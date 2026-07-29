Número de turistas em Bonito cai 11% no primeiro semestre de 2026

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 127.078 turistas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2026.
O número é 11,04% menor em relação ao mesmo período de 2025, quando 142.854 turistas visitaram o município. Até então, o primeiro semestre do ano passado foi considerado o melhor em 10 anos.
Confira os números detalhados, por semestre, ano a ano:
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ANO/SEMESTRE
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NÚMERO DE TURISTAS
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2015/janeiro a junho
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90.649
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2016/janeiro a junho
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102.762
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2017 janeiro a junho
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93.454
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2018/janeiro a junho
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92.456
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2019/janeiro a junho
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101.450
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2020/janeiro a junho
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51.129
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2021/janeiro a junho
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69.895
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2022/janeiro a junho
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121.044
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2023/janeiro a junho
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142.147
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2024/janeiro a junho
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132.979
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2025/janeiro a junho
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142.854
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2026/janeiro a junho
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127.078
* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)
Confira o número de turistas, mês a mês, em 2026:
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MÊS - 2026
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NÚMERO DE VISITANTES
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Janeiro
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34.159
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Fevereiro
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20.783
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Março
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16.788
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Abril
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24.049
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Maio
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19.328
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Junho
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11.971
* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)
Confira o número total de turistas por ano:
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ANO
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NÚMERO TOTAL DE TURISTAS
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2015
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204.298
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2016
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212.817
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2017
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201.219
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2018
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201.215
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2019
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209.568
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2020
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145.219
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2021
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205.460
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2022
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280.391
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2023
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313.116
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2024
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290.806
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2025
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293.712
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2026
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127.078 – até 30 de junho*
* Dados: Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB)
Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 402.515 visitas no primeiro semestre deste ano, o que indica uma queda de 7,98 % em comparação ao mesmo período de 2025, que teve 437.447 visitações.
A taxa de ocupação hoteleira ficou em 28% em junho de 2026. A Gruta do Lago Azul teve ocupação de 45% no mês passado.
Os números demonstram redução da estimativa de turistas, nas visitações aos atrativos turísticos e na taxa de ocupação de hotéis, em relação ao mesmo período de 2025.
Por coincidência, a queda ocorre no semestre em que a Taxa de Conservação Ambiental (TCA) começou a valer de fato.
Mas, de acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, não se pode atribuir a queda à taxa ambiental, pois, ela impacta mais o público sul-mato-grossense e não turistas de outros estados.
“A gente não pode atribuir a queda do primeiro semestre desse ano com o ano passado por conta da taxa de turismo. Ela pode ter algum impacto mais para o público sul-mato-grossense, mas para o público nacional não, tanto que os dados mostram um crescimento muito alto do fluxo aéreo de desembarques em Bonito, em relação ao ano passado. É um crescimento de todos os meses. É um público que tem maior tempo de permanência e maior gasto médio”, explicou Wendling em entrevista ao Correio do Estado.
Segundo Wendling, crescimento ou redução entre 5%-10% no número de turistas é normal.
“A queda também pode ser natural, já que outros destinos como Fernando de Noronha, apontaram que tiveram um fluxo menor do que o esperado em comparação com o ano passado. Então isso pode acontecer, uma variação de 5 a 10% para mais ou para menos em relação a questões econômicas”, detalhou.
Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (29,51%), Mato Grosso do Sul (18.18%), Paraná (7,82%), Rio de Janeiro (6,43%), Rio Grande do Sul (5,75%), entre outros.
As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (48,26%), Centro Oeste (24,14%), Sul (21,96%), Nordeste (4,51%) e Norte (1,13%).
Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (4,94%), Argentina (0,89%), Holanda (0,77%), Alemanha (0,74%), Estados Unidos (0,72%), entre outros.
Wendling destacou que medidas precisam ser tomadas para frear a queda e recuperar o fluxo de turistas no município.
“É claro que a queda é um indicador que a gente precisa também trabalhar novas estratégias de comercialização, ou seja, ter novos canais de comercialização, já que nossa pesquisa interna aqui indicou que a procura por Bonito cresceu muito em relação ao ano passado, muito mesmo, só que a conversão para vendas não acompanha esse crescimento. Então, tem uma série de fatores que a gente está analisando, de ações cooperadas com operadoras online, operadoras também offline que vendem um produto, para que a gente possa incentivar o reforço de vendas e cada vez mais participar de ações que possam auxiliar nesse processo de recuperação desse fluxo por conta dessa queda", explicou.
TAXA DE TURISMO
Visitantes brasileiros e estrangeiros devem pagar Taxa de Conservação Ambiental (TCA) ao visitarem o município de Bonito, em Mato Grosso do Sul.
A taxa é de R$ 15, por pessoa, por dia e começou a ser cobrada a partir de 20 de dezembro de 2025.
Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.
Além de Bonito (MS), outras cidades brasileiras também cobram taxa diária de visitação, como Fernando de Noronha (PE), Jericoacora (CE), Morro de São Paulo (BA), Bombinhas (SC), Ilhabela (SP) e Ubatuba (SP).
Esse tipo de cobrança tem se tornado comum em destinos de ecoturismo e em cidades que recebem um grande volume de visitantes durante feriados e férias.
PASSEIOS
Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.
A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.
Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00.
- Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
- Grutas de São Miguel
- Grita São Mateus
- Gruta Catedral
- Gruta do Mimoso
- Abismo Anhumas
- Nascente Azul
- Lagoa Misteriosa
- Rio Sucuri
- Rio da Prata Recanto Ecológico
- Rio Formoso
- Aquário Natural
- Estância Mimosa
- Boca da Onça
- Cachoeiras da Serra da Bodoquena
- Balneário do Sol
- Balneário Bosque das Águas
- Balneário Municipal
- Eco Park Porto da Ilha
- Eco Serrana Park
- Recanto das Águas
- Cânion do Rio Salobra
- Fazenda Ceita Corê
- Buraco das Araras
- Buraco do Macaco
- Praia da Figueira
- Projeto Jiboia
- Biopark
Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.
Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completará 78 anos em 2026.