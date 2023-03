Após reportagem do Correio do Estado, vereadores cobram solução para obra que não saiu do papel

Terreno onde condomínio será feito fica próximo da região do futuro Centro de Belas Artes; local passou por limpeza recentemente - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande estudam se há possibilidade de revogar a cedência de área no Cabreúva, destinada à construção de 792 apartamentos, mas que ainda não teve as obras iniciadas dois anos após o resultado da licitação que contratou a empresa para as obras.

O assunto foi repercutido na sessão desta terça-feira (28), após reportagem do Correio do Estado, que informa que a empresa Cesari Engenharia venceu licitação em fevereiro de 2021, mas ainda não iniciou os trabalhos, que estavam previstos para começarem em novembro do mesmo ano.

Para viabilizar a obra, a Prefeitura de Campo Grande doou um terreno de cinco hectares à empresa, localizado no fundo do Centro de Belas Artes.

O vereador Marcos Tabosa (PDT), com exemplar do Correio do Estado em mãos, afirmou que é um absurdo não ter sido a construção no local.

Segundo Tabosa, na época, ele teria avisado na Câmara que a Cesari não tinha capital para tal tipo de obra e pedirá para que providências sejam tomadas para outra empreiteira assumir a obra.

O capital social da Cesari foi estimado em apenas R$ 500 mil em 2021.

“A Cesari não tinha nada no nome, votei contra. Tem empresários que tem condições de construir apartamentos”, disse.

“Quero saber se tem a possibilidade de revogar essa área que foi doada, não construíram nada até agora e, se não tem condições, devolve. Se não tiver como revogar, a prefeita tem que tomar providências, pegar o terreno de volta e doar para empresários sérios”, afirmou.

Sobre o questionamento se há possibilidade de revogar a cedência da área, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão (PSB), disse que irá consultar o procurador da Casa, mas adiantou que acredita não ser possível.

O vereador André Luiz (PSDB) também afirmou que votou contra ceder a área na época, afirmando que os valores estavam defasados.

“Lembrando que era 60 mil m², seis quarteirões, e foi passado que era pelo valor de R$ 20 milhões, mas eu consultei e o valor comercial da área era de R$ 60 milhões”, afirmou.

O parlamentar disse ainda que, além de cobrar que algo seja feito quanto aos terrenos do Cabreúva, a Câmara também precisa pedir esclarecimentos sobre verba aprovada para a construção de uma Escola de Educação Infantil (Emei), mas o projeto foi descartado pela prefeitura.

“Precisamos cobrar os R$ 10 milhões que liberamos para transformar o Surian em Emei, foi aprovado num pacotão e precisamos cuidar disso também”, disse.

Demora

Conforme a reportagem do Correio do Estado, com relação às obras do Cabreúva, o diretor de planejamento da Cesari, Sinomar Pereira, disse que a empreiteira ainda aguarda liberação da Caixa Econômica Federal para iniciar as obras.

“O terreno onde será efetivado o empreendimento acabou de passar pela limpeza inicial e estamos aguardando apenas a posição da Caixa Econômica Federal para iniciarmos a obra”, afirmou Pereira.

Desde junho do ano passado, a mesma resposta foi dada ao Correio do Estado, de que a empresa aguarda a Caixa e a burocracia seria entrave.

A Caixa Econômica Federal informou ao Correio do Estado que mantém "o sigilo bancário relativo ao relacionamento com seus clientes".

Já a Prefeitura de Campo Grande comentou, por meio de nota, que a “execução do condomínio próximo ao Belas Artes, de responsabilidade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), depende de financiamento da construção das unidades habitacionais e está em fase de liberação de recursos”.

A obra

O projeto visa construir apartamentos para famílias de baixa renda (até cinco salários mínimos por núcleo familiar). A obra tem o financiamento da Caixa Econômica Federal e faz parte da segunda etapa do Reviva Centro.

Dos 792 apartamentos em condomínio fechado, 498 serão destinados para essas famílias, que terão a moradia financiada pela Caixa. A Amhasf foi responsável pelo sorteio dos imóveis, feito em agosto de 2021.

Além disso, a agência também terá também o direito a 80 apartamentos, que serão usados pela prefeitura para implementação do aluguel social.

Os outros 214 imóveis e 42 salas comerciais poderão ser negociados por livre demanda pela empreiteira responsável pela obra.

O valor das moradias será superior a R$ 180 mil, que é o teto de financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida.

O terreno, localizado na Rua Plutão, no Bairro Cabreúva, foi doado pela Prefeitura de Campo Grande, para viabilizar a obra.

O local estava avaliado em R$ 20.585.403 em 2022. Além do atraso, alguns moradores do bairro também são contrários à construção dos apartamentos.