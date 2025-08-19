Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A infância roubada

Crianças expostas a comportamentos, linguagens e contextos não correspondentes à idade

Gaudêncio Torquato - Escritor, jornalista, professor titular da USP e consultor político

19/08/2025 - 07h30
No Brasil, a infância tem sido abreviada por duas forças opostas, mas complementares: a pobreza estrutural e a cultura do consumo midiático. De um lado, milhões de crianças são obrigadas a assumir responsabilidades adultas cedo demais, cuidando de irmãos, ajudando no sustento da casa ou, simplesmente, sendo empurradas para o trabalho infantil.

De outro, crianças das classes médias e altas são induzidas a se vestirem, comportar-se e consumirem como se fossem adultas em miniaturas, pressionadas por agendas lotadas, padrões de beleza e a lógica da performance.

Nos últimos dias, o tema da adultização infantil, termo utilizado para se referir a crianças expostas a comportamentos, linguagens e contextos não correspondentes à idade, ganhou grande repercussão, depois que o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, lançou um vídeo sobre o assunto na internet.

A peça também denuncia possíveis casos de pedofilia nas redes sociais. Mostra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa, dançando músicas sensuais ou falando de sexo em programas divulgados nas plataformas digitais com objetivo de monetizar esse conteúdo, gerando dinheiro para os donos dos canais.

As instituições políticas (Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais) e entidades da sociedade civil abriram espaço para o debate. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, prometeu dar prioridade à votação de projeto de lei regulamentando a matéria.

Uma comissão geral, liderada por Hugo, contando com a participação de especialistas e de organizações da sociedade civil, deu início ao debate.

A sociedade, por meio de suas entidades representativas, entra no foro de debates. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) solicitou à Câmara dos Deputados urgência na aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 2.628/2022, que estabelece regras e mecanismos para prevenir, identificar e coibir o abuso e a exploração sexual infantojuvenil em plataformas digitais. O texto já passou pelo Senado.

O fato é que a adultização infantil não é uma abstração. Segundo o IBGE, mais de 1 milhão de meninos e meninas ainda trabalham no País, apesar de a prática ser proibida por lei.

Quem anda pelas ruas das capitais ou pelas feiras do interior não precisa de estatísticas para constatar: crianças vendem balas nos semáforos, carregam sacolas em mercados, catam recicláveis. A infância lhes é negada em nome da sobrevivência.

Mas não é só a miséria que rouba o tempo de ser criança. A cultura midiática brasileira, marcada pela exposição precoce de meninos e meninas em programas de TV, reality shows e redes sociais, incentiva a sexualização e a pressa em crescer.

Pequenas já desfilam de salto alto, fazem coreografias de músicas adultas e reproduzem padrões de consumo de influenciadores digitais. Nesse cenário, o brincar – elemento essencial do desenvolvimento infantil – perde espaço para a exibição e a competitividade.

A contradição é cruel. Enquanto uns carregam sacos de cimento, outros carregam a pressão da fama e da estética. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: a negação da infância. Crianças deixam de experimentar a leveza do jogo, da imaginação, da descoberta sem pressa, e assumem papéis que não lhes cabem.

O problema é cultural, social e político. Não basta responsabilizar apenas famílias ou escolas. É preciso uma ação coordenada: fiscalização rigorosa contra o trabalho infantil, regulação mais firme da publicidade dirigida às crianças, educação crítica para o uso da mídia e, sobretudo, valorização da infância como um bem coletivo.

Quais são as consequências? Entre elas, o trabalho infantil persistente que, apesar de proibido, ainda envolve mais de 1 milhão de crianças e adolescentes segundo o IBGE; a sexualização precoce (pesquisas mostram aumento da iniciação sexual em idades cada vez mais baixas, muitas vezes associada à falta de orientação adequada); a perda do brincar, bastando ver que crianças de classes médias e altas, embora não trabalhem, vivem sob agendas lotadas (escola, idiomas, esportes, cursos), o que as aproxima mais de adultos do que da ludicidade infantil.

A sociedade brasileira precisa se perguntar: que adultos formamos quando roubamos das crianças o direito de ser crianças? Um país que não protege sua infância planta adultos ansiosos, inseguros e despreparados para a vida em comunidade. Recuperar o tempo da infância é, antes de tudo, um investimento no futuro.

A adultização infantil no Brasil tem um pé na pobreza estrutural e outro no consumismo midiático. Enquanto milhões de crianças trabalham cedo para sobreviver, outras são empurradas ao universo adulto por estímulos de mercado, moda e mídia.

Em ambos os casos, a infância – que deveria ser tempo de descoberta e formação – acaba reduzida.

A guerra de conquista

Os encontros para cessar fogo entre a conquistadora Rússia e a Ucrânia que defende seus territórios

18/08/2025 07h45

O presidente norte-americano, Donald Trump, reuniu-se recentemente com Vladimir Putin, da Rússia, para negociar o fim da guerra na Ucrânia, mas eles saíram da reunião sem um acordo de cessar fogo.

Um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o da Ucrania, Volodymyr Zelensky, acontecerá na Casa Branca hoje, em Washington, para a qual líderes europeus também foram convidados para tratarem dos próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia.

Não acredito que o presidente Donald Trump agiu corretamente em relação à guerra de conquista de territórios ucranianos pela Rússia, pois a ausência do presidente da Ucrânia na reunião com Putin, que tratou das negociações sobre a paz na guerra entre a Rússia, conquistadora, e a Ucrânia, que defende seus territórios, é um problema.

Ora, se o Canadá quisesse, por exemplo, invadir os Estados Unidos para ficar com uma parte do território, o presidente Trump não gostaria que uma parte do seu país fosse ocupada por um outro.

É evidente que a Europa tem razão, no sentido de que se trata de uma guerra de conquista proibida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em que o ditador Vladimir Putin busca ficar com o território da Ucrânia.

O próprio presidente Lula, que prestigia o ditador Putin e é seu amigo, deveria aconselhá-lo a devolver o território que estão tentando conquistar, não mantendo tropas matando ucranianos porque o que querem é aumentar o território, que já o maior do mundo.

Se a Venezuela quisesse invadir uma parte da Amazônia, qual seria a reação do presidente Lula se não mandar o Exército defender o nosso território?

Putin é um ditador que está matando ucranianos em uma guerra de conquista. Ele é semelhante a Josef Stalin e está, a essa altura, querendo celebrar a paz por intermédio do presidente Trump, que concordou em conversar com ele sem a presença do presidente Zelenski. Claro que não daria certo.

Acreditei, quando vi a assinatura daquele acordo, com o qual jamais seria permitido aos países que pertencem à ONU realizar guerras de conquista. Nesse sentido, a ONU, quando a Rússia começou a invadir a Ucrânia, fez um protesto veemente contra o ditador Putin. Porém, agora, tentaram negociar a paz sem a presença do presidente da Ucrânia, mesmo sendo este o país invadido.

Expresso meu inconformismo, porque penso que foi um mau exemplo: todos os presidentes que quiserem e tiverem força militar maior do que a dos países vizinhos poderão tomar a mesma posição: guerra de conquista.

Já estamos vendo a Venezuela se preparar para invadir a Guiana, dizendo que 3/4 do território guianense deve pertencer a ela. Se Trump concordasse com essa negociação com Putin sem a presença de Zelensky, qual seria a autoridade moral para dizer à Venezuela que não deve invadir a Guiana?

Isso gera um panorama no qual a lei do mais forte deverá predominar, ou seja, prevalece não a força do direito, mas o direito da força.

Seria revoltante, portanto, se, nas conversas de paz, não tivesse a presença do presidente Zelensky, com o destino da Ucrânia que será decidido.

Tenho receio de que o presidente Trump venha a concordar com o ditador Putin no sentido de a Ucrânia ceder parte do seu território, mais ou menos como Chamberlain (primeiro-ministro do Reino Unido de maio de 1937 a maio de 1940) fez com Hitler, quando cedeu a Checoslováquia, na certeza de que com isso impediria uma guerra mundial, mas não adiantou. Se a Rússia ficar com parte do território da Ucrânia, todos os países limítrofes correrão risco.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vai ter que, cada vez mais, aumentar seus orçamentos militares para a proteção da Europa e a corrida armamentista, que é uma corrida contra a paz, vai crescer no mundo inteiro.

Que o bom senso prevaleça e que, após a reunião com o presidente Zelensky, seja encontrado o melhor caminho para a paz!

Compliance que protege receita de empresa confiável

A efetividade do programa de compliance como seguro contra perdas futuras e diferencial competitivo

18/08/2025 07h30

Em um cenário de fiscalização intensa e competição acirrada por contratos públicos, o compliance deixou de ser apenas um requisito regulatório. Hoje, ele é ferramenta estratégica para proteger receita e garantir continuidade de negócios. Para empresas que mantêm contratos de alto valor com o Estado, a efetividade do programa de compliance funciona como seguro contra perdas futuras e diferencial competitivo.

O ambiente em Mato Grosso do Sul mudou. A regulamentação da Lei Anticorrupção, da nova Lei de Licitações e a criação do programa de integridade estadual elevaram o padrão de exigência para fornecedores do poder público. Já não basta cumprir formalidades, é preciso demonstrar que a empresa investe em compliance e que esse investimento se reflete na prática.

Com a Resolução nº 305/2025 do CNMP, orientando o Ministério Público a cobrar medidas efetivas de integridade de prefeitos e gestores, os municípios tendem a seguir o mesmo caminho, elevando as exigências também em nível local. As empresas que se anteciparem a essa onda regulatória estarão em posição privilegiada quando ela alcançar as licitações municipais.

Esse é um ponto que muitos executivos subestimam: compliance não é apenas proteção jurídica – é também marketing institucional de alto impacto. Quando órgãos públicos, de controle e parceiros percebem que a empresa tem estrutura de integridade robusta e liderada por profissionais de peso, o valor percebido vai muito além da prevenção de riscos, gerando confiança, reduzindo resistências e fortalecendo relacionamentos estratégicos.

Contratar, por exemplo, um diretor de compliance experiente e reconhecido não é só reforçar a área técnica, mas fortalecer relações e comunicação. É dar rosto e voz ao compliance, capaz de representar a empresa em eventos, redes sociais e encontros com órgãos públicos. Hoje, sob escrutínio das mídias sociais e demandas dos stakeholders, esse diretor garante que a organização seja levada a sério, compreendida e respeitada onde importa.

Para empresas com histórico de questionamentos, isso é ainda mais relevante. A presença ativa e visível de uma liderança de compliance forte mostra que o passado foi reconhecido, lições foram aprendidas e ações concretas estão em curso para garantir um futuro diferente.

E essa narrativa precisa ser contada com consistência, não apenas em relatórios internos, mas também em espaços públicos, como jornais, redes sociais, congressos e encontros setoriais.

Embora a efetividade do compliance seja medida por evidências internas de desempenho e resultado, a percepção externa também é decisiva, pois influencia a confiança de stakeholders, órgãos públicos e consolida a reputação da empresa. Essa percepção se constrói com presença, coerência e comunicação estratégica.

Empresas que entendem isso fazem do compliance um aliado direto do negócio. Ao posicionar a integridade como valor central e investir em líderes capazes de representá-la, elas reduzem riscos, aumentam a previsibilidade e fortalecem sua posição nas concorrências (públicas ou privadas).

No fim, proteger receita hoje significa mais do que entregar o que está no contrato. Significa garantir que cada órgão público, parceiro e colaborador veja a empresa como sinônimo de confiança. E essa confiança, quando conquistada, vale tanto quanto qualquer cláusula contratual.

