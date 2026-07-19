Apostador de MS 'bate na trave' e leva quase R$ 60 mil na Mega-Sena

Um apostador do município de Chapadão do Sul, distante aproximadamente 330 quilômetros de Campo Grande, quase levou o prêmio total de R$35,3 milhões do sorteio da Mega-Sena realizado neste domingo (19).
Das seis dezenas sorteadas, o jogador acertou cinco e levou para casa um prêmio de R$ 59.283,30. Ele ou ela faz parte do grupo de 34 apostadores brasileiros que levaram a mesma quantia no sorteio de hoje.
A aposta realizada foi simples, no valor de R$ 6, de forma presencial na Lotérica Porta da Esperança, localizada na Avenida Quatro, 659, no Centro de Chapadão do Sul.
Ainda na última terça-feira (14), outra aposta também feita na mesma lotérica levou mais de R$ 4 mil no sorteio da Quadra.
Outras 52 apostas de Mato Grosso do Sul levaram o prêmio de R$ 1.145,28 por terem feito quatro acertos no sorteio, integrando o grupo de 2.901 ganhadores do valor espalhados pelo Brasil.
As cidades do Estado de onde saíram os ganhadores foram:
- Aparecida do Taboado;
- Campo Grande;
- Chapadão do Sul;
- Corumbá;
- Coxim;
- Costa Rica;
- Deodápolis;
- Douradina;
- Dourados;
- Guia Lopes da Laguna;
- Ivinhema;
- Naviraí;
- Nioaque;
- Nova Andradina;
- Paranaíba;
- Ponta Porã;
- Rio Verde de Mato Grosso;
- Porto Murtinho;
- Rio Negro;
- São Gabriel do Oeste; e
- Três Lagoas;
Se você apostou no sorteio da Mega-Sena 3032 e mora em uma dessas cidades, confira seu jogo. Você pode ter sido um dos sortudos.
Os números da Mega-Sena 3033 são:
- 23-58-55-18-21-43
O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Mega-Sena 3034
Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3034. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).