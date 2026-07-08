Apenas 214 candidatos seguem na disputa por vaga de promotor do MPMS

Candidatos disputam vaga para promotor substituto no MPE - FOTO: Álvaro Rezende/Arquivo Correio do Estado

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Dos 1.091 candidatos que comparecer para realizar a primeira etapa do XXXI Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, apenas 214 seguem na disputa. Destes, 33 candidatos são declarados negros e 9 são Pessoas com Deficiência (PcD).

O resultado da prova preambular, aplicada no dia 17 de maio, foi divulgado no Diário Oficial do MPMS nesta quarta-feira.

A divulgação dos nomes que seguem na disputa aconteceu após a revisão dos recursos aplicados após seis questões terem sido anuladas na primeira prova.

Agora, os 214 candidatos aprovados devem realizar a segunda etapa do certame, a aplicação das provas escritas, de caráter classificatório e eliminatório.

As provas serão realizadas no período de 21 a 25 de julho de 2026 no Colégio Elite Rede de Ensino

MACE, localizado na Rua 26 de Agosto, em Campo Grande.

No dia 21 de julho, as provas serão aplicadas nos períodos matutino e vespertino, e nos dias 22 a 25 de julho de 2026, serão aplicadas apenas no período matutino.

Serão aplicadas seis provas escritas, de caráter eliminatório, com duração de quatro horas cada uma. Cada prova avaliará um grupo de disciplinas:

Direito Constitucional e Direitos Humanos;

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito Civil e Direito Processual Civil;

Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos;

Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Financeiro, Direito Eleitoral e Direito Institucional do Ministério Público.

As informações completas podem ser acessadas pelos candidatos pelo site da FAPEC, responsável pela prova, ou pelo edital publicado no Diário Oficial.

Alta abstenção

Desde o princípio do certame, apenas 1.091 dos 1364 candidatos aptos realizou as provas do XXXI Concurso, número proporcionalmente superior às faltas em comparação ao concurso realizado no fim de 2025, onde apenas 1.623 dos 2003 inscritos participaram.

Com isso, o número de abstenções saltou de 16,7% para 20% na disputa por uma vaga para promotor de Justiça substituto no Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

De modo geral, a cada 10 participantes, dois sequer compareceram ao certame, o que na prática reduz a competitividade por uma das oito vagas no setor público.

O processo seletivo tem sete fases: prova preambular, provas escritas, avaliação psicotécnica, investigação social, provas orais, prova de títulos e exame de sanidade física e mental.

A comissão do concurso é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior.

Últimas nomeações

A sessão solene que nomeou os promotores de Justiça aprovados no XXX Concurso Público de Provas e Títulos ocorreu em novembro do ano passado.

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça celebrou a conquista dos novos membros, agradecendo à comissão do concurso e reforçando o compromisso da administração superior. "Hoje é um dia de felicidade. Vocês assumem uma missão de vida. O MPMS é forte porque foi construído por pessoas comprometidas. Sejam bem-vindos e contem conosco", declarou.

Assumiram o posto: Alexandre Cassiano Dorácio Antunes; Bárbara Bittencourt De Freitas; Bruno Couto Pinto De Miranda; Bruno Maciel Ribeiro De Almeida; Dafne Prado Sabag; Francisco De Salles Bezerra Farias Neto; Gabriel Machado De Paula Lima; Leonardo Da Silva Oba e Luís Felipe Pantarotto Remelli.

Colaborou Alison Silva