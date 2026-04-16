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Dia Mundial da Voz reforça a importância dos cuidados com a saúde vocal

A voz acompanha o ser humano em todos os momentos da vida, tornando-se um elemento indispensável para a interação social

Edineide Dias, Bacharel em Canto, Regente do Coro Lírico Cant'arte e Preparadora Vocal

Edineide Dias, Bacharel em Canto, Regente do Coro Lírico Cant'arte e Preparadora Vocal

16/04/2026 - 07h30
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Celebrado em 16 de abril, o Dia Mundial da Voz é uma data dedicada à conscientização sobre a importância desse instrumento tão essencial à vida humana.

Muito mais do que um simples meio de comunicação, a voz é uma das expressões mais marcantes da identidade de cada pessoa, revelando emoções, intenções e até traços da personalidade.

A comunicação é vital para a convivência em sociedade, e a voz ocupa lugar central nesse processo. É por meio dela que compartilhamos conhecimentos, experiências, sentimentos e ensinamentos, construindo relações pessoais, profissionais e afetivas.

A voz acompanha o ser humano em todos os momentos da vida, tornando-se um elemento indispensável para a interação social.

Para muitas pessoas, a voz é também o principal instrumento de trabalho. São os chamados profissionais da voz, grupo que inclui professores, jornalistas, advogados, radialistas, dubladores, cantores, cerimonialistas, atendentes, palestrantes, entre outros.

Nesses casos, a preservação da saúde vocal é ainda mais importante, uma vez que alterações na voz podem comprometer diretamente o desempenho profissional e a qualidade de vida.

A voz, no entanto, não é sempre a mesma. Existe a voz do ambiente de trabalho, a voz utilizada em família, entre amigos, em situações formais ou descontraídas.

Ela também se modifica de acordo com o estado emocional: a voz da tristeza, da alegria, da euforia, do desânimo ou da irritação. Essas variações são naturais e refletem a flexibilidade vocal do ser humano.

Nesse contexto, a psicodinâmica vocal é a área que estuda a relação entre emoções, personalidade e produção vocal.

Essa análise observa como o estado emocional influencia características acústicas da voz, como timbre, intensidade, velocidade e entonação, além do impacto que a voz do profissional – seja narrador, repórter, professor ou cantor – exerce sobre quem a escuta.

O acompanhamento de profissionais especializados é fundamental para a manutenção da saúde vocal. Fonoaudiólogos atuam tanto na prevenção quanto no tratamento de alterações da voz, enquanto, para os cantores, o apoio de professores de canto também é essencial para o uso técnico e seguro da voz.

É importante estar atento a sinais de alerta como rouquidão persistente, voz soprosa, falhas na fala, dor ao falar ou sensação frequente de garganta irritada.

Nessas situações, a recomendação é procurar um profissional de saúde, como otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo, para avaliação adequada.

A prevenção, contudo, ainda é o melhor caminho. Pequenos hábitos diários, conhecidos como higiene vocal, ajudam a preservar a qualidade da voz.

Entre os principais cuidados estão a hidratação constante, com ingestão regular de água, evitar choques térmicos, especialmente com bebidas muito geladas ou exposição excessiva ao ar-condicionado, não falar em ambientes ruidosos, para evitar esforço vocal, evitar pigarrear, hábito que pode provocar lesões nas pregas vocais, manter alimentação equilibrada, reduzindo alimentos gordurosos, não fumar nem consumir bebidas alcoólicas em excesso e respeitar períodos de repouso vocal, evitando gritos, cochichos e falas prolongadas.

Cuidar da voz é cuidar da própria saúde, da comunicação e da forma como cada indivíduo se apresenta ao mundo. Neste Dia Mundial da Voz, a orientação é clara: ouvir os sinais do corpo e valorizar esse instrumento único e insubstituível.

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Artigo

Sobre a redução do salário da magistratura

Decidiu fazer um ataque onde dói mais: no bolso, com a redução dos salários da magistratura e por conseguinte de toda carreira pública da Justiça

15/04/2026 07h30

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É um verdadeiro show assistir aos microssistemas das instituições digladiarem-se internamente, como franca demonstração de força e poder, só para o vencedor desfilar ao lado do chefe máximo e ser alçado publicamente como o maioral.

De fato, isso invariavelmente acontece no mundo corporativo em que os péssimos líderes criam um verdadeiro inferno entre os seus, como forma de despertar a ira, a competitividade e, claro, terem mais poder.

A desgraça começa quando o assunto da competitividade de poder atinge a coisa pública, ou melhor, a res publica, em que os seus digladiadores, ou melhor, seus agentes são ludibriados, começam a competir entre si e se esquecem de que são apenas gerentes de um bem maior que não pertence a eles, mas sim ao povo. 

A etimologia da palavra graça ironicamente é engraçada, porque a sua origem é grega (charis) e significa “favor imerecido”, então, a desgraça acaba sendo a pena merecida a quem não teve capacidade de fazer por merecer o seu favor que lhe outorgaram.

Mas não quero parar por aqui, porque quando assistimos a medição de força entre os poderes da República, a cada dia que passa assistimos à República ir de mal ao péssimo. 

Dentro de cada poder da República existem as disputas internas como forma de sacudir os discursos e enaltecer quem vence a dialética, porém o único poder republicano que sempre funcionou como o seu bastião era a Justiça.

Não falo aqui apenas do Poder Judiciário, mas sim em todo o sistema que faz o seu funcionamento: advocacia, Ministério Público, Magistratura, defensorias públicas e procuradorias de autarquias.

Nunca se viu na história da República brasileira tamanha exposição da Justiça e de seus membros (propositalmente ou não), e agora a própria magistratura passa a ser um sensor dos seus membros e como forma de querer acalmar os ânimos do povo, o Supremo Tribunal Federal, em autossalvação (assim como Jesus foi tentado pelo diabo) decidiu fazer um ataque onde dói mais: no bolso, com a redução dos salários da magistratura e por conseguinte de toda carreira pública da Justiça.

Há algumas décadas a advocacia privada vem reclamando daquilo que se chama de uniformização das decisões e o Poder Judiciário acaba não distinguindo, ou melhor, confunde aquelas ações chamadas de demandas de massa, das ações propriamente particulares e individualizadas que merecem a análise caso a caso, isto por uma criação do Poder Legislativo, como forte atuação do Executivo, do Conselho Nacional de Justiça, pela Emenda nº 45, no ano de 2004, que visava dar transparência ao Poder Judiciário, mas que duas décadas depois de sua criação o que se vê é a diminuição da livre consciência das decisões da magistratura, justamente por receio de alguma advertência ou punição de seus membros por não seguirem uma orientação já (pré) concebida.

De fato, a Justiça é um organismo vivo e essa diminuição da livre consciência para uniformizar as decisões que era considerada um remédio, já era um veneno anunciado pela advocacia privada.

Hoje, o efeito colateral bateu no bolso e está doendo na alma das carreiras do funcionarismo público da Justiça, e como consequência o afugentamento de profissionais com excelência.

Quem perde com tudo isso? O povo. 

Realmente, por um discurso maniqueísta lá nos anos de 2004 em que Legislativo e Executivo diziam que precisavam dar transparência ao Poder Judiciário, acabaram colocando “fogo no parquinho” e conseguiram enfraquecer o único poder da República que tinha função precípua de julgar e eventualmente de legislar. E hoje parece que essas funções do Poder Judiciário se inverteram com a quase obrigação da uniformização jurisprudencial.

Resumo da ópera: com a redução do salário da magistratura ou se devolve a livre consciência plena às decisões dos membros do Poder Judiciário, sem nenhuma interferência da opinião pública, ou além de termos a debandada dos profissionais com excelência da magistratura, teremos o nivelamento por baixo das carreiras do funcionarismo público da Justiça que estão por vir.

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Editorial

Infraestrutura, crédito e responsabilidade

O desafio, portanto, não está apenas em contratar crédito, mas em garantir capacidade de pagamento sem comprometer áreas essenciais como saúde, educação e segurança

15/04/2026 07h15

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A decisão do governo de Mato Grosso do Sul de recorrer a um novo empréstimo internacional para financiar a manutenção de estradas recoloca no centro do debate um tema recorrente na gestão pública: o delicado equilíbrio entre investimento e responsabilidade fiscal.

Desta vez, o financiamento de R$ 1,2 bilhão com o Banco Mundial se soma a um conjunto já expressivo de operações de crédito voltadas à infraestrutura rodoviária, incluindo mais de R$ 3 bilhões contratados com o BNDES e quase R$ 1 bilhão com o Banco do Brasil.

Sob a ótica econômica, a estratégia não deve ser descartada. Em cenários de restrição orçamentária, recorrer ao crédito pode ser um caminho legítimo para manter o ritmo de investimentos, especialmente em áreas estruturantes.

A manutenção adequada das rodovias, por exemplo, tende a reduzir custos logísticos, melhorar a segurança viária e ampliar a competitividade da produção local.

Em um estado com forte vocação agropecuária e dependente do transporte rodoviário, esses efeitos não são marginais – eles impactam diretamente o preço final dos produtos, o escoamento da produção e a integração regional.

Além disso, há um argumento técnico relevante: investir na conservação pode ser mais barato do que arcar com os custos de reconstrução no futuro.

Estradas bem mantidas exigem menos intervenções emergenciais, o que, em tese, racionaliza o gasto público ao longo do tempo.

Nesse sentido, o novo empréstimo pode representar não apenas uma solução imediata, mas também uma tentativa de planejamento mais eficiente.

Ainda assim, é preciso cautela. O cenário fiscal atual está longe de ser confortável. Com sinais de desaceleração na arrecadação e aumento das despesas, a ampliação do endividamento exige critérios rigorosos.

Empréstimos são instrumentos úteis, mas não neutros: implicam compromissos de longo prazo que pressionam o caixa do Estado nos anos seguintes.

O desafio, portanto, não está apenas em contratar crédito, mas em garantir capacidade de pagamento sem comprometer áreas essenciais como saúde, educação e segurança.

Outro ponto central é o impacto concreto dessas obras no cotidiano da população. Infraestrutura de qualidade precisa se traduzir em ganhos perceptíveis – seja na redução do tempo de deslocamento, na diminuição de custos ou na melhoria das condições de tráfego.

Sem essa conexão direta com a vida real, o investimento corre o risco de se tornar apenas um dado contábil positivo, sem reflexo efetivo no bem-estar coletivo.

Há ainda o componente político, inevitável em um ano eleitoral. Obras públicas ganham visibilidade e passam a ser disputadas como ativos de imagem por diferentes atores. A paternidade dos projetos será reivindicada, direta ou indiretamente, em discursos e campanhas.

Nesse ambiente, cabe ao cidadão ir além da superfície: mais importante do que saber quem inaugura ou anuncia uma obra é compreender como ela foi financiada e quais benefícios concretos ela entrega.

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