Cidades

VEJA OS NÚMEROS

Após polêmica, prefeitura tira dúvidas sobre IPTU 24h no WhatsApp

Atendimento está disponível pelo número (67) 99677-8623

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/01/2026 - 10h45
Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) disponibiliza canal de atendimento 24 horas via WhtasApp para campo-grandenses que desejam tirar dúvidas sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O atendimento está disponível pelo número (67) 99677-8623. As dúvidas que podem ser sanadas via WhatsApp são:

  • Consulta de dados: Nome do proprietário, área do imóvel e avaliação.
  • Valores: Consulta do valor do IPTU e da taxa de lixo.
  • Pagamentos: Emissão de guia (DAM) para pagamento à vista ou parcelado.
  • Documentação: Emissão de extrato de débitos em formato PDF.
  • Histórico: Verificação de dívidas de anos anteriores.

O objetivo é reduzir o fluxo de pessoas na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) e desafogar a demanda crescente de contribuintes que procuram atendimento.

IMBRÓGLIO

IPTU 2026 está polêmico em Campo Grande (MS).

Contribuintes discordam do valor cobrado no imposto, reivindicam a volta dos 20% de desconto para pagamento à vista e até mesmo contestam o recebimento do carnê para quem é isento.

De segunda (5) a sexta-feira (9), a Central de Atendimento ao Cidadão - William Maksoud amanheceu lotada, com filas gigantescas, de pessoas em busca de explicações sobre o valor abusivo do IPTU.

Em 7 de janeiro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) exigiu esclarecimentos formais à prefeitura sobre os critérios adotados no reajuste do imposto e da taxa de coleta de lixo. O Tribunal queria saber qual foi a base legal utilizada, quais índices e parâmetros técnicos foram considerados, se houve atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) ou de outros instrumentos de avaliação imobiliária e qual o impacto estimado do aumento na arrecadação do Município.

Em 8 de janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) acionou a Justiça, por meio de mandado de segurança, para retomar o desconto de 20% no pagamento à vista e determinar que a prefeitura limite-se na cobrança apenas à correção monetária de 5,32% em relação ao ano anterior.

Ainda em 8 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande resolveu adiar o pagamento à vista para 12 de fevereiro.

Em 9 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande determinou que a primeira parcela do IPTU 2026 deve ser paga até 10 de dezembro, que, até então, venceria em 12 de janeiro.

Vereadores realizaram sessão extraordinária às 20h de 12 de janeiro e derrubaram o aumento do IPTU. Mas, em 13 de fevereiro, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas), vetou o projeto de lei dos vereadores, que suspendia a taxa do lixo.

IPTU

O IPTU é um imposto brasileiro, de competência municipal, que deve ser pago por pessoas que tenham propriedades dentro do perímetro urbano.

A arrecadação do tributo municipal é convertido em melhorias para a cidade, nas áreas de segurança, educação, saúde, infraestrutura e lazer.

O valor do imposto é composto por:

  • Valor venal (tamanho do terreno/área construída, tipo/padrão da construção, localização e uso)
  • Alíquota municipal
  • Taxa de Coleta de Lixo (TCL)

Quem não paga IPTU, corre risco de perder a posse do imóvel. De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), o IPTU foi reajustado em 5,32% em 2026.

As formas de pagamento são:

  • À vista, com 10% de desconto – vencimento em 12 de fevereiro
  • Parcelado, em 12 vezes – vencimento em dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil subsequente. A primeira parcela vence em 10 de dezembro

ALIMENTAÇÃO INFANTIL

Três Lagoas gasta R$ 39 milhões com terceirização de merenda escolar

Básica Fornecimento de Refeições LTDA foi contratada para preparar refeições escolares de alunos da Rede Municipal de Ensino

15/01/2026 09h30

Fachada da Prefeitura de Três Lagoas

Fachada da Prefeitura de Três Lagoas Foto: Prefeitura Municipal de Três Lagoas/Divulgação

Merenda escolar foi terceirizada nas escolas municipais de Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

Com isso, empresa especializada – Básica Fornecimento de Refeições LTDA – foi contratada para preparar refeições escolares de alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas. A empresa é paulista, com sede em São Paulo (SP) e está há mais de 15 anos no mercado.

As refeições (café da manhã, almoço e lanche) incluem alimentos perecíveis, não perecíveis, panificados, dietéticos, fórmulas infantis, hortifrutigranjeiros, entre outros.

Além do preparo de alimentos, a empresa também é responsável pela logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, limpeza, conservação, preparo e estoque.

O valor da licitação é de R$ 38.999.111,80. O pregão eletrônico/processo licitatório foi publicado, na manhã desta quinta-feira (15), na página 306 do Diário Oficial Eletrônico (DOE).

Veja o trecho redigido no DOE:

Fachada da Prefeitura de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou o processo de terceirização da merenda escolar em dezembro de 2025, com o objetivo de equilibrar a folha de pagamento e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A vereadora Maria Diogo e o sindicato dos trabalhadores criticaram a decisão de terceirizar a merenda. No ano passado, estima-se que a prefeitura gastou cerca de R$ 6,5 milhões em merenda escolar própria.

O secretário de governo do município, André Ribeiro Bacalá, afirmou ao Portal RCN67, em 11 de dezembro de 2025, que a medida deve gerar alívio imediato na folha de pagamento.

“Hoje, não conseguimos conceder gratificações porque ultrapassaríamos o teto. Com a retirada das merendeiras e vigias da folha, já teremos um impacto significativo a partir de janeiro”, explicou.

A terceirização de serviços já era discutida pelo prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia desde o início da gestão.

CASAS POPULARES

Emha garante que não há como ter vantagem em programas habitacionais

Autarquia afirma que investigado pela Polícia Civil e o Ministério Público foi demitido dois anos antes de denúncias

15/01/2026 09h00

Agência de habitação da Capital está no meio de investigação

Agência de habitação da Capital está no meio de investigação Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após reportagem do Correio do Estado mostrar que há duas investigações em andamento sobre supostos servidores da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) que ofereciam vantagens para regularização de casas populares, a autarquia municipal garantiu que não há como ninguém obter esse tipo de benefício em programas habitacionais.

A matéria publicada ontem mostrou que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e a Polícia Civil instauraram inquérito para apurar suposta prática de corrupção passiva de servidores que atuariam na autarquia municipal.

Conforme boletim de ocorrência registrado em agosto de 2024, na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, um homem teria sido convencido a pagar R$ 4 mil a um suposto servidor da Emha, com a promessa de resolver pendências habitacionais da residência da mãe da vítima.

O fato, apesar de ter ocorrido há um ano e meio, só se tornou inquérito policial em novembro do ano passado.

A vítima, Ademir Pereira do Nascimento, de 55 anos, conta que em junho de 2024 foi até a Emha para regularizar a titularidade de imóvel popular que seria de sua mãe.

Após um primeiro atendimento, ele teria sido levado a uma outra sala, onde alega ter falado com Alessandro Alves Ferreira, de 49 anos, que afirmou que faria a regularização do imóvel para Ademir.

“Conforme relato, após atendimento inicial em 09/06/2024, o suspeito teria ajustado o valor total de R$ 4.000,00, pagos via Pix em três ocasiões: R$ 2.000,00 (10/06/2024, às 12h55min); R$ 1.000,00 (01/07/2024, às 12h04min); e R$ 1.000,00 (07/08/2024, às 19h33min), todos supostamente destinados à conta pessoal do noticiado. Após os pagamentos, o comunicante relata ausência de retorno e prometeu apresentar os comprovantes correspondentes”, diz trecho da denúncia feita na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Durante este período, a vítima conta que Alessandro o orientava a comparecer na Emha para realizar alguns passos do processo.

Após o pagamento das parcelas até ficar quite com o servidor, Ademir ligou algumas vezes para o funcionário a fim de saber como estava o andamento do processo para regularizar o imóvel, e Alessandro o informava que estava nos conformes.

“No mês de agosto [2024], foi feito o último pagamento, no dia 7 de agosto, de mais mil reais, e novamente Alessandro Alves disse que o processo estava em cartório, mas já em fase final. O declarante entrou em contato com outro funcionário da Emha e ficou sabendo que o processo do imóvel estava parado, ainda engavetado, sem previsão de análise, o que contrariou a conversa de Alessandro”, disse Ademir no termo de declaração sobre o caso.

Após saber da real situação do imóvel, a vítima procurou Alessandro para questioná-lo sobre sua atuação no processo e se realmente era servidor da agência.

“Em contato com Alessandro, ele alegou que o serviço dele estaria dentro da legalidade e pautado por advogado e que não devolveria o valor já pago”, afirma.

Porém, em nota encaminhada à reportagem após a publicação da primeira reportagem, a Emha afirmou que Alessandro foi demitido da autarquia há 2 anos, como mostrou a matéria, e que não há como fraudar o processo de beneficiamento dos programas habitacionais.

“A Emha esclarece que não há qualquer possibilidade de obtenção de vantagem indevida para regularização de imóveis ou acesso a programas habitacionais, uma vez que todos os processos seguem critérios técnicos, fluxos administrativos definidos e um cronograma de estudos conduzido por um comitê especializado, responsável pelas análises e deliberações, de forma coletiva e transparente”, diz trecho da nota. 

“A Emha ressalta ainda que não compactua com práticas ilegais ou condutas que violem os princípios da administração pública e permanece à disposição dos órgãos de controle, colaborando sempre que solicitada, além de reafirmar seu compromisso com a legalidade, a ética e a transparência na condução de suas ações”, completou a autarquia.

A agência municipal não explicou, porém, o motivo do ex-servidor estar na sede da Emha em junho de 2024, conforme narra a denúncia da vítima, já que, segundo publicação do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a exoneração de Alessandro Alves Ferreira foi publicada em abril daquele mesmo ano, portanto, dois meses antes do fato ter ocorrido.

A investigação do MPMS, que foi aberta em setembro do ano passado, está em segredo de Justiça.

*Saiba

A vítima buscava colocar o imóvel popular, que era de sua falecida mãe, em seu nome, mas relatou que estava encontrando dificuldade, porque a casa não estava regularizada.

