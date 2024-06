A importância do educador sanitário e um debate sobre ações sanitárias emergentes no Brasil

No dia 11 de junho, foi comemorado o Dia do Educador Sanitário, e, em um cenário composto por dados alarmantes acerca do saneamento básico no Brasil, essa profissão se torna cada dia mais necessária.

Esse profissional é de extrema importância para a orientação da população em relação aos cuidados higiênicos e sanitários, visando prevenir problemas de saúde e evitar situações de calamidade pública.

Além disso, os educadores sanitários têm um conhecimento profundo sobre a realidade da saúde pública no País, o que os torna peças-chave para a implementação de políticas eficazes de saneamento básico.

Os dados alarmantes sobre o saneamento básico no Brasil divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Demográfico Brasileiro 2022 revelam uma realidade preocupante: aproximadamente 49 milhões de brasileiros não têm acesso adequado ao esgotamento sanitário e 4,8 milhões de pessoas vivem sem água encanada.

Esses números demonstram que, apesar do progresso em algumas áreas, o Brasil ainda enfrenta um deficit significativo em termos de infraestrutura de saneamento.

A situação atual exige um debate profundo e urgente sobre as ações necessárias para mudar este cenário. Precisamos de soluções concretas e eficazes para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a serviços básicos de saneamento.

Nesse sentido, o papel do educador sanitário se torna indispensável. Por meio de sua dedicação e conhecimento, o profissional é capaz de transformar a realidade atual, tanto no trabalho junto ao Estado, para que este se comprometa com as melhorias no saneamento básico, como também no de informar e conscientizar a população.

Por exemplo, em comunidades carentes, o educador sanitário pode trabalhar diretamente com as famílias, ensinando sobre a importância do tratamento da água, do descarte correto dos resíduos e das práticas de higiene pessoal. Nas escolas, eles podem implementar programas educativos que ensinam desde cedo as crianças sobre a importância da higiene e do saneamento, criando uma base sólida para um futuro mais saudável.

A falta de saneamento básico adequado é uma questão de saúde pública. Doenças como diarreia, cólera e leptospirose são frequentemente associadas à falta de saneamento e afetam desproporcionalmente as populações mais vulneráveis.

O cenário atual exige ações coordenadas entre o governo, a iniciativa privada e a sociedade civil para superar os desafios do saneamento no Brasil. Investir em saneamento é investir na saúde e no bem-estar da população, além de gerar impactos positivos na economia, com a redução dos custos com tratamentos de saúde.

Portanto, políticas públicas eficazes, investimentos em infraestrutura e programas de educação sanitária são fundamentais para promover mudanças efetivas e duradouras em nosso país.

