe foi até a delegacia e relatou que o assediador constantemente enviava a sua filha mensagens com cunho sexual, por meio de aplicativos de comunicação instalado no aparelho.

A polícia então realizou a apreensão do celular da menina para investigação e o submeteu a análise técnica, com autorização da mãe da vítima. Após isso, foi possível concluir a veracidade da denúncia, além de ser constatado o envio e recebimento de fotos com nudez, e tentativas de marcar “encontro” pessoalmente entre a vítima e o suspeito.

Com isso, a polícia conseguiu mandado de busca e apreensão na casa do homem para investigar outros possíveis aparelhos, mídias digitais e dispositivos que podem ter sido usados na prática criminosa.

Quando localizado, o suspeito foi preso e encaminhado a Delegacia da cidade. Também foi apreendido na residência outro celular utilizado por ele – encaminhado para análise pericial, para dar continuidade às investigações e identificar se há outras vítimas.

Ao ser concluída as investigações, o criminoso poderá responder por crime do artigo 217-A do código penal, por estupro de vulnerável e também aliciamento, assédio, instigamento ou constrangimento da criança, por qualquer meio de comunicação, com intuito de prática libidinosa, segundo o artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA,.

Por ter fotos de nudez envolvida no crime, o homem ainda está sujeito a responder por adquirir, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, de acordo com o artigo 241-B do ECA.

Sob sigilo, o caso segue sendo investigado pelos agentes. A Polícia Civil reforça que crimes do tipo são tratados como prioridade absoluta e a orientação é que as denúncias ocorram imediatamente às autoridades competentes.

