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Número de turistas em Bonito cai 11% no primeiro semestre de 2026

Por coincidência, a queda ocorre no semestre em que a Taxa de Conservação Ambiental (TCA) começou a valer de fato

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/07/2026 - 12h10
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Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 127.078 turistas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2026.

O número é 11,04% menor em relação ao mesmo período de 2025, quando 142.854 turistas visitaram o município. Até então, o primeiro semestre do ano passado foi considerado o melhor em 10 anos.

Confira os números detalhados, por semestre, ano a ano:

ANO/SEMESTRE

NÚMERO DE TURISTAS

2015/janeiro a junho

90.649

2016/janeiro a junho

102.762

2017 janeiro a junho

93.454

2018/janeiro a junho

92.456

2019/janeiro a junho

101.450

2020/janeiro a junho

51.129

2021/janeiro a junho

69.895

2022/janeiro a junho

121.044

2023/janeiro a junho

142.147

2024/janeiro a junho

132.979

2025/janeiro a junho

142.854

2026/janeiro a junho

127.078

* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)

Confira o número de turistas, mês a mês, em 2026:

MÊS - 2026

NÚMERO DE VISITANTES

Janeiro

34.159

Fevereiro

20.783

Março

16.788

Abril

24.049

Maio

19.328

Junho

11.971

* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)

Confira o número total de turistas por ano:

ANO

NÚMERO TOTAL DE TURISTAS

2015

204.298

2016

212.817

2017

201.219

2018

201.215

2019

209.568

2020

145.219

2021

205.460

2022

280.391

2023

313.116

2024

290.806

2025

293.712

2026

127.078 – até 30 de junho*

 * Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 402.515 visitas no primeiro semestre deste ano, o que indica uma queda de 7,98 % em comparação ao mesmo período de 2025, que teve 437.447 visitações.

A taxa de ocupação hoteleira ficou em 28% em junho de 2026. A Gruta do Lago Azul teve ocupação de 45% no mês passado.

Os números demonstram redução da estimativa de turistas, nas visitações aos atrativos turísticos e na taxa de ocupação de hotéis, em relação ao mesmo período de 2025.

Por coincidência, a queda ocorre no semestre em que a Taxa de Conservação Ambiental (TCA) começou a valer de fato.

Mas, de acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, não se pode atribuir a queda à taxa ambiental, pois, ela impacta mais o público sul-mato-grossense e não turistas de outros estados.

“A gente não pode atribuir a queda do primeiro semestre desse ano com o ano passado por conta da taxa de turismo. Ela pode ter algum impacto mais para o público sul-mato-grossense, mas para o público nacional não, tanto que os dados mostram um crescimento muito alto do fluxo aéreo de desembarques em Bonito, em relação ao ano passado. É um crescimento de todos os meses. É um público que tem maior tempo de permanência e maior gasto médio”, explicou Wendling em entrevista ao Correio do Estado.

Segundo Wendling, crescimento ou redução entre 5%-10% no número de turistas é normal.

“A queda também pode ser natural, já que outros destinos como Fernando de Noronha, apontaram que tiveram um fluxo menor do que o esperado em comparação com o ano passado. Então isso pode acontecer, uma variação de 5 a 10% para mais ou para menos em relação a questões econômicas”, detalhou.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (29,51%), Mato Grosso do Sul (18.18%), Paraná (7,82%), Rio de Janeiro (6,43%), Rio Grande do Sul (5,75%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (48,26%), Centro Oeste (24,14%), Sul (21,96%), Nordeste (4,51%) e Norte (1,13%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (4,94%), Argentina (0,89%), Holanda (0,77%), Alemanha (0,74%), Estados Unidos (0,72%), entre outros.

Wendling destacou que medidas precisam ser tomadas para frear a queda e recuperar o fluxo de turistas no município.

“É claro que a queda é um indicador que a gente precisa também trabalhar novas estratégias de comercialização, ou seja, ter novos canais de comercialização, já que nossa pesquisa interna aqui indicou que a procura por Bonito cresceu muito em relação ao ano passado, muito mesmo, só que a conversão para vendas não acompanha esse crescimento. Então, tem uma série de fatores que a gente está analisando, de ações cooperadas com operadoras online, operadoras também offline que vendem um produto, para que a gente possa incentivar o reforço de vendas e cada vez mais participar de ações que possam auxiliar nesse processo de recuperação desse fluxo por conta dessa queda", explicou.

TAXA DE TURISMO

Visitantes brasileiros e estrangeiros devem pagar Taxa de Conservação Ambiental (TCA) ao visitarem o município de Bonito, em Mato Grosso do Sul.

A taxa é de R$ 15, por pessoa, por dia e começou a ser cobrada a partir de 20 de dezembro de 2025.

Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.

Além de Bonito (MS), outras cidades brasileiras também cobram taxa diária de visitação, como Fernando de Noronha (PE), Jericoacora (CE), Morro de São Paulo (BA), Bombinhas (SC), Ilhabela (SP) e Ubatuba (SP).

Esse tipo de cobrança tem se tornado comum em destinos de ecoturismo e em cidades que recebem um grande volume de visitantes durante feriados e férias.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00.

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completará 78 anos em 2026.

OPERAÇÃO GUTENBERG

Justiça nega liberdade de quatro investigados por esquema de fraude em MS

Decisões negaram pedidos de liberdade de acusados denunciados por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro

29/07/2026 12h30

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Policiais e integrantes do MPMS recolheram série de documentos, celulares e computadores na Opertação Guttemberg, no dia 7 de julho

Policiais e integrantes do MPMS recolheram série de documentos, celulares e computadores na Opertação Guttemberg, no dia 7 de julho Paulo Ribas

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A Justiça de Mato Grosso do Sul negou os pedidos de revogação da prisão preventiva de quatro investigados na Operação Gutenberg, que apura um suposto esquema de fraudes em licitações para a venda de livros paradidáticos a prefeituras do Estado.

As decisões, assinadas pelo juiz Deyvis Ecco, da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, na última segunda-feira (27), foram publicadas na edição desta quarta-feira (29) do Diário da Justiça.

Entre os pedidos negados está o de Francisco Anízio dos Santos. Ao analisar o pedido de liberdade provisória, o magistrado indeferiu a revogação da prisão preventiva, afirmando que a medida deve ser mantida “para a garantia da ordem pública”.

Em outra decisão, o juiz também negou o pedido de Giovanni Paroschi Jafar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Já em um terceiro processo, Douglas Henrique de Melo e Paulo Rogério de Melo tiveram rejeitado o pedido de revogação da ordem de prisão. Na decisão, o magistrado destacou que a manutenção da prisão preventiva é necessária para também garantir a ordem pública.

Os três processos tramitam de forma vinculada ao processo principal da Operação Gutenberg, que reúne as investigações sobre um suposto esquema envolvendo fraudes em licitações, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ao todo, 17 pessoas foram denunciadas no âmbito da operação, que investiga contratos para fornecimento de livros paradidáticos a municípios sul-mato-grossenses. Com as novas decisões, a Justiça mantém as prisões preventivas dos quatro investigados.

Soltura

Após passar 11 dias presa, a médica Olívia Paroschi Jafar deixou o sistema prisional no dia 18 de julho, beneficiada por decisão da Justiça que autorizou sua liberdade mediante o pagamento de fiança.

Com a decisão judicial, Olívia se tornou a quarta investigada da Operação Gutenberg a deixar o sistema prisional desde a deflagração da investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). A fiança foi fixada em R$ 20 mil.

A saída de Olívia da prisão ocorre um dia depois de a Justiça revogar a prisão preventiva do advogado e servidor público municipal Geancarlo Leal de Freitas, que deixou o presídio na sexta-feira (17).

Investigado na mesma operação, Geancarlo teve a liberdade concedida pelo Núcleo de Garantias após manifestação favorável do próprio Ministério Público Estadual. Conforme a decisão, deixaram de existir os requisitos que justificavam a manutenção da prisão preventiva.

Também pesaram na decisão documentos apresentados pela defesa demonstrando que o investigado é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e exerce atividade profissional lícita.

Com isso, foi expedido alvará de soltura, desde que ele não estivesse preso por outro motivo.

A defesa, representada pelo advogado Tiago Bunning, afirmou que os esclarecimentos apresentados durante a investigação levaram o próprio Ministério Público a concordar com o pedido de liberdade.

Segundo os advogados, Geancarlo não praticou qualquer crime e sua prisão decorreu exclusivamente do fato de ocupar cargo público no município de Dourados.

Outro beneficiado foi Joatan Gomes Peixoto, ex-sócio-administrador da Editora Avante. A Justiça revogou sua prisão preventiva e determinou que ele cumpra prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Já Jessyca Duarte Burgatt, presa no último dia 11, também deixou o presídio após obter autorização para cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A decisão levou em consideração o fato de ela ser mãe de uma criança de apenas um ano.

Apesar das alterações nas medidas cautelares, todos continuam respondendo às investigações.

Esquema investigado

Deflagrada em 7 de julho, a Operação Gutenberg é considerada uma das maiores ofensivas recentes do Gaeco contra um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos públicos em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Ministério Público, empresários, servidores públicos, agentes políticos e intermediários teriam estruturado uma organização criminosa destinada a fraudar licitações, direcionar contratos, praticar corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a administração pública.

Conforme as investigações, o grupo utilizava a estrutura da saúde pública como mecanismo para favorecer empresas privadas.

De acordo com o MPMS, vagas para consultas, exames, cirurgias e internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) eram direcionadas a determinados municípios que, posteriormente, contratavam a Editora Avante (Souza & Fanaia Comércio de Livros e Serviços Editoriais Ltda.) e a Gráfica Alvorada para aquisição de livros paradidáticos.

As apurações apontam que o esquema movimentou mais de R$ 27 milhões, valor identificado a partir da análise de contratos públicos, transferências financeiras e documentos apreendidos durante a investigação.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás.

Atuação em dezenas de municípios
O procedimento investigatório também indica que a atuação da Editora Avante alcançou pelo menos 29 prefeituras sul-mato-grossenses.

Entre os municípios citados estão Dourados, Campo Grande, Miranda, Ivinhema e Ladário, além de outras administrações que aparecem em planilhas, propostas comerciais, contratos e movimentações financeiras analisadas pelo Gaeco.

O Ministério Público ressalta, entretanto, que a simples menção dessas prefeituras no procedimento investigatório não significa que todas sejam investigadas ou que seus gestores tenham participado de irregularidades, uma vez que as referências possuem contextos distintos.

Entre os presos estão a empresária Rossana Paroschi Jafar; a médica Olívia Paroschi Jafar; o ex-comissionado da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Felipe Paroschi Jafar; Giovanni Paroschi Jafar; Rhayane Souza Fanaia; o ex-prefeito de Fátima do Sul e assessor parlamentar Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, o Junior Vasconcelos; e o coordenador estadual de Regulação Assistencial, Ed Carlo Britto Burgatt.

Também figuram entre os investigados Francisco Anizio dos Santos, Matheus Oliveira Peixoto, os empresários Paulo Rogério de Melo e Douglas Henrique de Melo, pai e filho, além de Gabriel Taquino de Paula, apontados pelo Ministério Público como integrantes do suposto esquema criminoso.

Enquanto parte dos investigados obteve a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, as investigações prosseguem.

O Gaeco e o Ministério Público continuam analisando documentos, contratos, quebras de sigilo e movimentações financeiras para definir a eventual responsabilidade criminal de cada envolvido.

A expectativa é que, com o avanço da instrução, novas decisões sobre prisões, medidas cautelares e eventual oferecimento de denúncia sejam tomadas nas próximas semanas.

*Colaborou Welysson Lucas*

PROJETO COMPROVA

Comprova lança programa de treinamento e investigação focado em golpes virtuais e desinformação

Com apoio do TikTok, iniciativa da Abraji reúne jornalistas de todas as regiões do país

29/07/2026 11h35

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Comprova

Comprova Reprodução

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Diante do crescimento exponencial de fraudes virtuais e do uso malicioso de tecnologias como inteligência artificial e deepfakes, o Projeto Comprova — iniciativa colaborativa liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)  lança um programa especial voltado à investigação de golpes digitais e desinformação financeira.

A ação conta com o apoio do TikTok e abrange o treinamento de profissionais, além de um curso gratuito de capacitação aberto a jornalistas e estudantes de comunicação.

A urgência da pauta é reforçada por dados recentes: 83,2% dos brasileiros afirmam ter medo de serem vítimas de fraudes financeiras pela internet ou pelo celular, o que os coloca à mesma altura do medo de crimes violentos, como o roubo à mão armada (82,3%).

O dado integra o relatório “Medo do crime e eleições 2026: os gatilhos da insegurança”, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha. Além disso, um levantamento anterior do instituto de pesquisa, divulgado em 2025, apontou que “um em cada três brasileiros sofreu algum golpe financeiro virtual com prejuízo nos últimos 12 meses”.

O quadro se agrava com o uso intensivo de ferramentas de IA para criação de conteúdos sintéticos. Para a presidente da Abraji, Ana Carolina Moreno, o impacto da produção de desinformação com inteligência artificial é especialmente danoso no Brasil.

“Organizações internacionais como a OCDE já alertaram que a população brasileira tem mais dificuldade de reconhecer conteúdos verídicos e falsos do que a média da população mundial.”

Fenômenos como o uso intensivo de redes sociais e o estímulo a aplicativos de mensagens instantâneas, com pacotes de consumo gratuito oferecidos pelas operadoras de telefonia, tornam as pessoas mais suscetíveis a uma série de golpes. Por isso, o papel do jornalismo como serviço público é ainda mais relevante, explica ela.

Nesta quarta-feira, 29 de julho, na véspera do 21º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, promovido pela Abraji na UNIP Paraíso, em São Paulo, um grupo de 12 jornalistas selecionados de todas as regiões do país participa de um treinamento presencial especializado.

Ao longo dos próximos três meses, esses profissionais atuarão na produção de investigações e de materiais explicativos voltados a orientar o público e a desmantelar esquemas fraudulentos.

Todo o conteúdo gerado será distribuído pelos canais do Comprova e republicado pelos veículos de comunicação que integram a coalizão. O projeto conta com o apoio do TikTok.

“Estamos muito orgulhosos do lançamento desta parceria com o Comprova. Para nós, é fundamental empoderar nossa comunidade com fontes de informação confiáveis para saberem identificar conteúdos fraudulentos na plataforma. Acreditamos que, quando as pessoas se sentem seguras, a criatividade, a descoberta e o aprendizado podem continuar no centro da experiência no TikTok", afirma Gustavo Rodrigues, líder de Políticas Públicas para

Segurança do TikTok no Brasil

Em agosto, o projeto expandirá seu alcance com o lançamento de um curso gratuito na Academia Abraji, que oferecerá ferramentas e metodologias para que jornalistas de todo o país aprendam a investigar fraudes no ambiente digital e a desmascarar conteúdos enganosos gerados por IA.

"O Projeto Comprova já treinou cerca de 500 jornalistas na última década para produzirem jornalismo de alta qualidade e rigor na investigação. Saber que ele segue de pé e está ampliando sua rede de repórteres qualificados é uma grande alegria para a Abraji”, conclui Ana Carolina Moreno.

O Projeto Comprova é uma coalizão colaborativa sem fins lucrativos que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para investigar informações suspeitas sobre políticas públicas, eleições e segurança digital. A iniciativa é liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

O público pode sugerir conteúdos para verificação pelo WhatsApp 11-97045-4984.

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