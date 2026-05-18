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EDITORIAL

Crédito que impulsiona o Estado

A chegada de novos recursos para a cadeia da celulose deve ser vista como uma notícia alentadora, pois amplia a circulação de riqueza e produz efeitos positivos

Da Redação

Da Redação

18/05/2026 - 07h15
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A liberação de crédito para mais uma megafábrica de celulose em Mato Grosso do Sul é uma notícia importante não apenas para o Estado, mas também para o Brasil.

Em um cenário econômico marcado por juros elevados, inflação ainda pressionando setores produtivos e dificuldade de acesso ao crédito, investimentos bilionários como o da futura fábrica da Bracell, em Bataguassu, representam um sinal relevante de confiança na economia sul-mato-grossense.

Não se trata apenas da instalação de mais uma indústria. Um empreendimento desse porte movimenta cadeias inteiras da economia, gera empregos, amplia a circulação de renda e fortalece a infraestrutura regional.

Embora o aporte financeiro seja direcionado inicialmente à construção e à implantação da fábrica, seus efeitos acabam sendo espalhados gradualmente por diversos segmentos econômicos locais.

Empresas de transporte, construção civil, alimentação, hotelaria, comércio e prestação de serviços passam a sentir os reflexos positivos quase imediatamente. Ao mesmo tempo, municípios recebem melhorias estruturais, aumento na arrecadação e maior dinamismo econômico.

É um ciclo que começa na indústria, mas que rapidamente alcança toda a sociedade.

O mais importante é que se trata de crédito voltado para investimento produtivo. Em tempos de incertezas econômicas, há diferença significativa entre dinheiro destinado apenas ao consumo imediato e recursos direcionados para ampliar a capacidade industrial do Estado.

Quando o crédito financia infraestrutura e expansão produtiva, os efeitos tendem a ser mais duradouros.

É claro que o cenário econômico nacional poderia ser melhor. Juros altos dificultam financiamentos, encarecem investimentos e reduzem a capacidade de expansão de muitos setores.

O próprio custo do crédito acaba sendo um obstáculo para empresas menores, que também fazem parte da cadeia econômica beneficiada pelos grandes empreendimentos.

No entanto, reduzir juros não é tarefa simples. A política monetária brasileira ainda enfrenta desafios ligados ao controle da inflação, ao equilíbrio fiscal e à estabilidade econômica.

Por isso, notícias como a liberação desse crédito bilionário acabam ganhando ainda mais relevância. Elas mostram que, mesmo em um ambiente adverso, há confiança de longo prazo no potencial econômico de Mato Grosso do Sul.

Além dos impactos imediatos, investimentos industriais dessa magnitude deixam legados permanentes.

Estradas são melhoradas, redes de energia são ampliadas, municípios passam a receber mais receitas e trabalhadores ganham oportunidades de qualificação profissional. Isso fortalece não apenas a economia atual, mas também a capacidade futura de desenvolvimento.

Mato Grosso do Sul segue consolidando uma vocação industrial que já transforma sua economia. E é justamente por isso que a chegada de novos recursos para a cadeia da celulose deve ser vista como uma notícia alentadora, pois amplia a circulação de riqueza, gera perspectivas de crescimento e produz efeitos positivos.

ARTIGOS

A disputa do petróleo e o direito de Mato Grosso do Sul

A discussão, parada há mais de 13 anos por uma decisão liminar, envolve bilhões de reais e pode redefinir a forma como o Brasil divide uma das maiores riquezas nacionais

16/05/2026 07h30

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O Supremo Tribunal Federal (STF) finalmente começou a julgar as ações que discutem a validade da Lei 12.734/2012, que mudou as regras de distribuição dos royalties do petróleo entre estados e municípios produtores e não produtores.

A discussão, parada há mais de 13 anos por uma decisão liminar, envolve bilhões de reais e pode redefinir a forma como o Brasil divide uma das maiores riquezas nacionais.

Os estados produtores, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, defendem que os royalties devem permanecer concentrados, porque funcionam como uma compensação pelos impactos ambientais, urbanos e sociais causados pela exploração do petróleo.

Alegam ainda que a mudança nas regras prejudicaria a segurança jurídica e afetaria receitas que já estavam incorporadas aos seus orçamentos.

Do outro lado, estados como Mato Grosso do Sul sustentam que o petróleo pertence à União e, portanto, é patrimônio de todos os brasileiros.

Dessa forma, a riqueza gerada por sua exploração não deveria beneficiar apenas os entes produtores, mas contribuir para reduzir desigualdades regionais e fortalecer o desenvolvimento nacional.

Nesse ponto, teve destaque a atuação da procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia, durante sustentação oral no STF. De maneira clara e técnica, ela ressaltou que os royalties não decorrem diretamente dos danos causados pela exploração do petróleo, mas da receita obtida com essa atividade econômica.

Em outras palavras, não se trata apenas de indenização aos estados produtores, mas também da divisão de uma riqueza nacional. Esse entendimento fortalece a tese defendida por Mato Grosso do Sul e outros estados não produtores: se o petróleo é um bem da União, seus resultados econômicos devem alcançar toda a Federação.

Para um estado sem litoral e distante da produção marítima, como Mato Grosso do Sul, uma distribuição mais equilibrada dos royalties representa a possibilidade de ampliar investimentos em áreas essenciais, reduzir desigualdades históricas e fortalecer o desenvolvimento regional.

Há ainda um aspecto institucional importante. A manutenção, por mais de uma década, de uma liminar suspendendo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional evidencia um problema recorrente no sistema brasileiro: decisões provisórias acabam produzindo efeitos permanentes antes mesmo do julgamento definitivo pelo plenário do STF.

Isso gera insegurança jurídica e prolonga disputas federativas de enorme impacto financeiro.

O julgamento, portanto, vai muito além da divisão de recursos do petróleo. O STF terá de decidir qual modelo de federação pretende fortalecer: um sistema concentrador, em que poucos estados ficam com a maior parte das receitas, ou um federalismo cooperativo, baseado na ideia de que riquezas nacionais devem beneficiar todo o País.

Para Mato Grosso do Sul, a vitória nessa disputa representa mais do que recursos financeiros. Representa o reconhecimento de que o desenvolvimento nacional precisa ser compartilhado de forma mais equilibrada entre todos os estados brasileiros.

EDITORIAL

O abandono bilionário da Malha Oeste

Rumo acumula dívida bilionária com a União, enquanto a principal ferrovia de MS segue sucateada, sem investimentos e cercada de dúvidas sobre o futuro da concessão

16/05/2026 07h15

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Mais uma vez, Mato Grosso do Sul acompanha uma novela ferroviária cujo fim parece previsível. Enquanto os capítulos seguem se arrastando em Brasília, os prejuízos continuam acumulados ao longo dos trilhos enferrujados da Malha Oeste.

Nesta edição, mostramos que a Rumo Malha Oeste acumula dívida de R$ 1,1 bilhão com a União por atrasos em parcelas da concessão e também no arrendamento dos 1,9 mil quilômetros da ferrovia.

O valor impressiona, mas talvez mais preocupante seja a sensação de que, no fim, a concessionária encontrará um caminho para escapar da conta, enquanto a população continuará convivendo com uma ferrovia sucateada, lenta e incapaz de cumprir o papel estratégico que já teve no desenvolvimento regional.

É difícil imaginar outro desfecho. O histórico recente das concessões ferroviárias brasileiras mostra que grandes grupos econômicos frequentemente conseguem renegociar contratos, alongar prazos e reduzir obrigações. Já os prejuízos ficam para os municípios, para o setor produtivo e para a população.

Independentemente do que venha a ocorrer com a multa aplicada à Rumo, ela parece plenamente justificável. Afinal, a deterioração da Malha Oeste não aconteceu da noite para o dia. Foram décadas de baixa utilização, poucos investimentos, fechamento gradual de trechos e perda de competitividade logística.

Em muitos pontos, a ferrovia se transformou praticamente em uma estrutura abandonada atravessando cidades e áreas produtivas.

E isso não é pouca coisa. Foi justamente a Malha Oeste que ajudou a construir boa parte da economia sul-mato-grossense durante o século 20. Os trilhos tiveram papel decisivo no transporte de cargas, no escoamento da produção agropecuária e no desenvolvimento de diversas cidades do Estado.

Hoje, o contraste é evidente. Enquanto outras regiões modernizam suas ferrovias, Mato Grosso do Sul vê sua principal linha férrea perder relevância ano após ano. Isso encarece a logística, aumenta a dependência das rodovias e reduz a competitividade econômica do Estado.

O governo federal prevê uma nova licitação da Malha Oeste ainda neste ano. E a própria Rumo deve participar do processo.

Surge então uma pergunta inevitável: se vencer novamente, a empresa fará os investimentos necessários para recuperar a ferrovia ou apenas buscará manter a concessão para escapar de multas e impedir o avanço de concorrentes?

A dúvida faz sentido. A poucos quilômetros da Malha Oeste opera a Malha Norte, também controlada pela Rumo Logística. Em um setor estratégico como o ferroviário, concentração excessiva pode significar menos investimentos e menos interesse na recuperação de trechos considerados pouco rentáveis.

Mato Grosso do Sul não pode aceitar passivamente o abandono de sua principal ferrovia. A discussão sobre a Malha Oeste não envolve apenas contratos bilionários, trata-se do futuro logístico do Estado e da capacidade de retomarmos um modal que foi essencial para o nosso desenvolvimento.

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