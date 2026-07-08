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Apenas 214 candidatos seguem na disputa por vaga de promotor do MPMS

A próxima etapa acontece dos dias 21 a 25 de julho, com a aplicação de seis provas escritas

Karina Varjão

Karina Varjão

08/07/2026 - 14h15
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Dos 1.091 candidatos que comparecer para realizar a primeira etapa do XXXI Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, apenas 214 seguem na disputa. Destes, 33 candidatos são declarados negros e 9 são Pessoas com Deficiência (PcD). 

O resultado da prova preambular, aplicada no dia 17 de maio, foi divulgado no Diário Oficial do MPMS nesta quarta-feira.

A divulgação dos nomes que seguem na disputa aconteceu após a revisão dos recursos aplicados após seis questões terem sido anuladas na primeira prova.

Agora, os 214 candidatos aprovados devem realizar a segunda etapa do certame, a aplicação das provas escritas, de caráter classificatório e eliminatório. 

As provas serão realizadas no período de 21 a 25 de julho de 2026 no Colégio Elite Rede de Ensino
MACE, localizado na Rua 26 de Agosto, em Campo Grande.

No dia 21 de julho, as provas serão aplicadas nos períodos matutino e vespertino, e nos dias 22 a 25 de julho de 2026, serão aplicadas apenas no período matutino.

Serão aplicadas seis provas escritas, de caráter eliminatório, com duração de quatro horas cada uma. Cada prova avaliará um grupo de disciplinas:

  • Direito Constitucional e Direitos Humanos;
  • Direito Penal;
  • Direito Processual Penal;
  • Direito Civil e Direito Processual Civil;
  • Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos;
  • Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Financeiro, Direito Eleitoral e Direito Institucional do Ministério Público.

As informações completas podem ser acessadas pelos candidatos pelo site da FAPEC, responsável pela prova, ou pelo edital publicado no Diário Oficial

Alta abstenção 

Desde o princípio do certame, apenas 1.091 dos 1364 candidatos aptos realizou as provas do XXXI Concurso, número proporcionalmente superior às faltas em comparação ao concurso realizado no fim de 2025, onde apenas 1.623 dos 2003 inscritos participaram. 

Com isso, o número de abstenções saltou de 16,7% para 20% na disputa por uma vaga para promotor de Justiça substituto no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. 

De modo geral, a cada 10 participantes, dois sequer compareceram ao certame, o que na prática reduz a competitividade por uma das oito vagas no setor público. 

O processo seletivo tem sete fases: prova preambular, provas escritas, avaliação psicotécnica, investigação social, provas orais, prova de títulos e exame de sanidade física e mental.

A comissão do concurso é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior.

Últimas nomeações 

A sessão solene que nomeou os promotores de Justiça aprovados no XXX Concurso Público de Provas e Títulos ocorreu em novembro do ano passado. 

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça celebrou a conquista dos novos membros, agradecendo à comissão do concurso e reforçando o compromisso da administração superior. "Hoje é um dia de felicidade. Vocês assumem uma missão de vida. O MPMS é forte porque foi construído por pessoas comprometidas. Sejam bem-vindos e contem conosco", declarou.

Assumiram o posto: Alexandre Cassiano Dorácio Antunes; Bárbara Bittencourt De Freitas; Bruno Couto Pinto De Miranda; Bruno Maciel Ribeiro De Almeida; Dafne Prado Sabag; Francisco De Salles Bezerra Farias Neto; Gabriel Machado De Paula Lima; Leonardo Da Silva Oba e Luís Felipe Pantarotto Remelli. 

 

Colaborou Alison Silva

 

Flagrante

Motorista de aplicativo ouve negociação de arma em Campo Grande e aciona PM

Passageiro teria combinado a compra de uma pistola por R$ 10,3 mil; suspeito foi localizado no Jardim Zé Pereira com carregador e indicou onde escondia a arma

08/07/2026 16h19

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Foto: Divulgação

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A atenção de um motorista de aplicativo foi determinante para que a Polícia Militar apreendesse uma pistola e prendesse um homem suspeito de comercializar armamento irregular na noite desta terça-feira (7), no bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande.

O profissional ouviu parte de uma negociação durante uma corrida e decidiu procurar uma equipe policial para relatar a situação.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista abordou os policiais que realizavam patrulhamento na região e informou que o passageiro conversava ao telefone sobre a compra de uma pistola.

Durante o trajeto, ele teria ouvido o homem dizer que levaria R$ 5 mil em dinheiro para o pagamento inicial e que o restante do valor seria transferido por Pix.

Além de relatar o conteúdo da conversa, o motorista também indicou o endereço onde ocorreria o encontro e descreveu as características do suposto vendedor, que estaria em frente a uma residência usando casaco azul com listras amarelas e bermuda jeans.

Com as informações, os militares seguiram até o local e encontraram um homem com as mesmas características sentado na calçada. Durante a abordagem, os policiais localizaram um carregador de pistola calibre .380 no bolso do suspeito.

Questionado sobre o armamento, o homem admitiu que a pistola estava guardada em seu quarto. A mãe dele autorizou a entrada da equipe na residência e afirmou desconhecer a existência de armas no imóvel.

No quarto indicado, os policiais encontraram uma pistola Taurus PT 58 HC, calibre .380, além do carregador apreendido durante a abordagem.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito declarou que adquiriu a arma no Paraguai pelo valor de R$ 9,8 mil e pretendia revendê-la por R$ 10,3 mil, obtendo lucro com a negociação.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. A pistola e o carregador permaneceram apreendidos e ficarão à disposição da investigação.

A Polícia Civil deverá apurar a origem da arma e as circunstâncias da negociação interrompida pela denúncia do motorista de aplicativo.

Cidadania

MS instala postos para emissão da nova identidade em aldeias indígenas e assentamento

Parceria entre a Sejusp e a SED levará o serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional a escolas estaduais em Dourados, Caarapó, Aquidauana e Ponta Porã

08/07/2026 16h14

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Agentes de segurança emitindo o novo RG

Agentes de segurança emitindo o novo RG Divulgação

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A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), iniciou a implantação de novos Postos de Identificação para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em quatro unidades da Rede Estadual de Ensino localizadas em comunidades indígenas e no Assentamento Itamarati, em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa contempla escolas estaduais nos municípios de Dourados, Caarapó, Aquidauana e Ponta Porã, com o objetivo de descentralizar o serviço de identificação civil e ampliar o acesso da população à emissão do novo documento de identidade.

Os novos postos funcionarão na Aldeia Jaguapiru, em Dourados; na Aldeia Te’yikue, em Caarapó; na Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenó’O, em Aquidauana; e no Distrito de Nova Itamarati, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

Segundo a Sejusp, a implantação das unidades busca atender moradores que enfrentam dificuldades para se deslocar até os postos convencionais de identificação, reduzindo barreiras geográficas e facilitando o acesso ao serviço.

Além de aproximar o atendimento da população, a medida fortalece a política de inclusão social e de garantia de direitos, uma vez que a Carteira de Identidade Nacional é um documento essencial para o acesso a diversos serviços públicos, programas sociais, matrícula escolar, atendimento na rede de saúde e demais políticas públicas.

A expectativa do governo estadual é que a descentralização do serviço contribua para ampliar a cobertura da emissão da CIN em regiões mais afastadas dos centros urbanos, especialmente entre populações indígenas e famílias residentes em assentamentos rurais, promovendo cidadania e facilitando o exercício de direitos fundamentais.
 

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