Aplicativos do Bradesco chegam a pelo menos 11 horas de instabilidade, sem previsão de retomada

Os principais aplicativos do Bradesco continuam fora do ar no período da tarde desta sexta-feira, 12, e já chegam a pelo menos 11 horas de instabilidade. O banco enfrenta problemas no ambiente interno de infraestrutura, mas não revela os motivos, nem fornece uma previsão para a normalização.

O site Downdetector, que monitora o comportamento de serviços on-line, identificou um pico de mais de 2 mil reclamações pela manhã. Pouco antes do fechamento deste texto, havia cerca de 1,8 mil notificações.

No Google, termos relacionados ao Bradesco lideram as buscas nas últimas horas, de acordo com dados do Google Trends.

Nas redes sociais, os relatos de falhas começaram a circular por volta das 5 horas desta sexta-feira. Há casos de pessoas impedidas de pagar contas próximas ao vencimento ou com impossibilidade de receber pagamentos por serviços prestados. Alguns clientes ameaçam encerrar as contas e migrar para concorrentes.

Ao tentar ingressar na conta corrente, os usuários encontram uma mensagem: "Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando pra (sic) resolver. Por favor, tente mais tarde". Aviso semelhante foi enviado diretamente para os celulares dos clientes.

Mais cedo, o Bradesco havia informado que os aplicativos para pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ) enfrentam "intermitências". Disse ainda que as equipes do banco trabalham para regularizar o serviço "o mais breve possível".

