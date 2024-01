Após surto de Covid-19, Hospital Regional retoma cirurgias eletivas

saúde pública

Voluntários independentes e população em geral reclamam que as vagas esgotam às vezes até em segundos

Após o sistema de cadastro para castração de gatos do Centro De Controle De Zoonoses (CZZ) encerrar em cerca de 5 minutos, no último sábado (20), voluntários independentes que atuam em prol da proteção e castração desses animais reclamam da falta de vagas.

Segundo Caroline Ajala Taveira, 37 anos, assistente de negócios e fundadora do projeto Miau Mais Um, um programa independente destinado ao auxílio em castrações, para tutores com animais resgatados ou vulnerabilidade, a dificuldade em conseguir vaga é antiga.

“Desde o início do agendamento on-line, enfrentamos constantes falhas no site. Trava frequentemente, fica fora do ar e, quando funciona, as vagas se esgotam em segundos. Às vezes, o site volta a funcionar após às 8h30, embora o horário previsto seja às 8h. As vagas acabam demasiadamente rápido”, disse.

Anteriormente ao cadastro on-line, ele era feito de forma presencial, mas, segundo o CCZ, gerava filas enormes e era um procedimento pouco prático.

Em teoria, o cadastro digital deveria facilitar o processo. Entretanto, a procura por vagas parece ser muito maior do que a oferta.

Por meio desse método, em todo dia 20 de cada mês o CCZ abre às 8h o cadastro para castração de felinos e, como explicado por voluntários, às vezes o sistema encerra até em segundos.

Questionado sobre isso, o CCZ explicou que o processo on-line veio de uma reivindicação antiga da própria população.

“Nos últimos cinco anos o CCZ praticamente dobrou a sua capacidade de castração de felinos a partir da construção de um novo centro cirúrgico, passando a realizar cerca de 600 procedimentos em felinos por mês”, disse sobre a oferta de vagas.

Outra reclamação é a falta de transparência. “A quantidade de vagas disponíveis para o dia 20 deveria ser informada na página inicial, pós-login, e atualizada no próximo mês com as vagas utilizadas. As informações estão ausentes há bastante tempo”, explica Caroline.

Sobre isso, o CCZ declarou que problemas técnicos podem ocorrer, principalmente nos dias de agendamento em razão da quantidade expressiva de acessos simultâneos, mas não disse nada sobre a quantidade de vagas que deveriam aparecer no sistema.

Apenas o Miau Mais Um recebe, em média, entre 20 e 30 pedidos de castração pelo projeto, por mês.

Prioridade de oferta de vagas

Além da dificuldade em fazer o cadastro on-line, os voluntários do Miau Mais um ainda relataram o problema de programas independentes conseguirem prioridade.

“ONGs grandes têm vagas previamente destinadas, não necessitam de agendamento. Porém, as pessoas que ajudam, voluntárias do projeto, enfrentam muitas dificuldades. Frequentemente, a maioria delas não consegue agendar. Mesmo seguindo pontualmente o horário”, disse a fundadora do Miau Mais Um que acompanha os agendamentos há cerca de 5 anos.

Sobre isso, o CCZ afirmou que, de fato, parte destas vagas são reservadas a ONGs e protetores independentes cadastrados junto ao órgão.

Em nota, o CCZ reforçou que o município trabalha no aperfeiçoamento e melhoramento constante do sistema para que tais ocorrências sejam minimizadas.

Apesar das dificuldades e alta demanda para castração, o CCZ oferece alguns atendimentos básicos e gratuitos, são eles:

Vacinação contra raiva em cães e gatos - não precisa de agendamento prévio, basta ir até o local.

Exame de Leishmaniose - também realizado sem agendamento prévio.

Serviço de castração de cães - há fila e o cadastro para entrar na fila pode ser feito neste link .

. Castração de gatos - há fila e o cadastro pode ser realizado no dia 20 de cada mês, por meio do formulário que abre às 8h, neste link.

Além dos serviços do CCZ, a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) também passou a disponibilizar, na Secretaria, 30 senhas diárias para castração em atendimento geral e, às quartas, exclusiva para ongs e protetoras realizar plantões de castração.

Também foi aberto o chamamento público para atender animais de vida livre, por meio do Diogrande de 19 de janeiro, convocando Organizações de Sociedade Civil (OSC’s) interessadas em microchipar e encaminhar para castração de felinos e caninos de vida livre.

Conforme as regras do edital de chamamento Público nº 01/2024, o objetivo é controlar a proliferação de animais de rua.

Serão contemplados principalmente os felinos de colônias e os caninos com qualquer peso, lembrando que atualmente o programa de castração que a Subea disponibiliza, é para animais de até 15kg.

As OSC´s ficarão responsáveis pela captura e transporte, independente do perímetro urbano, dia ou horário para clínica veterinária que for atender ao programa. Elas têm o prazo de 30 dias, a contar da publicação, para apresentar a documentação necessária.