Alguns secretários da administração estadual estariam "esnobando" certos p... Leia na coluna de hoje

Carl Jung - escritor suiço
Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda”.
Felpuda
Alguns secretários da administração estadual estariam “esnobando” certos prefeitos, conforme queixas levadas ao governador Eduardo Riedel. Tudo o que o chefe do Executivo não queria ouvir, principalmente em ano pré-eleitoral. O secretário da Casa Civil Walter Carneiro Junior, que mal assumiu o cargo, já tem uma “bucha” para tentar encontrar a solução. Uma tremenda dor de cabeça, ou um abacaxi a mais para descascar, se for levado em conta que os alcaides se reuniram com o governador para saber do cronograma de obras para o próximo ano. Assim sendo...
Difícil
Dos quatro conselheiros afastados do TCE-MS acusados de malfeitos, apenas Ronaldo Chadid não conseguiu reverter a decisão e tudo indica que será difícil retomar a cadeira.
Mais
Isso, tendo em vista que, por unanimidade, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recente decisão, definiram que ele não reassumiria as funções por tempo indeterminado.
O atleta brasileiro Lucaz Candria conquistou medalha de Ouro na categoria Junior Men, “3ª Competição Regional Latino-Americana Interclubes de Patinação Artística 2025”, realizada no México. O resultado marca um momento histórico para a patinação artística brasileira, consolidando o país como potência emergente no cenário latino-americano. Ele faz parte do Arts and Sports Snowland Academy – ASA, centro de excelência em esportes e artes sediado no Snowland, parque da Gramado Parks e sua equipe técnica é formada pelo treinador Eduardo Garcia e pela coreógrafa Deborah Vale Bell. Outro destaque brasileiro na competição foi Matheus Giffoni. Atleta visitante da ASA, ele também subiu no lugar mais alto do pódio, levando Ouro na categoria Advanced Novice Men.
...no molhado
A reunião de vereadores da Capital com a secretária Márcia Hokama, da Fazenda, foi no estilo “levou o nada a lugar algum”, onde a galera perguntou, ela reclamou das dificuldades econômicas, mas sem detalhar, e tudo acabou em mais promessas. Foram duas horas de repetições sobre aquilo que a população já sabe: folha dos servidores alta e queda do ICMS. O detalhe foi a informação de que a arrecadação até agora é de R$ 5,2 bi e fechará o ano abaixo dos R$ 6,8 bi estimados no Orçamento 2025.
Assim, assim!
Sobre a questão dos buracos que “infestam” todas as regiões da cidade, somente no final da reunião surgiu uma informação. A secretária afirmou que a prefeita Adriane pagaria as empresas do tapa-buracos ainda na terça-feira. Márcia Hokama ressaltou: “não vai estar totalmente em dia, mas a gente vai começar agora a fazer os pagamentos”. O total será de R$ 10 milhões, mas o montante atrasado não foi revelado.
Sonho meu...
Nos bastidores, fala-se que se a vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira não conseguir se viabilizar como pré-candidata ao Senado pelo PL, poderá recuar e mirar uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS. Seria a opção encontrada para tentar voos mais altos, no futuro. Disputar uma das oito vagas na Câmara Federal estaria fora de cogitação, uma vez que seu esposo, Rodolfo Nogueira, tentará a reeleição em 2026. O problema, dizem, é que ainda é pouco conhecida no Estado.
ANIVERSARIANTES
Beatriz Maria Lopes Puccini
Dr. João Maria Lós
Pe. Dirson Ferreira Gonçalves
Dr. René Sayegh
Otávio Gonçalves da Silva
Marília Amaral Albaneze
Loraci Nogueira Queder
Luiz Felipe da Silva Rocha
Célio Norberto Torres Baes
José Norvino de Queiroz Cordoval
Luiz Carlos da Silva
Felix Daniel Colman
Cynthia Alexia Cunha da Silva
Tania Mara da Silva Santana
Carlos Alberto de Oliveira
Matheus Gomes
Carolina Elias da Silveira
Otavio de Souza Paes
Camila Dias Duarte Meneghin
Antônio Gomes da Silva
Tássio Mourão
Antônio Divino Monteiro
Célio Pereira dos Santos
Fernanda Corrêa da Costa Benjamin
Dra. Mirian Cristina Lima Gomide
Carlos Alberto Pereira Andrino
Maria Carolina do Valle
Dirce Piva Munim
Mara Regina Soares Pimentel
Fernando Augusto Barcellos Brum
Beatriz Braga da Silva
Vilma Tanaka
Silvania Lima
Tânia Mara Quevedo
Danieli Aranega de Paula
Henrique Cavalcanti Fagundes
Nelma Beatriz de Moraes
Guilhermina Fontoura Barbosa
Tânia Marola Caurin
Odilo Renato Petinari
Cinira Goulart de Souza
Adalberto Bini
Patrícia Jordão Nahas
Luciana Carla Miranda Jorge Bianchi
João Bosco Leal
Maria Carolina Scheeren do Valle
Daniel Burigato Costa
Marlene Colombo Soligo
José Evaldo de Oliveira
Maria Aparecida de Souza
Odila Maria Pereira de Souza
Sônia Maria Porto
Lidia Terezinha Fagundes
Carlos Renato Costa de Oliveira
Mellisa Zarate Mussi
Félix Zarate Riveras
João Alberto Giusfredi
Carlos Henrique Moraes
Maria Lúcia Frazão
Nazira Wassouf Candéa
Armando Dodero
Ilton Alves Romeiro
Lili Fernandes da Cunha
Miuka Tsuge
Mauro Patrício Barroso
Raquel Pianesso
Paulo Afonso Amato Condé
Blener Zan Júnior
Francisca Cardeal Gutierrez
Samira Ferreira da Silva
Djanira Pereira Gomes
Vânia Lima de Oliveira
Eliseu Feitosa de Alencar
Eddie Alessandro Miranda Carvalho
Cynthia Antonielly Felicio
Paula Villarim Azambuja Santos
Eurênio de Oliveira Junior
Elenita Lima Weber
Maria do Carmo dos Santos
Arcy Pinto de Arruda
Vilma Judite Vitoratto
Valdemir Vicente da Silva
Florêncio Gomes da Costa Lima
Marlene Bozza
Aurélio Gamarra
José Soares de Resende
Sandra Medeiros Macena
Patrícia Freitas Correia
Keila Francisca Gomes
Guilherme Ribeiro Portugal
Sandro Moretti Jusselino Maniçoba
Lélia Wilwerth Leoni
Fabiola de Souza Cabral Maier
Venizelos Papacosta Neto
Marcio Luiz Cicherelo
Ariana Martins Kosloski
Felix Anastácio Mendonça Daige
Marcos Yassuda
Ana Carolina Nunes Rondão
Magda Yuri Fukuda
Sandra Brandão Derzi Resende
Leandro Meier Serrou Camy
Alexandre Ribeiro Fuente Canal
Terezinha de Jesus Brum de Melo
Roberto Antonio Bogoni
Arildo Garcia Perrupato
Luiz Gonçalves Mendes Junior
Salete Stedille Negri
Fátima Mack de Souza
*Colaborou Tatyane Gameiro