Cidades

Diálogo

Alguns secretários da administração estadual estariam "esnobando" certos p... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (20)

Felpuda

20/11/2025 - 00h01
Carl Jung - escritor suiço

Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda”.

Felpuda

Alguns secretários da administração estadual estariam “esnobando” certos prefeitos, conforme queixas levadas ao governador Eduardo Riedel. Tudo o que o chefe do Executivo não queria ouvir, principalmente em ano pré-eleitoral. O secretário da Casa Civil Walter Carneiro Junior, que mal assumiu o cargo, já tem uma “bucha” para tentar encontrar a solução. Uma tremenda dor de cabeça, ou um abacaxi a mais para descascar, se for levado em conta que os alcaides se reuniram com o governador para saber do cronograma de obras para o próximo ano. Assim sendo...

Difícil

Dos quatro conselheiros afastados do TCE-MS acusados de malfeitos, apenas Ronaldo Chadid não conseguiu reverter a decisão e tudo indica que será difícil retomar a cadeira.

Mais

Isso, tendo em vista que, por unanimidade, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recente decisão, definiram que ele não reassumiria as funções por tempo indeterminado.

O atleta brasileiro Lucaz Candria conquistou medalha de Ouro na categoria Junior Men, “3ª Competição Regional Latino-Americana Interclubes de Patinação Artística 2025”, realizada no México. O resultado marca um momento histórico para a patinação artística brasileira, consolidando o país como potência emergente no cenário latino-americano. Ele faz parte do Arts and Sports Snowland Academy – ASA, centro de excelência em esportes e artes sediado no Snowland, parque da Gramado Parks e sua equipe técnica é formada pelo treinador Eduardo Garcia e pela coreógrafa Deborah Vale Bell. Outro destaque brasileiro na competição foi Matheus Giffoni. Atleta visitante da ASA, ele também subiu no lugar mais alto do pódio, levando Ouro na categoria Advanced Novice Men.

Cristina Buainain

 

9 Daniela BulhÁesDaniela Bulhões

...no molhado

A reunião de vereadores da Capital com a secretária Márcia Hokama, da Fazenda, foi no estilo “levou o nada a lugar algum”, onde a galera perguntou, ela reclamou das dificuldades econômicas, mas sem detalhar, e tudo acabou em mais promessas. Foram duas horas de repetições sobre aquilo que a população já sabe: folha dos servidores alta e queda do ICMS. O detalhe foi a informação de que a arrecadação até agora é de R$ 5,2 bi e fechará o ano abaixo dos R$ 6,8 bi estimados no Orçamento 2025.

Assim, assim!

Sobre a questão dos buracos que “infestam” todas as regiões da cidade, somente no final da reunião surgiu uma informação. A secretária afirmou que a prefeita Adriane pagaria as empresas do tapa-buracos ainda na terça-feira. Márcia Hokama ressaltou: “não vai estar totalmente em dia, mas a gente vai começar agora a fazer os pagamentos”. O total será de R$ 10 milhões, mas o montante atrasado não foi revelado.

Sonho meu...

Nos bastidores, fala-se que se a vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira não conseguir se viabilizar como pré-candidata ao Senado pelo PL, poderá recuar e mirar uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS. Seria a opção encontrada para tentar voos mais altos, no futuro. Disputar uma das oito vagas na Câmara Federal estaria fora de cogitação, uma vez que seu esposo, Rodolfo Nogueira, tentará a reeleição em 2026. O problema, dizem, é que ainda é pouco conhecida no Estado.

*Colaborou Tatyane Gameiro

ROTA BIOCEÂNICA

Rota Bioceânica deve ter delegacia da PF a partir de 2028

Preocupação é que rodovia que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico se torne também um caminho usado por traficantes para movimentar drogas e armas

21/11/2025 08h40

Ponte sobre o Rio Paraguai vai ligar Porto Murtinho ao município de Carmelo Peralta, no Paraguai

Ponte sobre o Rio Paraguai vai ligar Porto Murtinho ao município de Carmelo Peralta, no Paraguai Álvaro Rezende / Secom

Porto Murtinho deve ter, a partir de 2028, uma delegacia da Polícia Federal (PF), localizada próximo à ponte sobre o Rio Paraguai. A previsão é do superintendente da PF no Estado, Carlos Henrique Cotta D’Ângelo.

A estrutura fará parte de um espaço aduaneiro que será construído na Rota Bioceânica, estrada que liga MS a outros países da América do Sul por meio do modal rodoviário e que facilita o transporte de produtos entre portos do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, e a estimativa é de que seja concluído em 2028.

Por ser uma estrada importante para o escoamento da produção, há também o receio de órgãos da segurança pública de que criminosos utilizem o caminho para outros fins. Por isso, segundo D’Ângelo, foi solicitado que a região recebesse uma delegacia, e não somente um posto da PF.

“Na alça brasileira, que é um bolsão que vai se formar depois da ponte, que é uma área edificada, vai ter uma minicidade. Ali vai ficar o controle migratório, o controle de mercado, então, a Receita Federal vai estar lá, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Agricultura, todos os órgãos federais de controle e também os órgãos estaduais”, explicou.

“A Polícia Federal já fez todo um estudo técnico, apresentou para o Ministério da Justiça [e Segurança Pública], dizendo que nós precisaremos de uma delegacia lá. Não dá para ter apenas um posto. Nós teremos que ter uma delegacia com um efetivo lotado lá, com delegados, agentes, secretários administrativos, para fazer tanto a parte de Polícia Judiciária quanto a parte de imigração”, completou o superintendente da PF.

Apesar de a ponte sobre o Rio Paraguai, que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta (Paraguai), ter expectativa de ser entregue no primeiro semestre de 2026, as alças de acesso à rodovia só devem ser concluídas e liberadas para o público até 2028, segundo o superintendente, justamente quando as edificações deverão ser entregues.

“O ministro da Justiça disse que nós estamos prontos e preparados para enfrentar esse novo desafio. Nós temos tudo planejado para termos uma delegacia lá em Porto Murtinho. Tão logo a ponte esteja pronta, mas não só ela, vai precisar de uma alça viária lá no Paraguai e de uma alça viária aqui no Brasil. Esse acesso está sendo edificado, o Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] está fazendo, e pretende-se que fique pronto até 2028”, disse.

“Dentro do cronograma da entrega da ponte e das estruturas, nós estamos preparados para estarmos lá quando o tráfego de pessoas e de veículos realmente iniciar, que a gente imagina que vai ocorrer no fim de 2027, início de 2028, segundo o cronograma da obra”, completou D’Ângelo.

ROTA DO TRÁFICO

A maior preocupação da segurança pública é que a ponte, para além de ser uma ligação mais rápida com o Oceano Pacífico, torne-se um grande corredor de tráfico de drogas e armas pela América do Sul, principalmente, com entrada por Mato Grosso do Sul.

“Nós estamos falando da ligação do Pacífico ao Atlântico tendo Mato Grosso do Sul como centro desse movimento. Então, é óbvio que tudo que é de bom vai também atrair o que é ruim. Nós vamos ter todo o trato ainda de compreender a questão alfandegária, como é que vai ser, do contêiner que pode entrar no Porto de Santos e ser aberto lá em Iquique ou vice-versa, ou contêineres que entram lá, entram aqui e podem ser abertos em qualquer lugar nessa faixa. Então, um trabalho de fiscalização muito forte vai ter que ser feito. Você vai poder sair do Brasil e ir ao Chile e voltar com uma facilidade que hoje não existe. Vai ter um trânsito migratório muito grande, e a gente está ensaiando para receber essa demanda”, declarou o superintendente da Polícia Federal em MS ao Correio do Estado.

ROTA BIOCEÂNICA

A Rota Bioceânica terá início em Porto Murtinho, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, atravessando o Paraguai e a Argentina até chegar aos portos do Chile.

Essa ligação permitirá que exportações brasileiras cheguem à Ásia com até 17 dias de economia no transporte, em comparação com a saída pelo Porto de Santos, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Cidades

Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação

20/11/2025 20h00

Foto: Agência SP / Divulgação

Continue Lendo...

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (19) novo boletim sobre intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. O número de mortes subiu para 16 em todo o país. São agora 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 em investigação. No geral, 772 suspeitas foram descartadas.

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação. Nove óbitos são do estado. 511 notificações de intoxicação foram descartadas pelas autoridades paulistas.

As demais mortes são três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.

Há outros 10 óbitos sob análise, com cinco em São Paulo, quatro em Pernambuco e um em Minas Gerais. Mais de 50 notificações de mortes já foram descartadas.

Foram confirmadas intoxicações por metanol também em outros estados: seis no Paraná, cinco em Pernambuco, dois em Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul.

Casos suspeitos são investigados em Pernambuco (12), no Piauí (5), no Mato Grosso (6), no Paraná (2), na Bahia (2),  em Minas Gerais (1) e no Tocantins (1).

