Após polêmica, prefeitura tira dúvidas sobre IPTU 24h no WhatsApp

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) disponibiliza canal de atendimento 24 horas via WhtasApp para campo-grandenses que desejam tirar dúvidas sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
O atendimento está disponível pelo número (67) 99677-8623. As dúvidas que podem ser sanadas via WhatsApp são:
- Consulta de dados: Nome do proprietário, área do imóvel e avaliação.
- Valores: Consulta do valor do IPTU e da taxa de lixo.
- Pagamentos: Emissão de guia (DAM) para pagamento à vista ou parcelado.
- Documentação: Emissão de extrato de débitos em formato PDF.
- Histórico: Verificação de dívidas de anos anteriores.
O objetivo é reduzir o fluxo de pessoas na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) e desafogar a demanda crescente de contribuintes que procuram atendimento.
IMBRÓGLIO
IPTU 2026 está polêmico em Campo Grande (MS).
Contribuintes discordam do valor cobrado no imposto, reivindicam a volta dos 20% de desconto para pagamento à vista e até mesmo contestam o recebimento do carnê para quem é isento.
De segunda (5) a sexta-feira (9), a Central de Atendimento ao Cidadão - William Maksoud amanheceu lotada, com filas gigantescas, de pessoas em busca de explicações sobre o valor abusivo do IPTU.
Em 7 de janeiro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) exigiu esclarecimentos formais à prefeitura sobre os critérios adotados no reajuste do imposto e da taxa de coleta de lixo. O Tribunal queria saber qual foi a base legal utilizada, quais índices e parâmetros técnicos foram considerados, se houve atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) ou de outros instrumentos de avaliação imobiliária e qual o impacto estimado do aumento na arrecadação do Município.
Em 8 de janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) acionou a Justiça, por meio de mandado de segurança, para retomar o desconto de 20% no pagamento à vista e determinar que a prefeitura limite-se na cobrança apenas à correção monetária de 5,32% em relação ao ano anterior.
Ainda em 8 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande resolveu adiar o pagamento à vista para 12 de fevereiro.
Em 9 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande determinou que a primeira parcela do IPTU 2026 deve ser paga até 10 de dezembro, que, até então, venceria em 12 de janeiro.
Vereadores realizaram sessão extraordinária às 20h de 12 de janeiro e derrubaram o aumento do IPTU. Mas, em 13 de fevereiro, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas), vetou o projeto de lei dos vereadores, que suspendia a taxa do lixo.
IPTU
O IPTU é um imposto brasileiro, de competência municipal, que deve ser pago por pessoas que tenham propriedades dentro do perímetro urbano.
A arrecadação do tributo municipal é convertido em melhorias para a cidade, nas áreas de segurança, educação, saúde, infraestrutura e lazer.
O valor do imposto é composto por:
- Valor venal (tamanho do terreno/área construída, tipo/padrão da construção, localização e uso)
- Alíquota municipal
- Taxa de Coleta de Lixo (TCL)
Quem não paga IPTU, corre risco de perder a posse do imóvel. De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), o IPTU foi reajustado em 5,32% em 2026.
As formas de pagamento são:
- À vista, com 10% de desconto – vencimento em 12 de fevereiro
- Parcelado, em 12 vezes – vencimento em dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil subsequente. A primeira parcela vence em 10 de dezembro