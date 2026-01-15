Após polêmica, prefeitura tira dúvidas sobre IPTU 24h no WhatsApp

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) disponibiliza canal de atendimento 24 horas via WhtasApp para campo-grandenses que desejam tirar dúvidas sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O atendimento está disponível pelo número (67) 99677-8623. As dúvidas que podem ser sanadas via WhatsApp são:

Consulta de dados : Nome do proprietário, área do imóvel e avaliação.

: Nome do proprietário, área do imóvel e avaliação. Valores : Consulta do valor do IPTU e da taxa de lixo.

: Consulta do valor do IPTU e da taxa de lixo. Pagamentos : Emissão de guia (DAM) para pagamento à vista ou parcelado.

: Emissão de guia (DAM) para pagamento à vista ou parcelado. Documentação : Emissão de extrato de débitos em formato PDF.

: Emissão de extrato de débitos em formato PDF. Histórico: Verificação de dívidas de anos anteriores.

O objetivo é reduzir o fluxo de pessoas na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) e desafogar a demanda crescente de contribuintes que procuram atendimento.

IMBRÓGLIO

IPTU 2026 está polêmico em Campo Grande (MS).

Contribuintes discordam do valor cobrado no imposto, reivindicam a volta dos 20% de desconto para pagamento à vista e até mesmo contestam o recebimento do carnê para quem é isento.

De segunda (5) a sexta-feira (9), a Central de Atendimento ao Cidadão - William Maksoud amanheceu lotada, com filas gigantescas , de pessoas em busca de explicações sobre o valor abusivo do IPTU.

Em 7 de janeiro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) exigiu esclarecimentos formais à prefeitura sobre os critérios adotados no reajuste do imposto e da taxa de coleta de lixo. O Tribunal queria saber qual foi a base legal utilizada, quais índices e parâmetros técnicos foram considerados, se houve atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) ou de outros instrumentos de avaliação imobiliária e qual o impacto estimado do aumento na arrecadação do Município.

Em 8 de janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) acionou a Justiça , por meio de mandado de segurança, para retomar o desconto de 20% no pagamento à vista e determinar que a prefeitura limite-se na cobrança apenas à correção monetária de 5,32% em relação ao ano anterior.

Ainda em 8 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande resolveu adiar o pagamento à vista para 12 de fevereiro .

Em 9 de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande determinou que a primeira parcela do IPTU 2026 deve ser paga até 10 de dezembro , que, até então, venceria em 12 de janeiro.

Vereadores realizaram sessão extraordinária às 20h de 12 de janeiro e derrubaram o aumento do IPTU. Mas, em 13 de fevereiro, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas), vetou o projeto de lei dos vereadores, que suspendia a taxa do lixo.

IPTU

O IPTU é um imposto brasileiro, de competência municipal, que deve ser pago por pessoas que tenham propriedades dentro do perímetro urbano.

A arrecadação do tributo municipal é convertido em melhorias para a cidade, nas áreas de segurança, educação, saúde, infraestrutura e lazer.

O valor do imposto é composto por:

Valor venal (tamanho do terreno/área construída, tipo/padrão da construção, localização e uso)

Alíquota municipal

Taxa de Coleta de Lixo (TCL)

Quem não paga IPTU, corre risco de perder a posse do imóvel. De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), o IPTU foi reajustado em 5,32% em 2026.

As formas de pagamento são: