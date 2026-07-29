Número de turistas em Bonito cai 11% no primeiro semestre de 2026

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Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 127.078 turistas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2026.

O número é 11,04% menor em relação ao mesmo período de 2025, quando 142.854 turistas visitaram o município. Até então, o primeiro semestre do ano passado foi considerado o melhor em 10 anos.

Confira os números detalhados, por semestre, ano a ano:

ANO/SEMESTRE NÚMERO DE TURISTAS 2015/janeiro a junho 90.649 2016/janeiro a junho 102.762 2017 janeiro a junho 93.454 2018/janeiro a junho 92.456 2019/janeiro a junho 101.450 2020/janeiro a junho 51.129 2021/janeiro a junho 69.895 2022/janeiro a junho 121.044 2023/janeiro a junho 142.147 2024/janeiro a junho 132.979 2025/janeiro a junho 142.854 2026/janeiro a junho 127.078

* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)

Confira o número de turistas, mês a mês, em 2026:

MÊS - 2026 NÚMERO DE VISITANTES Janeiro 34.159 Fevereiro 20.783 Março 16.788 Abril 24.049 Maio 19.328 Junho 11.971

* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)

Confira o número total de turistas por ano:

ANO NÚMERO TOTAL DE TURISTAS 2015 204.298 2016 212.817 2017 201.219 2018 201.215 2019 209.568 2020 145.219 2021 205.460 2022 280.391 2023 313.116 2024 290.806 2025 293.712 2026 127.078 – até 30 de junho*

* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 402.515 visitas no primeiro semestre deste ano, o que indica uma queda de 7,98 % em comparação ao mesmo período de 2025, que teve 437.447 visitações.

A taxa de ocupação hoteleira ficou em 28% em junho de 2026. A Gruta do Lago Azul teve ocupação de 45% no mês passado.

Os números demonstram redução da estimativa de turistas, nas visitações aos atrativos turísticos e na taxa de ocupação de hotéis, em relação ao mesmo período de 2025.

Por coincidência, a queda ocorre no semestre em que a Taxa de Conservação Ambiental (TCA) começou a valer de fato.

Mas, de acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, não se pode atribuir a queda à taxa ambiental, pois, ela impacta mais o público sul-mato-grossense e não turistas de outros estados.

“A gente não pode atribuir a queda do primeiro semestre desse ano com o ano passado por conta da taxa de turismo. Ela pode ter algum impacto mais para o público sul-mato-grossense, mas para o público nacional não, tanto que os dados mostram um crescimento muito alto do fluxo aéreo de desembarques em Bonito, em relação ao ano passado. É um crescimento de todos os meses. É um público que tem maior tempo de permanência e maior gasto médio”, explicou Wendling em entrevista ao Correio do Estado.

Segundo Wendling, crescimento ou redução entre 5%-10% no número de turistas é normal.

“A queda também pode ser natural, já que outros destinos como Fernando de Noronha, apontaram que tiveram um fluxo menor do que o esperado em comparação com o ano passado. Então isso pode acontecer, uma variação de 5 a 10% para mais ou para menos em relação a questões econômicas”, detalhou.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (29,51%), Mato Grosso do Sul (18.18%), Paraná (7,82%), Rio de Janeiro (6,43%), Rio Grande do Sul (5,75%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (48,26%), Centro Oeste (24,14%), Sul (21,96%), Nordeste (4,51%) e Norte (1,13%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (4,94%), Argentina (0,89%), Holanda (0,77%), Alemanha (0,74%), Estados Unidos (0,72%), entre outros.

Wendling destacou que medidas precisam ser tomadas para frear a queda e recuperar o fluxo de turistas no município.

“É claro que a queda é um indicador que a gente precisa também trabalhar novas estratégias de comercialização, ou seja, ter novos canais de comercialização, já que nossa pesquisa interna aqui indicou que a procura por Bonito cresceu muito em relação ao ano passado, muito mesmo, só que a conversão para vendas não acompanha esse crescimento. Então, tem uma série de fatores que a gente está analisando, de ações cooperadas com operadoras online, operadoras também offline que vendem um produto, para que a gente possa incentivar o reforço de vendas e cada vez mais participar de ações que possam auxiliar nesse processo de recuperação desse fluxo por conta dessa queda", explicou.

TAXA DE TURISMO

Visitantes brasileiros e estrangeiros devem pagar Taxa de Conservação Ambiental (TCA) ao visitarem o município de Bonito, em Mato Grosso do Sul.

A taxa é de R$ 15, por pessoa, por dia e começou a ser cobrada a partir de 20 de dezembro de 2025.

Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.

Além de Bonito (MS), outras cidades brasileiras também cobram taxa diária de visitação, como Fernando de Noronha (PE), Jericoacora (CE), Morro de São Paulo (BA), Bombinhas (SC), Ilhabela (SP) e Ubatuba (SP).

Esse tipo de cobrança tem se tornado comum em destinos de ecoturismo e em cidades que recebem um grande volume de visitantes durante feriados e férias.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00.

Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade

Grutas de São Miguel

Grita São Mateus

Gruta Catedral

Gruta do Mimoso

Abismo Anhumas

Nascente Azul

Lagoa Misteriosa

Rio Sucuri

Rio da Prata Recanto Ecológico

Rio Formoso

Aquário Natural

Estância Mimosa

Boca da Onça

Cachoeiras da Serra da Bodoquena

Balneário do Sol

Balneário Bosque das Águas

Balneário Municipal

Eco Park Porto da Ilha

Eco Serrana Park

Recanto das Águas

Cânion do Rio Salobra

Fazenda Ceita Corê

Buraco das Araras

Buraco do Macaco

Praia da Figueira

Projeto Jiboia

Biopark

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completará 78 anos em 2026.