Cidades

EDUCAÇÃO

Alunos do Ensino Médio em MS têm melhora em português e matemática

O Estado melhorou em mais de dois pontos percentuais no quesito, enquanto houve uma piora no Ensino Fundamental

Felipe Machado

26/09/2025 - 09h30
Dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica deste ano, que foi lançado ontem e traz informações sobre a qualidade, infraestrutura e ocupação do ensino em cada estado, registrou que os estudantes do Ensino Médio em Mato Grosso do Sul tiveram uma melhora significativa na aprendizagem das matérias de português e de matemática em comparação com o balanço de 2024.

Segundo o documento, os estudantes que estão com nível adequado de aprendizagem em língua portuguesa e matemática são: 35% no 5º ano; 13,7% no 9º ano; e 7,1% no 3º ano do Ensino Médio. 

Em comparação com outros estados, MS aparece em 14º em todas as etapas, literalmente no meio da tabela. Ao considerar apenas o Ensino Médio, São Paulo lidera, com 83, enquanto o Amapá é o pior, com 52.

Mesmo que os dados sejam considerados baixos, Mato Grosso do Sul apresentou uma melhora de um ano para outro no quesito no Ensino Médio. No anuário de 2024, apenas 4,9% apresentavam capacidade adequada nas duas matérias mais relevantes da educação básica, o que significa um aumento de 2,2 pontos percentuais para este ano.

Ao Correio do Estado, o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, refletiu sobre os dados do Anuário e disse qual o maior desafio para tentar melhorar a qualidade da educação no Ensino Fundamental e Ensino Médio.

“A partir do final dos anos iniciais do Ensino Fundamental é perceptível a queda na proficiência dos estudantes, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. O desafio maior é melhorar a qualidade na aprendizagem atrelada ao compromisso pela permanência dos estudantes na escola, além de investimento direto na formação de professores e estratégias pedagógicas específicas para melhoria da aprendizagem”, explica o secretário estadual.

Ademais, o Anuário afirma que, a cada 100 alunos, 95 concluem o Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano) até os 12 anos, 77 concluem o Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) até os 16 anos e 69 concluem o Ensino Médio até os 19 anos, o que também representa uma defasagem entre idade e série escolar, além de uma taxa de evasão significativa.

Comparado com a pesquisa do ano passado, o Estado apresentou 90, 80 e 77 estudantes nos quesitos citados, respectivamente.

“A defasagem idade/série é um grande desafio e está diretamente relacionada ao abandono escolar. Estudantes deixam os estudos, muitos em busca de espaço no mercado de trabalho, e depois retornam para concluir os estudos. Da mesma maneira tínhamos números consideráveis de reprovação no Ensino Médio”, disse Daher ao destrinchar os dados acima.

Curiosamente, Katia Stocco Smole, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo (Ceesp) apontou Mato Grosso do Sul como referência em Educação Básica no País, principalmente em matemática, impulsionada pela criação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica (Fadeb) no Estado, como mostrou reportagem do Correio do Estado.

CRECHES

De acordo com o Anuário, a cada 100 crianças, 91 ingressam na Pré-escola, etapa também conhecida como jardim de infância e muito importante para o desenvolver habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais nos primeiros anos de vida. Mesmo com uma taxa de 91%, Mato Grosso do Sul fica em 7º entre os piores estados no quesito.

Ao todo, 73,5 mil crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas em creches privadas, estaduais ou Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), o que representa 41,6% das crianças sul-mato-grossenses nesta faixa etária. 

“Esse é um grande desafio por parte dos municípios sul-mato-grossenses. O governo do Estado vem anualmente disponibilizando vagas de Ensino Fundamental anos iniciais aos municípios para que possam abrir vagas às crianças desta faixa etária”, disse o secretário.

Hélio Daher também fala que o governo estadual já emprestou quatro unidades escolares somente para Campo Grande, além de disponibilizar 1.600 vagas este ano para a Capital e mais 1.600 serão disponibilizadas em 2026. No interior, ele cita que ultrapassa as 8 mil vagas disponibilizadas.

Em fevereiro deste ano, o Correio do Estado reportou que Campo Grande tinha quase 7 mil alunos na lista de espera para serem matriculados em Emeis. Em 2022 este dado chegou a estar em 13 mil e, em 2023, em 9 mil.

ESTRUTURA

Ainda conforme o Anuário, Mato Grosso do Sul tem 1.807 escolas, destas 998 são municipais, 448 são privadas, 350 são estaduais e 11 são federais. Sobre os professores, são 35.319 ativos no Estado, dos quais 54,2% atuam em redes municipais, 26,9% estaduais, 17,5% em redes privadas e 1,4% federais. Ademais, há 679.596 alunos matriculados e 1.936 diretores escolares, a grande maioria do sexo feminino.

Acerca da infraestrutura dos complexos de ensino, a grande maioria apresenta banheiro (99,8%), água potável (96,4%) e energia (98,7%). Porém, nos dados de rede pública de esgoto e salas climatizadas, Mato Grosso do Sul fica distante, com 61,4% e 74,7%, respectivamente. Isso significa que quase 700 escolas não apresentam esgoto e um quarto das escolas não têm ar-condicionado.

*SAIBA

A pesquisa é publicada pela organização Todos Pela Educação e é uma das principais referências quando o assunto é monitoramento da educação.

Compartilhar
A construção de duas ponte de concreto para substituir as estruturas de madeira destruídas pelo fogo na estiagem do ano passado na Estrada Parque, no Pantanal de Corumbá, vai custar pelo menos R$ 6.032.916,18. 

O resultado da licitação, que teve como vencedora a empresa Concrelage, foi publicado no diário oficial desta sexta-feira (26) e a empreiteira terá sete meses para conclusão dos trabalhos depois que receber a ordem de serviço. Consultada, a Agesul, responsável pela licitação, não informou quando os trabalhos devem começar.

Caso ocorram chuvas intensas a partir de agora no sul de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul, a região pode ficar submersa a partir de março ou abril do próximo ano. Caso isso ocorra, possivelmente os trabalhos ainda estarão inacabado. 

Porém, cheias na região não ocorrem desde 2018, quando o Rio Paraguai chegou a 5,35 metros na régua de Ladário e inundou boa parte do Pantanal, inclusive nos locais onde serão construídas as pontes de concreto. Nesta sexta-feira, o rio está com apenas 2,02 metros na mesma régua. 

A vencedora da licitação para construção das pontes nem mesmo precisou oferecer desconto sobre o valor máximo estipulado pela Agesul, pois estava sozinha no páreo. As outras três empresas que chegaram a manifestar interesse foram inabilitadas e não chegaram à fase da apresentação de propostas financeiras. 

As pontes serão construídas entre a chamada Curva do Leque e o Porto da Manga (Rio Paraguai), na MS-228. Diferentemente das cerca de 90 pontes sobre vazantes ou rios da  Estrada Parque, que são quase todas de madeira, estas duas serão de concreto. Atualmente, apenas a ponte sobre o Rio Miranda, no Passo do Lontra, é de concreto.  

A maior delas, que custará R$ 4.594.833,00, terá 90 metros e vai substituir a ponte de madeira sobre o Rio Negro. A estrutura de madeira foi destruída pelo fogo em meio às queimadas em junho do ano passado. 

No local, que em período de poucas chuvas fica praticamente seco, foi improvisado um desvio que permite a passagem de veículos de todos os tamanhos. Porém, se houve cheia no Pantanal, o tráfego entre a Curva do Leque e o Porto da Manga fica interditado. 

A outra, a quatro quilômetros do Rio Negro, será sobre a vazante 13 (local para passagem de água em período de cheia do Pantanal) e terá apenas 20 metros. Seu custo, sem os tradicionais aditivos que normalmente são concedidos ao longo da execução das obras, foi estimado em R$ 1.225.288,80. 

QUEIMADAS

Em 2024, ano em que o Rio Paraguai, o principal do Pantanal, atingiu seu mais baixo nível em 124 anos de medições, com 69 centímetros abaixo de zero na régua de Ladário, o fogo destruiu 2,6 milhões de hectares no bioma. 

Isso, segundo o Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais), da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), equivale a 17% de todo o  Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Ao longo de 2025, apesar de não terem sido registrados alagamentos na maior parte da bacia pantaneira, uma vez que o pico do Rio Paraguai foi de apenas 3,31 metros (alagamentos ocorrem a partir dos quatro metros), as chuvas mais regulares e em meses como maio, junho e julho, praticamente não ocorreram incêndios florestais. 
 

Uma quadrilha foi presa em Coxim, a 252 km de Campo Grande, por ter feito um assalto à mão armada em um rancho do município na noite da última quarta-feira (24). 

Segundo o boletim de ocorrência, quatro integrantes encapuzados, sendo dois armados com armas de fogo e dois com facas, invadiram o rancho onde estavam outras quatro pessoas.

O grupo anunciou o assalto, exigindo cerca de R$ 50 mil em espécie, dinheiro este que estaria em posse de uma das vítimas. Além disso, também roubaram aparelhos celulares e uma motocicleta Yamaha/Fazer.

Durante as investigações, uma equipe policial da 1ª Delegacia de Coxim identificou inconsistências no relato de uma das pessoas que estavam no rancho e que se apresentou inicialmente como vítima. As apurações revelaram que ela, na verdade, teria participado do planejamento do crime, fornecendo informações privilegiadas aos executores. De acordo com os depoimentos colhidos, ela teria informado sobre a quantia em dinheiro e orientado a execução do crime, simulando ser refém para despistar a investigação. A suposta vítima recebeu voz de prisão ainda na Delegacia de Polícia.

Com base no cruzamento de dados e nos depoimentos coletados, a Polícia Civil chegou ao nome do principal articulador do assalto, que foi encontrado foragido na cidade de Rio Verde e preso em operação com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal.

Os outros três criminosos também foram identificados e presos. Todos os envolvidos no crime foram presos em flagrante por roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Com os bandidos foram apreendidos celulares utilizados na ação criminosa, além da recuperação de parte do dinheiro roubado (mais de R$ 30 mil), que havia sido enterrado na residência de um dos envolvidos.

Segundo o delegado titular da 1ª Delegacia de Coxim, José Wilson Ferreira da Silva, “o trabalho integrado das forças de segurança resultou na rápida identificação e captura da quadrilha, desarticulando o grupo criminoso e devolvendo parte do valor subtraído às vítimas”.

